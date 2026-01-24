Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

स्वरसम्राट पंडीत भीमसेन जोशी यांची पुण्यतिथी; जाणून घ्या २४ जानेवारीचा इतिहास

आज भारतीय शास्त्रीय संगीतातील महान गायक पंडित भीमसेन जोशी यांची पुण्यतिथी. त्यांनी आपल्या गायकीने भारतीय संगीताला जागतिक ओळख निर्माण करुन दिली. आज त्यांच्या स्मृतींना भावपूर्ण अभिवादन.

Din Vishesh

स्वरसम्राट पण्डित भीमसेन जोशी यांची पुण्यतिथी; जाणून घ्या २४ जानेवारीचा इतिहास (फोटो सौजन्य: नवराष्ट्रा टीम)

आज स्वरभास्कर पण्डित भीमसेन जोशी यांची पुण्यतिथी आहे.  भारतीय शास्त्रीय संगीताातील एक तेजस्वी पर्व म्हणून त्यांना ओळखळे जाते. त्यांचा जन्म ४ फेब्रुवारी १९२२ रोजी कर्नाटकातील धारवाड जिल्ह्यात गदग येथील कन्नड भाषिक ब्राह्मण कुटुबांत झाला होता. त्यांनी आई सुमधुर भजने म्हणत, तर त्यांचे वडील वेदान्तपारंगत होते. भीमसेन जोशी यानी आपल्या स्वरांची ताकद, भावपूर्ण अभिव्यक्ती आणि अभंग-भजनातून उमटणाऱ्या भक्तीने रसिकांच्या मनावर राज्य केले. त्यांना त्यांच्या गायकीसाठी भारतरत्न पुरस्कारही प्रदान करण्यात आला आहे. त्यांनी लता मंगेशकर यांच्यासोबत भारतीय स्वातंत्र्याच्या सुवर्ण महोत्सवात १९९७ मध्ये वंदे मातरम्, मिले सूर मेरा तुम्हा, अभंग, जुगलबंदी आणि मैफीलींमधून राष्ट्रीय एकात्मतेचा संदेश दिला. (Dinvishesh)

24 जानेवारी रोजी देशाच्या आणि जगाच्या इतिहासामध्ये घडलेल्या महत्त्वपूर्ण घटना

  • 1848: कॅलिफोर्नियातील सटर मिलमधील एका ओढ्यात जेम्स मार्शल नावाच्या माणसाला मोठ्या प्रमाणात सोने सापडले.
  • 1857: कोलकाता येथे दक्षिण आशियातील पहिले विद्यापीठ स्थापन झाले.
  • 1862: बुखारेस्टला रोमानियाची राजधानी बनवण्यात आले.
  • 1942: दुसरे महायुद्ध – मित्र राष्ट्रांनी बँकॉकवर बॉम्बस्फोट केला. यामुळे थायलंडला इंग्लंड आणि अमेरिकेविरुद्ध युद्ध घोषित करावे लागले.
  • 1950: भारताच्या संविधानावर स्वाक्षरी झाली
  • 1966: इंदिरा गांधी यांनी भारताच्या तिसऱ्या पंतप्रधान म्हणून शपथ घेतली.
  • 1966: एअर इंडियाचे कांचनजंगा विमान युरोपमधील आल्प्समधील माँट ब्लँक येथे कोसळले. या अपघातात भारतीय अणुविज्ञानाचे शिल्पकार डॉ. होमी जहांगीर भाभा यांचे निधन झाले.
  • 1976: ब्रिटीश तेल कंपनी बर्मा शेलचे राष्ट्रीयीकरण करण्यात आले आणि त्याचे नाव भारत रिफायनरीज ठेवण्यात आले. नंतर, 1 ऑगस्ट 1977 रोजी, कंपनीचे नाव भारत पेट्रोलियम (बीपीसीएल) असे ठेवण्यात आले.
  • 1984: अ‍ॅपल कॉम्प्युटरने अमेरिकेत मॅकिंटॉश पर्सनल कॉम्प्युटर विक्रीसाठी ठेवला.
  • 1986: व्हॉयेजर 2 अंतराळयान युरेनसच्या सर्वात जवळ पोहोचले.
  • 1990: जपानने हितेन हे देशाचे पहिले चंद्रयान प्रक्षेपित केले, 1976 मध्ये सोव्हिएत युनियनच्या लुना 24 नंतरचे पहिले रोबोटिक चंद्रयान आणि सोव्हिएत युनियन किंवा युनायटेड स्टेट्स व्यतिरिक्त इतर देशाने प्रक्षेपित केलेले पहिले चंद्रयान
24 जानेवारी रोजी जन्म दिनविशेष

