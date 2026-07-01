Maharashtra Krishi Din: शेतकरी समृद्ध तर देश समृद्ध! जाणून घ्या ‘या’ खास दिनाचे महत्त्व आणि वसंतराव नाईक यांचे महान योगदान

Maharashtra Krishi Din 1 July 2026 : महाराष्ट्र ही संतांची आणि शूरवीरांची भूमी मानली जातेच, पण त्याचसोबत ती अहोरात्र मातीत घाम गाळून संपूर्ण देशाची भूक भागवणाऱ्या बळीराजाची म्हणजेच शेतकऱ्यांचीही भूमी आहे. आपल्या देशाच्या आणि राज्याच्या अर्थव्यवस्थेचा खरा कणा असलेल्या याच शेतकऱ्यांच्या अपार कष्टाचा सन्मान करण्यासाठी आणि कृषी क्षेत्रातील प्रगतीचा आढावा घेण्यासाठी दरवर्षी १ जुलै रोजी संपूर्ण महाराष्ट्रात ‘कृषी दिन’ (Maharashtra Krishi Din) अत्यंत अभिमानाने साजरा केला जातो. हा दिवस केवळ एक सोहळा नाही, तर तो आपल्या मातीशी आणि मातीशी प्रामाणिक राहणाऱ्या अन्नदात्याशी कृतज्ञता व्यक्त करण्याचा एक पवित्र दिवस आहे.
या दिवसाची पार्श्वभूमी आपल्या राज्याच्या कृषी इतिहासाशी अत्यंत घट्ट जोडलेली आहे. महाराष्ट्राचे माजी मुख्यमंत्री, हरित क्रांतीचे प्रणेते आणि थोर शेतकरी नेते वसंतराव नाईक यांच्या जयंतीचे औचित्य साधून हा दिवस कृषी दिन म्हणून घोषित करण्यात आला आहे. वसंतराव नाईक यांनी महाराष्ट्राच्या शेतीचे आधुनिकीकरण करण्यात आणि राज्याला अन्नधान्याच्या बाबतीत स्वावलंबी बनवण्यात ऐतिहासिक भूमिका बजावली. त्यांनी घेतलेल्या दूरगामी निर्णयांचे आणि शेती धोरणांचे फळ आजचा आधुनिक महाराष्ट्र चाखत आहे, म्हणूनच त्यांच्या स्मृतीला अभिवादन म्हणून हा दिवस कृषी दिन म्हणून साजरा केला जातो.
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आजच्या बदलत्या हवामानाच्या आणि जागतिक आव्हानांच्या काळात शेती करणे हे केवळ कष्टाचे काम राहिलेले नाही, तर त्याला विज्ञानाची आणि आधुनिक तंत्रज्ञानाची जोड देणे अत्यंत गरजेचे झाले आहे. नेमका हाच विचार घेऊन कृषी दिन साजरा केला जातो. शेतकऱ्यांच्या पाठीवर कौतुकाची थाप मारतानाच, त्यांच्यासमोरील विविध समस्यांवर सामूहिक चर्चा करणे, त्यांच्यामध्ये नवीन कृषी तंत्रज्ञानाबद्दल जागरूकता निर्माण करणे आणि शेती हा व्यवसाय अधिक कार्यक्षम आणि आर्थिकदृष्ट्या फायदेशीर कसा करता येईल, याचे मार्गदर्शन करणे हा या दिवसाचा मुख्य हेतू आहे.
१ जुलै रोजी महाराष्ट्र शासनाच्या कृषी विभागामार्फत, तसेच विविध सामाजिक आणि शैक्षणिक संस्थांच्या माध्यमातून राज्यभरात भव्य कार्यक्रमांचे आयोजन केले जाते. यामध्ये प्रामुख्याने आधुनिक कृषी प्रात्यक्षिके (Agricultural Demonstrations), शेतकरी मेळावे, तज्ज्ञांच्या मार्गदर्शनाखाली कार्यशाळा आणि प्रगत बियाणे व खतांबद्दल तांत्रिक जागरूकता मोहिमा राबवल्या जातात. थेट बांधावर जाऊन आधुनिक शेतीचे धडे देणारे हे उपक्रम राज्यातील दुर्गम भागातील शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचवले जातात, जेणेकरून पारंपरिक शेती सोडून शेतकरी व्यावसायिक शेतीकडे वळेल.
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“शेतकरी समृद्ध झाले तरच देश समृद्ध होईल,” हा विचार कृषी दिनाच्या निमित्ताने पुन्हा एकदा अधोरेखित केला जातो. जोपर्यंत आपल्या शेतकरी बांधवांचे राहणीमान उंचावत नाही, तोपर्यंत खऱ्या अर्थाने देशाचा विकास झाला असे म्हणता येणार नाही. आजच्या काळात रासायनिक खतांचा अतिवापर टाळून सेंद्रिय आणि शाश्वत शेतीला (Sustainable Agriculture) प्रोत्साहन देणे हे एक मोठे उद्दिष्ट बनले आहे. कृषी दिन आपल्याला याच गोष्टीची आठवण करून देतो की, अन्नसुरक्षेचे उद्दिष्ट गाठताना जमिनीची सुपीकता टिकवून ठेवणेही तितकेच महत्त्वाचे आहे.
एकंदरीत पाहता, महाराष्ट्रातील कृषी दिन हा मातीचा आणि मातीशी इमान राखणाऱ्या माणसांचा सण आहे. या दिवशी आपण सर्वांनी हे लक्षात ठेवले पाहिजे की, आपल्या ताटात येणाऱ्या अन्नाच्या प्रत्येक कणामागे एका शेतकऱ्याचे अथांग कष्ट आणि घाम असतो. चला तर मग, या कृषी दिनाच्या निमित्ताने आपल्या राज्यातील बळीराजाला अधिक सक्षम, तंत्रज्ञानस्नेही आणि समृद्ध बनवण्याचा संकल्प करूया आणि वसंतराव नाईक यांच्या कृषी क्रांतीचा वारसा पुढे नेऊया.