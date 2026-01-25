सेवासदन संस्थापिका थोर समाजसेविका रमाबाई रानडे यांची जयंती; जाणून घ्या 25 जानेवारी इतिहास

Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

स्त्रियांच्या विकासासाठी सेवासदन व विविध संस्थामार्फत महिला सक्षमीकरणाची पहिली चळवळ सुरू करणाऱ्या रमाबाई रानडे यांची जयंती आहे.

Updated On: Jan 25, 2026 | 10:50 AM
women's education great social worker Ramabai Ranade Birth anniversary 25 january history

महिला शिक्षण पुरस्कर्त्या, महान समाजसेविका रमाबाई रानडे यांची जयंती आहे (फोटो - टीम नवराष्ट्र)

स्त्रियांच्या हक्कासाठी आजन्म कष्ट करणाऱ्या थोर समाजसेविका रमाबाई रानडे यांची जयंती आहे.  स्त्री शिक्षण आणि स्त्रियांच्या विकासासाठी सेवासदन व विविध संस्थामार्फत महिला सक्षमीकरणाची पहिली चळवळ सुरू करणाऱ्या रमाबाई रानडे यांनी भरीव कार्य केले. त्यांचा जन्म २५ जानेवारी १८६२ रोजी सातारा जिल्ह्यातील एका लहानशा खेड्यात झाला. वयाच्या ११ व्या वर्षी त्यांचा महादेव गोविंद रानडे यांच्याशी विवाह झाला. महादेव रानड्यांच्या कार्यापासून प्रेरित होऊन रमाबाई स्त्री समाज सुधारणा चळवळीमध्ये सामील झाल्या. स्त्रियांनी शिकावे याकरिता त्यांनी बरेच प्रयत्न केले.

25 जानेवारी रोजी देशाच्या आणि जगाच्या इतिहासामध्ये घडलेल्या महत्त्वपूर्ण घटना

  • 1755: मॉस्को विद्यापीठाची स्थापना.
  • 1881: थॉमस अल्वा एडिसन आणि अलेक्झांडर ग्राहम बेल यांनी ओरिएंटल टेलिफोन कंपनीची स्थापना केली.
  • 1919: पहिल्या महायुद्धाच्या समाप्तीनंतर लीग ऑफ नेशन्सची स्थापना झाली.
  • 1964: नायकी इंक – कंपनीची सुरवात.
  • 1971: हिमाचल प्रदेशला पूर्ण राज्याचा दर्जा देण्यात आला आणि ते भारताचे 18वे राज्य बनले.
  • 1982: आचार्य विनोबा भावे यांना भारतरत्न प्रदान करण्यात आले.
  • 1991: मोरारजी देसाई यांना भारतरत्न प्रदान करण्यात आले.
  • 1994: बीएमडीओ आणि नासाचे अंतराळयान क्लेमेंटाइन प्रक्षेपित झाले.
  • 1995: अमेरिकेने धृवीय प्रकाशाची (Aurora Borealis) माहिती घेण्यासाठी एक प्रक्षेपित केले..
  • 2001: स्वरसम्राज्ञी लता मंगेशकर व शहनाईनवाझ बिस्मिल्ला खाँ यांना भारतरत्‍न प्रदान.
25 जानेवारी रोजी जन्म दिनविशेष

  • 1217: ‘इसाबेला’ – आर्मेनियाच्या राणी यांचा जन्म. (मृत्यू : 23 जानेवारी 1252)
  • 1822: ‘चार्ल्स रीड बिशप’ – बिशप संग्रहालयाचे संस्थापक, अमेरिकन उद्योगपती यांचा जन्म.(मृत्यू : 7 जून 1915)
  • 1824: ‘मायकेल मधुसूदन दत्त’ – भारतीय बंगाली कवी यांचा जन्म.(मृत्यू : 29 जून 1873)
  • 1856: ‘अश्विनीकुमार दत्ता’ – भारतीय शिक्षक यांचा जन्म. (मृत्यू : 7 नोव्हेंबर 1923)
  • 1899: बेल्जियम देशाचे 46वे पंतप्रधान – पॉल-हेन्री स्पाक यांचा जन्म. (मृत्यू : 31 जुलै 1972)
  • 1917: ‘इल्या प्रिगोगिन’ – रशियन-बेल्जियन रसायनशास्त्रज्ञ आणि भौतिकशास्त्रज्ञ – नोबेल पुरस्कार – यांचा जन्म.(मृत्यू : 28मे 2003)
  • 1917: ‘जॅनियो क्वाड्रोस’ – ब्राझील देशाचे 22वे राष्ट्राध्यक्ष यांचा जन्म. (मृत्यू : 16 फेब्रुवारी 1992)
  • 1923: ‘अरविद कार्लसन’ – नोबेल पुरस्कार, स्वीडिश फार्माकोलॉजिस्ट आणि फिजिशियन यांचा जन्म.(मृत्यू : 29 जून 2018)
  • 1928: ‘एडवर्ड शेवर्डनाडझे’ – जॉर्जिया देशाचे 2रे अध्यक्ष यांचा जन्म. (मृत्यू : 7 जुलै 2014)
  • 1933: ‘कोराझोन अक्विनो’ – फिलीपिन्स देशाचे 11वे राष्ट्राध्यक्ष यांचा जन्म.(मृत्यू : 1 ऑगस्ट 2009)
  • 1938: ‘सुरेश खरे’ – नाटककार व समीक्षक यांचा जन्म.
  • 1958: ‘कविता कृष्णमूर्ती’ – पार्श्वगायिका यांचा जन्म.
  • 1978: ‘व्होलोडिमिर झेलेन्स्की’ – युक्रेन देशाचे अध्यक्ष यांचा जन्म.
25 जानेवारी रोजी मृत्यू दिनविशेष

  • 863: ‘चार्ल्स ऑफ प्रोव्हन्स’ – फ्रँकिश राजा यांचे निधन.
  • 1067: ‘सम्राट यिंगझोन्ग’ -गाण्याचे सम्राट यांचे निधन. (जन्म: 16 फेब्रुवारी 1032)
  • 1665: ‘सोनोपंत डबीर’ – यांचे निधन.
  • 1891: ‘थिओ व्हॅन गॉग’ – चित्रकार व्हिन्सेंट व्हॅन गॉग यांचे भाऊ, चित्राचे विक्रेते यांचे निधन. (जन्म: 1 मे 1857)
  • 1924: ‘रमाबाई रानडे’ – भारतीय सेवा सदनच्या संस्थापिका व सामाजिक कार्यकर्त्या यांचे निधन. (जन्म: 25 जानेवारी 1862)
  • 2005: ‘फिलिप जॉन्सन’ – पीपीजी प्लेस आणि क्रिस्टल कॅथेड्रलचे रचनाकार, अमेरिकन रचनाकार यांचे निधन. (जन्म: 8जुलै 1906)
  • 2015: ‘मधुकर दत्तात्रय हातकणंगलेकर’ – ज्येष्ठ समीक्षक यांचे निधन. (जन्म: 1 फेब्रुवारी 1927)

Published On: Jan 25, 2026 | 10:50 AM

