Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:

Makar Sankranti 2026: काश्मीर ते कन्याकुमारीपर्यंत, भारताच्या विविध रंगांत न्हाऊन निघाली ‘मकर संक्रांत’! वाचा यामागील रंजक कथा

Makar Sankranti 2026: मकर संक्रांत हा भारतातील एक प्रमुख सण आहे, जो वेगवेगळ्या राज्यांमध्ये वेगवेगळ्या नावांनी आणि परंपरांनी साजरा केला जातो. उत्तर भारतापासून दक्षिण भारतापर्यंत, हा दिवस अनोखे रंग घेऊन येतो.

Updated On: Jan 14, 2026 | 09:38 AM
makar sankranti 2026 date muhurat traditions in different indian states pongal lohri

Makar Sankranti 2026: उत्तर ते दक्षिण भारतापर्यंत, या दिवशी सणाचे रंग बदलतात, येथे जाणून घ्या मनोरंजक कथा ( फोटो सौजन्य : सोशल मीडिया)

Follow Us:
Follow Us:
  • सूर्याचे उत्तरायण:
  • सांस्कृतिक विविधता
  • धार्मिक महत्त्व

Makar Sankranti 2026 date and muhurat : भारतातील सण-उत्सवांमध्ये मकर संक्रांतीला (Makar Sankranti) अनन्यसाधारण महत्त्व आहे. जेव्हा सूर्य धनु राशीतून मकर राशीत प्रवेश करतो, तेव्हा हा सण देशभर मोठ्या उत्साहात साजरा केला जातो. २०२६ मध्ये, मकर संक्रांतीचा मुख्य मुहूर्त बुधवार, १४ जानेवारी रोजी दुपारी ३ वाजून १३ मिनिटांनी आहे. इंग्रजी तारखेनुसार येणारा हा एकमेव हिंदू सण भारताच्या कानाकोपऱ्यात वेगवेगळ्या नावांनी आणि संस्कृतींनी ओळखला जातो. चला तर मग जाणून घेऊया, या एकाच सणाचे देशाच्या विविध भागांत बदलणारे रंग.

उत्तर भारत: गंगास्नान आणि ‘खिचडी’ संक्रांत

उत्तर प्रदेश, बिहार आणि झारखंडमध्ये मकर संक्रांतीला प्रामुख्याने ‘खिचडी’ म्हणून ओळखले जाते. या दिवशी गंगेत किंवा पवित्र नद्यांमध्ये स्नान करण्याचे विशेष महत्त्व आहे. प्रयागराजमध्ये कुंभमेळा किंवा माघ मेळ्याचे आयोजन केले जाते. लोक पहाटे स्नान करून तांदूळ, डाळ, गूळ आणि तिळाचे दान करतात. येथे दही-चुडा आणि खिचडीचा आस्वाद घेतला जातो. अशी मान्यता आहे की, या दिवशी दान केल्याने शनी दोषापासून मुक्ती मिळते.

हे देखील वाचा : Makar Sankranti 2026: मकरसंक्रांतीला पतंग का उडविले जाते? उडवण्यामागे काय आहे कारण शास्त्रीय आणि सांस्कृतिक कारण

गुजरात आणि राजस्थान: उत्तरायण आणि पतंगबाजीचा थरार

गुजरातमध्ये या सणाला ‘उत्तरायण’ म्हणतात. हा दिवस आकाशात रंगीबेरंगी पतंगांच्या महोत्सवासाठी ओळखला जातो. अहमदाबादमध्ये आंतरराष्ट्रीय पतंग महोत्सव भरवला जातो. ‘कापो छे’च्या घोषणांनी सारा परिसर दुमदुमून जातो. राजस्थानमध्येही पतंग उडवले जातात आणि विवाहित महिला ‘बैना’ (उपहार) देऊन वडिलधाऱ्यांचे आशीर्वाद घेतात. येथे ‘घेवर’ आणि तिळाच्या मिठाईचे विशेष महत्त्व असते.

credit : social media and Twitter

पंजाब आणि हरियाणा: लोहरीची ऊब आणि माघी

पंजाबमध्ये मकर संक्रांतीच्या आदल्या रात्री ‘लोहरी’ साजरी केली जाते. शेतातील पिकांच्या कापणीचा आनंद साजरा करण्यासाठी लोक शेकोटी पेटवतात. या अग्नीला तीळ, रेवाडी आणि शेंगदाणे अर्पण करून नाच-गाण्यांचा आनंद लुटला जातो. संक्रांतीच्या दिवसाला येथे ‘माघी’ म्हणतात, जिथे लोक गुरुद्वारांमध्ये जाऊन सेवा करतात आणि ऊसाच्या रसात बनवलेली खीर खातात.

