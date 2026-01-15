पहिले वैयक्तिक ऑलिंपिक पदक विजेते खाशाबा जाधव यांचा जन्मदिन; जाणून घ्या 15 जानेवारीचा इतिहास

पहिल्यांदा ऑलिंपिक खेळामध्ये भारताचे नाव उज्ज्वल करणारे खाशाबा जाधव यांची आज जयंती आहे. हे स्वतंत्र भारताचे पहिले वैयक्तिक ऑलिंपिक (olympic) पदक विजेते कुस्तीपटू होते, ज्यांनी १९५२ च्या हेलसिंकी ऑलिंपिकमध्ये ५२ किलो वजन गटात कांस्यपदक जिंकून भारताचा गौरव वाढवला. कराड, सातारा जिल्ह्यातील गोळेश्वर येथे जन्मलेले हे “पॉकेट डायनॅमो” म्हणून ओळखले जातात, ज्यांनी देशासाठी पहिले वैयक्तिक ऑलिंपिक पदक मिळवून दिले आणि मुंबई पोलीस दलातही सेवा बजावली. (Dinvishesh)
