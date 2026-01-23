शाळेमध्ये टिळा लावून जावे की नाही; गणवेशाचे उल्लंघन म्हणत लंडन स्कूलचा हिंदू विद्यार्थ्यांला धक्का

शेजारी मला म्हणाला, “निशाणेबाज, लंडनच्या व्हिकर ग्रीन प्रायमरी स्कूलमधील ८ वर्षांच्या मुलाला माथ्यावर गंध अर्थात टिळा लावल्यामुळे शाळा सोडण्यास भाग पाडण्यात आले. शाळेतील कर्मचाऱ्यांनी मुलाला टिळक का लावला हे स्पष्ट करण्यास आणि त्याच्या धार्मिक प्रथेचे समर्थन करण्यास सांगितले.
मुलाला सतत देखरेखीखाली ठेवण्यात आले, ज्यामुळे तो मानसिक आघातग्रस्त झाला. हा किती मोठा भेदभाव आहे!” यावर मी म्हणालो, “भारताच्या धार्मिक-सांस्कृतिक परंपरेत टिळा किती महत्त्वाचा आहे हे अज्ञानी इंग्रजांना कसे कळेल?”
हे देखील वाचा : धावपळीत जगणं विसरलात का? आजच्या दिवशी करा स्वतःशी मैत्री; वाचा ‘का’ आहे आजचा दिवस खास
वाढदिवसाच्या दिवशी, दीर्घायुष्यासाठी टिळक लावला जातो. विद्वान, ज्ञानी आणि पंडित टिळक न लावता बाहेर पडत नाहीत. काही जण केशर लावतात, तर काही जण हळद लावतात! माजी केंद्रीय मंत्री आणि बीएचयूमधील भौतिकशास्त्राचे प्राध्यापक डॉ. मुरली मनोहर जोशी नेहमीच कपाळावर गोल टिळा लावत होते. उत्तर प्रदेशचे माजी मुख्यमंत्री पंडित कमलापती त्रिपाठी हे देखील असा टिळा लावत असतं. आदर दाखवण्यासाठी आणि स्वागतासाठी एखाद्याला तिलक लावला जातो.
आपल्या देशात राजे आणि सम्राटांना राजेशाहीत मुकुट घातले जात असे. भगवान विष्णूबद्दल असे म्हटले जाते – कस्तुरी तिलकम, कपाळ पाताले छाती, कौस्तुभम!’ शेजारी म्हणाला, ‘निशाणेबाज, लंडन शाळेचे व्यवस्थापन म्हणते की ते त्वचेवर कोणतेही चिन्ह किंवा स्कीन मार्क ठेवू शकत नाही. हे गणवेश संहितेचे उल्लंघन करते.’
हे देखील वाचा: कोणी लक्ष देतं का? मेळघाटमध्ये कुपोषणामुळे होणारे मृत्यू बनलीये गंभीर समस्या
जेव्हा मुलाच्या पालकांनी मुख्याध्यापक आणि शाळेच्या गव्हर्नरला टिळक किंवा चिन्ह समजावून सांगण्याचा प्रयत्न केला तेव्हा त्यांनी हिंदू परंपरेला आव्हान दिले. इनसाइट यूकेने हा मुद्दा उपस्थित केला आणि म्हटले की शाळेने समानता कायद्याचे उल्लंघन केले आहे. पालकांनी त्यांच्या मुलाला त्या शाळेतून काढून टाकले.’ यावर मी म्हटले, ‘जगातील अनेक देश रानटी असताना भारत सभ्यता आणि संस्कृतीच्या शिखरावर होता.
पाश्चात्य देशांना टिळक आणि स्वस्तिक सारखी चिन्हे आवडत नाहीत. आपले सर्व संत आणि ऋषी टिळक घालतात. राजपूत स्त्रिया युद्धभूमीवर जाणाऱ्या पतींना तिलक लावून निरोप देत असत आणि त्यांच्या विजयासाठी प्रार्थना करत असत.
परीक्षेला जाणाऱ्या मुलालाही तिलक देऊन दही खायला दिले जाते. तिलकांचे वैज्ञानिक महत्त्व असे आहे की अज्ञ चक्र दोन्ही भुवयांच्या मध्ये असते. तिथे तिलक लावल्याने मानसिक ऊर्जा जागृत होते. ब्रिटिशांकडून अशा प्रकारची समजूतदारपणाची अपेक्षा करू नका.
लेख – चंद्रमोहन द्विवेदी
याचे मूळ आर्टिकल वाचण्यासाठी आपण https://navbharatlive.com/ यावर क्लिक करावे