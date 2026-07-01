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US-India: ‘चीनला जाताना फोन घरीच ठेवतो, पण भारतात…’, US सिनेटरचा बीजिंगला झटका, दिल्लीवर मात्र विश्वासाचा शिक्का

Updated On: Jul 01, 2026 | 06:00 PM IST
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सारांश

अमेरिकेतील मोंटानाचे रिपब्लिकन सिनेटर स्टीव्ह डेन्स यांनी भारताची प्रशंसा केली आहे. ते म्हणाले की, भारतावर डोळे झाकून विश्वास ठेवता येतो, पण चीनवर कधीच नाही. त्यांनी असेही सांगितले की, ते चीनला जाताना आपला फोन घरीच ठेवतात.

us senator steve daines praises india leaves phone home china trip stem graduates cooperation

US India: 'चीनला जाताना फोन घरीच ठेवतो, पण भारतात...', US सिनेटरचा बीजिंगला झटका, दिल्लीवर मात्र विश्वासाचा शिक्का ( फोटो सौजन्य : सोशल मीडिया )

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विस्तार
  • भारतावर विश्वास, चीनवर संशय
  • फोनचे रंजक उदाहरण
  • STEM शिक्षणात महासत्ता

Steve Daines US Senator praise India : जागतिक राजकारणात भारत आणि अमेरिका (US-India Relation) यांच्यातील मैत्रीचे संबंध दिवसेंदिवस अधिक घट्ट आणि मजबूत होत चालले आहेत. यातच आता अमेरिकेच्या एका बड्या नेत्याने भारताच्या विश्वासावर आणि सुरक्षिततेवर अशी काही टिप्पणी केली आहे, ज्याची चर्चा संपूर्ण जगभरात सुरू झाली आहे. अमेरिकेतील मोंटाना राज्याचे रिपब्लिकन सिनेटर स्टीव्ह डेन्स (Steve Daines) यांनी भारताला अमेरिकेचा सर्वात विश्वासू सहकारी आणि खरा मित्र असे संबोधिले आहे. वॉशिंग्टनमध्ये आयोजित ‘अमेरिका-भारत सामरिक भागीदारी मंच’ (USISPF) च्या नेतृत्व शिखर परिषदेत बोलताना त्यांनी भारत आणि चीन या दोन्ही शेजारील देशांमधील सुरक्षेच्या आणि विश्वासाच्या फरकावर अत्यंत मार्मिक भाष्य केले.

सिनेटर स्टीव्ह डेन्स हे अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या रिपब्लिकन पक्षाचे एक अत्यंत महत्त्वाचे आणि प्रभावशाली नेते मानले जातात. परिषदेत उपस्थित जागतिक नेत्यांना आणि राजनैतिक अधिकाऱ्यांना संबोधित करताना त्यांनी स्वतःचे एक वैयक्तिक आणि रंजक उदाहरण दिले. ते म्हणाले, “जेव्हा मी कधी चीनच्या दौऱ्यावर बीजिंगला जातो, तेव्हा माझा वैयक्तिक मोबाईल फोन माझ्यासोबत जात नाही. तो वॉशिंग्टनमध्येच माझ्या घरी सुरक्षित राहतो. पण, जेव्हा मी भारताच्या दौऱ्यावर नवी दिल्लीला जातो, तेव्हा माझा फोन नेहमी माझ्या खिशात आणि माझ्यासोबत असतो. एका अत्यंत विश्वासू सहकारी आणि खऱ्या मित्राचे यापेक्षा मोठे आणि सोपे उदाहरण दुसरे असू शकत नाही. चीनमध्ये मी असा बिनधास्तपणे वागूच शकत नाही.” त्यांच्या या विधानाने चीनमधील सायबर हेरगिरी आणि डेटा सुरक्षेच्या गंभीर समस्येकडे पुन्हा एकदा जगाचे लक्ष वेधले आहे.