दक्षिण भारत: चार दिवसांचा भव्य ‘पोंगल’

तामिळनाडूमध्ये मकर संक्रांत ‘पोंगल’ म्हणून चार दिवस साजरी केली जाते. यामध्ये निसर्ग, सूर्य आणि गुरेढोरे (बैल-गाय) यांची पूजा केली जाते. मातीच्या भांड्यात नवीन तांदूळ, दूध आणि गुळाचा ‘पोंगल’ नावाचा गोड पदार्थ शिजवला जातो. भांड्यातून दूध उतू जाणे हे समृद्धीचे प्रतीक मानले जाते. कर्नाटक आणि आंध्र प्रदेशातही संक्रांतीला शेतीशी संबंधित सण म्हणून मोठे महत्त्व आहे.

हे देखील वाचा : Makar Sankranti 2026: मकरसंक्रांतीला राशीनुसार करा या गोष्टींचे दान, आर्थिक समस्या होईल दूर

महाराष्ट्र आणि पश्चिम बंगाल: तीळ-गूळ आणि गंगासागर मेळा

महाराष्ट्रात “तीळगूळ घ्या, गोड बोला” म्हणत एकमेकांना शुभेच्छा दिल्या जातात. सुवासिनी सुगड पूजनाद्वारे वाण लुटतात. थंडीच्या काळात शरीराला ऊब मिळावी म्हणून बाजरीची भाकरी, खिचडी आणि तिळाचे पदार्थ खाल्ले जातात. तर पश्चिम बंगालमध्ये याला ‘पौष संक्रांती’ म्हणतात. येथे प्रसिद्ध ‘गंगासागर मेळा’ भरतो, जिथे लाखो भाविक गंगा आणि सागराच्या संगमावर स्नान करतात.

💡

Frequently Asked Questions

  • Que: . मकर संक्रांत २०२६ मध्ये कधी आहे?

    Ans: २०२६ मध्ये मकर संक्रांत १४ जानेवारी (बुधवार) रोजी आहे. सूर्याचा मकर राशीत प्रवेश दुपारी ३:१३ मिनिटांनी होणार आहे.

  • Que: संक्रांतीला तिळाचे महत्त्व का आहे?

    Ans: थंडीच्या दिवसांत तीळ शरीराला आवश्यक ऊब देतात. आध्यात्मिकदृष्ट्या तिळाला 'समानतेचे प्रतीक' मानले जाते, म्हणून तीळ-गूळ वाटून कटुता विसरण्याची प्रथा आहे.

  • Que: संक्रांतीच्या दुसऱ्या दिवसाला काय म्हणतात?

    Ans: महाराष्ट्रात संक्रांतीच्या दुसऱ्या दिवसाला 'किंक्रांत' किंवा 'करिदिन' म्हणतात. या दिवशी संक्रांत देवीने किंकरासुर राक्षसाचा वध केला होता, अशी मान्यता आहे.

Web Title: Makar sankranti 2026 date muhurat traditions in different indian states pongal lohri

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jan 14, 2026 | 09:38 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Statehood Day: मोदींची ‘अष्टलक्ष्मी’ सज्ज! ईशान्येतील ‘या’ तीन राज्यांच्या विकासाची भरारी; स्थापनादिनानिमित्त आज मोठा उत्सव
1

Statehood Day: मोदींची ‘अष्टलक्ष्मी’ सज्ज! ईशान्येतील ‘या’ तीन राज्यांच्या विकासाची भरारी; स्थापनादिनानिमित्त आज मोठा उत्सव

World Quark Day : युरोपचं हे सुपरफूड आता भारतातही लोकप्रिय; जाणून घ्या प्रथिनांचा खजिना असणाऱ्या ‘क्वार्क’ चे 5 जबरदस्त फायदे
2

World Quark Day : युरोपचं हे सुपरफूड आता भारतातही लोकप्रिय; जाणून घ्या प्रथिनांचा खजिना असणाऱ्या ‘क्वार्क’ चे 5 जबरदस्त फायदे

Ratha Saptami 2026: 25 की 26 कधी साजरी केली जाणार आहे रथसप्तमी, जाणून घ्या वेळ आणि पूजा पद्धत
3

Ratha Saptami 2026: 25 की 26 कधी साजरी केली जाणार आहे रथसप्तमी, जाणून घ्या वेळ आणि पूजा पद्धत

International Mentoring Day: ‘अनुभव हाच मोठा गुरु!’ पण हा दिवस शिकवतो का महत्त्वाचा आहे आपल्या आयुष्यात एक उत्तम मार्गदर्शक?
4

International Mentoring Day: ‘अनुभव हाच मोठा गुरु!’ पण हा दिवस शिकवतो का महत्त्वाचा आहे आपल्या आयुष्यात एक उत्तम मार्गदर्शक?