  • 76: ‘हॅड्रियन’ – रोमन सम्राट यांचा जन्म.(मृत्यू : 10 जुलै 0138)
  • 1712: ‘फ्रेडरिक द ग्रेट’ – प्रशिया देशाचे राजा यांचा जन्म. (मृत्यू : 17 ऑगस्ट 1786)
  • 1907: ‘मॉरिस कुवे डी मुरविले’ – फ्रान्स देशाचे पंतप्रधान यांचा जन्म. (मृत्यू : 24 डिसेंबर 1999)
  • 1916: ‘राफेल कॅल्डेरा’ – व्हेनेझुएला देशाचे 65वे राष्ट्राध्यक्ष यांचा जन्म. (मृत्यू : 24 डिसेंबर 2009)
  • 1924: ‘कापुरी ठाकूर’ – बिहारचे 11वे मुख्यमंत्री यांचा जन्म. (मृत्यू : 17 फेब्रुवारी 1988)
  • 1924: ‘हंसा वाडकर’ – मराठी हिंदी चित्रपट अभिनेत्री यांचा जन्म. (मृत्यू : 23 ऑगस्ट 1971)
  • 1924: ‘मेघश्याम पुंडलिक रेगे’ – तत्त्वचिंतक, मराठी विश्वकोश निर्मिती मंडळाचे अध्यक्ष यांचा जन्म. (मृत्यू: 28 डिसेंबर 2000)
  • 1940: ‘जोकिम गौक’ – जर्मनी देशाचे 11वे अध्यक्ष यांचा जन्म.
  • 1941: ‘डॅन शेटमन’ – नोबेल पुरस्कार, इस्रायली रसायनशास्त्रज्ञ यांचा जन्म.
  • 1943: ‘सुभाष घई’ – हिन्दी चित्रपट निर्माते, दिग्दर्शक व पटकथालेखक यांचा जन्म.
  • 1953: ‘मून जे-इन’ – दक्षिण कोरिया देशाचे 19वे राष्ट्राध्यक्ष यांचा जन्म.
24 जानेवारी रोजी मृत्यू दिनविशेष
  • 41: ‘कॅलिगुला’ – रोमन सम्राट यांचे निधन (जन्म: 31 ऑगस्ट 0012 इ.स.पू.)
  • 1872: ‘विल्यम वेबल एलिस’ – रग्बी फुटबॉलचे निर्माते यांचे निधन (जन्म: 24 नोव्हेंबर 1806)
  • 1919: ‘मॅक्सिमिलियन बिर्चर-बेंनेर’ – अल्बेनिया देशाचे पहिले पंतप्रधान यांचे निधन (जन्म: 16 ऑक्टोबर 1844)
  • 1939: ‘मॅक्सिमिलियन बिर्चर-बेंनेर’ – स्विस चिकित्सक, मुस्लीचे निर्माते यांचे निधन (जन्म: 22 ऑगस्ट 1867)
  • 1965: ‘विन्स्टन चर्चिल’ – दुसर्‍या महायुद्धकाळातील ब्रिटनचे पंतप्रधान, साहित्यिक, वृत्तपत्रकार, थोर राजकारणी आणि नोबेल पारितोषिक विजेते यांचे निधन. (जन्म: 30 नोव्हेंबर 1874)
  • 1966: ‘डॉ. होमी जहांगीर भाभा’ – भारतीय भौतिकशास्त्रज्ञ यांचे निधन. (जन्म: 30 ऑक्टोबर 1909)
  • 1971: ‘बिल डब्ल्यू.’ – अल्कोहोलिक्स एनोनिमसचे सह-संस्थापक, अमेरिकन कार्यकर्ते यांचे निधन (जन्म: 26 नोव्हेंबर 1895)
  • 1982: ‘अल्फ्रेडो ओवांडो कॅंडिया’ – बोलिव्हिया देशाचे 56वे राष्ट्राध्यक्ष यांचे निधन. (जन्म: 6 एप्रिल 1918)
  • 2005: ‘अनुताई लिमये’ – गोवा मुक्तिसंग्राम यांचे निधन.
  • 2008: ‘उषा नारायणन’ – बर्मीमध्ये जन्मलेल्या भारताच्या पहिल्या महिला यांचे निधन.
  • 2011: ‘स्वरभास्कर पण्डित भीमसेन जोशी’ – शास्त्रीय गायक यांचे निधन. (जन्म: 4 फेब्रुवारी 1922)