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चीनचे आव्हान आणि भारताची सामरिक भूमिका

सिनेटर डेन्स यांच्या मते, चीन ज्या प्रकारे जागतिक स्तरावर आपली आर्थिक आणि लष्करी ताकद वाढवून इतर देशांसमोर आव्हाने निर्माण करत आहे, त्या पार्श्वभूमीवर अमेरिकेने भारताकडे अधिक सामरिक (Strategic) दृष्टिकोनातून पाहिले पाहिजे. भारत हा लोकशाही मूल्यांचा आदर करणारा देश असल्याने त्याच्यावर पूर्णपणे विश्वास ठेवता येतो. अमेरिका आणि भारत यांच्यातील द्विपक्षीय संबंध हे केवळ या दोन देशांच्या प्रगतीसाठीच आवश्यक नाहीत, तर संपूर्ण जगाच्या शांततेसाठी आणि स्थिरतेसाठी अत्यंत महत्त्वाचे आहेत. आजच्या बदलत्या जागतिक समीकरणांमध्ये आशिया-पॅसिफिक क्षेत्रात संतुलन राखण्यासाठी भारत हा अमेरिकेचा सर्वात मजबूत आधारस्तंभ बनला आहे.

तथापि, चीनबद्दल बोलताना त्यांनी एका महत्त्वाच्या वास्तवाकडेही लक्ष वेधले. ते म्हणाले की, अमेरिका चीनपासून स्वतःला पूर्णपणे वेगळे (Decouple) करू शकत नाही. दोन्ही देशांचे अर्थकारण एकमेकांशी जोडलेले असल्यामुळे संवाद सुरू ठेवणे आणि व्यापारातील धोके कमी करणे (De-risking) ही काळाची गरज आहे. मात्र, चीनवर आर्थिक अवलंबित्व कमी करण्यासाठी भारतासारख्या विश्वासू मित्राची साथ असणे अमेरिकेसाठी अनिवार्य बनले आहे.

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विज्ञान आणि तंत्रज्ञान (STEM) क्षेत्रात चीनला शह देण्याचा मास्टरप्लॅन

भारत आणि अमेरिका यांच्यातील मजबूत सहकार्यावर जोर देताना सिनेटर डेन्स यांनी दोन्ही देशांच्या शैक्षणिक आणि तांत्रिक क्षमतेची आकडेवारीच जगासमोर मांडली. चीनच्या वाढत्या तांत्रिक वर्चस्वाला रोखण्यासाठी भारत आणि अमेरिका एकत्रितपणे काय करू शकतात, याचे गणित त्यांनी स्पष्ट केले.

“चीन दरवर्षी अंदाजे ३५ लाख विज्ञान, तंत्रज्ञान, अभियांत्रिकी आणि गणित (STEM) क्षेत्रातील पदवीधरांची फौज तयार करतो. या जागतिक स्पर्धेत आणि तंत्रज्ञानाच्या शर्यतीत चीनला मागे टाकण्याची आपली एकमेव आशा केवळ भारत आणि अमेरिका यांच्या मजबूत भागीदारीवर अवलंबून आहे. भारत दरवर्षी अंदाजे २० ते २५ लाख प्रतिभावान STEM पदवीधर तयार करतो, तर अमेरिका स्वतः १० लाख पदवीधर तयार करते. जर हे दोन देश एकत्र आले, तर आपण चीनच्या आव्हानाला सहजपणे तोंड देऊ शकतो आणि जागतिक तंत्रज्ञानाचे नेतृत्व करू शकतो.”

त्यांच्या या वक्तव्यावरून हे स्पष्ट होते की, येणाऱ्या काळात तंत्रज्ञान, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) आणि सायबर सुरक्षेच्या क्षेत्रात भारत आणि अमेरिका एकत्र येऊन चीनची मक्तेदारी संपवण्यासाठी मोठी मोहीम आखत आहेत.

Web Title: Us senator steve daines praises india leaves phone home china trip stem graduates cooperation

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Published On: Jul 01, 2026 | 06:00 PM

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