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
आवडीने खाल्ल्या जाणाऱ्या नमकीन बिस्किटांना छिद्र का असतात? कारण वाचून व्हाल आश्चयचकित

आवडीने खाल्ल्या जाणाऱ्या नमकीन बिस्किटांना छिद्र का असतात? कारण वाचून व्हाल आश्चयचकित

Jan 21, 2026 | 11:19 AM
Zilla Parishad Election 2026: जिल्हा परिषदेसाठीही पक्षप्रवेशाचा ट्रेंड सुरू ! शिरुरचे माजी आमदाराचा भाजपमध्ये प्रवेश

Zilla Parishad Election 2026: जिल्हा परिषदेसाठीही पक्षप्रवेशाचा ट्रेंड सुरू ! शिरुरचे माजी आमदाराचा भाजपमध्ये प्रवेश

Jan 21, 2026 | 11:19 AM
‘जयकुमार गोरे हे संधीसाधू, त्यांना आमिष दाखवलं गेलं म्हणून ते…’; प्रणिती शिंदेंचा हल्लाबोल

‘जयकुमार गोरे हे संधीसाधू, त्यांना आमिष दाखवलं गेलं म्हणून ते…’; प्रणिती शिंदेंचा हल्लाबोल

Jan 21, 2026 | 11:15 AM
Global Trade: भारतावर 500% टॅरिफ लागणार नाही! Trumpच्या मंत्र्यांचा मोठा खुलासा; रशियन तेलाच्या मुद्द्यावर ‘या’ देशाला शिकवणार धडा

Global Trade: भारतावर 500% टॅरिफ लागणार नाही! Trumpच्या मंत्र्यांचा मोठा खुलासा; रशियन तेलाच्या मुद्द्यावर ‘या’ देशाला शिकवणार धडा

Jan 21, 2026 | 11:13 AM
Sushant Birth Anniversary: कोणत्या गोष्टींना जास्त महत्व देत होता Sushant Singh Rajput? जाणून घ्या अभिनेत्याबद्दल सर्व काही…

Sushant Birth Anniversary: कोणत्या गोष्टींना जास्त महत्व देत होता Sushant Singh Rajput? जाणून घ्या अभिनेत्याबद्दल सर्व काही…

Jan 21, 2026 | 11:10 AM
Basant Panchami 2026: वसंत पंचमीच्या दिवशी करू नका या चुका, होऊ शकतो विद्या दोष

Basant Panchami 2026: वसंत पंचमीच्या दिवशी करू नका या चुका, होऊ शकतो विद्या दोष

Jan 21, 2026 | 11:07 AM
Dhurandhar 2: रणवीर सिंहच्या चित्रपटात Vicky Kaushalची धमाकेदार एन्ट्री, साकारणार महत्त्वाची भूमिका

Dhurandhar 2: रणवीर सिंहच्या चित्रपटात Vicky Kaushalची धमाकेदार एन्ट्री, साकारणार महत्त्वाची भूमिका

Jan 21, 2026 | 11:03 AM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Kolhapur Election Results : कोल्हापूरात 23 वर्षीय ॲड. मानसी लोळगे बनली कमी वयाची नगरसेविका

Kolhapur Election Results : कोल्हापूरात 23 वर्षीय ॲड. मानसी लोळगे बनली कमी वयाची नगरसेविका

Jan 20, 2026 | 08:20 PM
Sunil Shelke Vs Bala Bhegade : ZP व पंचायत समिती निवडणुकीच्या युतीवरुन मामा भाच्यांत युद्ध

Sunil Shelke Vs Bala Bhegade : ZP व पंचायत समिती निवडणुकीच्या युतीवरुन मामा भाच्यांत युद्ध

Jan 20, 2026 | 08:10 PM
Kolhapur News : कोल्हापूरात निवडणूक भत्ता मिळाला नसल्याने आशा सेविका आक्रमक…!

Kolhapur News : कोल्हापूरात निवडणूक भत्ता मिळाला नसल्याने आशा सेविका आक्रमक…!

Jan 20, 2026 | 08:05 PM
Ratnagiri News : रत्नागिरी नगरपरिषदेत सभापती निवड प्रक्रिया

Ratnagiri News : रत्नागिरी नगरपरिषदेत सभापती निवड प्रक्रिया

Jan 20, 2026 | 07:58 PM
Dapoli News : दापोलीमध्ये शिवसेना भाजप युती होणार का? योगेश कदमांनी दिला संकेत

Dapoli News : दापोलीमध्ये शिवसेना भाजप युती होणार का? योगेश कदमांनी दिला संकेत

Jan 20, 2026 | 07:53 PM
Raigad : श्री जगदीश्वराचा आशीर्वाद घेऊन शिवसेना प्रचाराचा शुभारंभ; सुषमा गोगावलेंची विशेष उपस्थिती

Raigad : श्री जगदीश्वराचा आशीर्वाद घेऊन शिवसेना प्रचाराचा शुभारंभ; सुषमा गोगावलेंची विशेष उपस्थिती

Jan 20, 2026 | 02:33 PM
Ratnagiri : रत्नागिरी राष्ट्रवादीच्या(अ.प) दोन पदाधिकाऱ्यांचा तडकाफडकी राजीनामा

Ratnagiri : रत्नागिरी राष्ट्रवादीच्या(अ.प) दोन पदाधिकाऱ्यांचा तडकाफडकी राजीनामा

Jan 20, 2026 | 02:31 PM