मराठी माणसांनी का दिली ठाकरे बंधूंच्या हाकेला साद? BMC निवडणुकीत उद्धव-राज कुठे पडले कमी

मराठी जनता आणि मुंबईतील मराठी अस्मिता या मुद्द्यांवर ठाकरे बंधूंनी मुंबईची निवडणूक लढवली. मात्र मराठीच्या मुद्द्यावरुन उद्धव ठाकरे आणि राज ठाकरे मुंबई महानगरपालिका निवडणुकीत खूप उशिरा एकत्र आले, परंतु मराठी भाषिकांसह मुंबईतील मतदारांनी त्यांना नाकारले. १९७० पासून, शिवसेनेने सातत्याने मुंबईत महापौरपद भूषवले आहे. १९९७ पासून सलग २५ वर्षे, शिवसेनेने मुंबई महानगरपालिकेवर पूर्ण नियंत्रण ठेवले. मोठ्या आश्वासनांना न जुमानता, मुंबईच्या समस्या कायम राहिल्या. ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखाली, मुंबईत निवडणूक यश मिळवण्यासाठी एकच सूत्र होते.
सरासरी, मुंबईच्या एका वॉर्डमध्ये ५०,००० मतदार असतात, त्यापैकी २५,००० मतदार मतदान करत नाहीत. उर्वरित २५,००० पैकी शिवसेनेचे ८,००० ते ९,००० निष्ठावंत मतदार आहेत. निवडणुकीत अनेक मतदारांची मते विभागली जातात, ज्यामुळे शिवसेनेला विजय मिळतो.
शिवसेनेचे संस्थापक बाळासाहेब ठाकरे यांनीही मुंबईत शिवसेनेला अशाच प्रकारे बळकटी दिली. त्यावेळी शिवसैनिक सक्रिय होते आणि नागरी समस्यांवर लक्ष केंद्रित करत होते. १९७० आणि १९८० च्या दशकात, त्यांनी रुग्णांना रुग्णालयात नेण्यासाठी आणि आवश्यक वस्तू पुरवण्यासाठी त्यांच्या रुग्णवाहिकांचा वापर केला. आता, लोकांच्या आकांक्षा वाढल्या आहेत आणि लोक फायदेशीर योजनांना त्यांचा हक्क मानतात. गेल्या २५ वर्षांत, मुंबईची स्थिती अजिबात सुधारलेली नाही, फूटपाथ नसतानाही. खराब रस्ते आणि नागरी भ्रष्टाचार हे जनतेच्या सुविधांच्या अभावाचे आणि संतापाचे कारण होते. अशा परिस्थितीत, मराठी अस्मितेचे आणि हिंदीविरोधी भावनांचे आवाहन कोण ऐकणार?
हे देखील वाचा : ॲमेझॉनच्या काळजात काय दडलंय? हजारो वर्षे जगापासून लपलेल्या ‘त्या’ जमातीचा उलगडा
उद्धव ठाकरे आणि राज ठाकरे यांच्यात बाळासाहेब ठाकरेंसारखा लोकांवर छाप मारणारा प्रभाव नव्हता. गुजराती उद्योगपती आणि गुंतवणूकदारांवरील आरोपांचा कोणताही परिणाम झाला नाही. ठाकरे कुटुंबीय हे याच उद्योगपतींना त्यांच्या घरी बोलावत असत. गुजरातींविरुद्ध बोलणे उलटे झाले, कारण मुंबईतही मोदींची लोकप्रियता कमी नाही.
ठाकरे बंधूंनी भाजपचे वर्णन गुजराती व्यापारी आणि उत्तर भारतीयांचा पक्ष असे केले. जनतेच्या हितासाठी काम करण्याऐवजी, मातीच्या सुपुत्रांना चिथावण्याचे प्रयत्न झाले. याउलट, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि भाजपने राजकीय परिपक्वता दाखवली आणि विकासाच्या धोरणावर भर दिला. एकनाथ शिंदे यांनीही उद्धव ठाकरेंपेक्षा आपले श्रेष्ठत्व दाखवले. राज ठाकरेंची मनसे यशस्वी झाली नाही. ब्रँड ठाकरे निवडणुकीत यशस्वी झाले नाहीत. मुंबईकरांना महानगरपालिकेने शहर सुधारण्यावर लक्ष केंद्रित करावे असे वाटते. राजकारण्यांनी मुंबईच्या समस्या सोडवण्यासाठी दिलेली आश्वासने अपूर्ण राहिली. शरद पवार मुख्यमंत्री असताना त्यांनी मुंबईला दुसरे सिंगापूर बनवण्याचे आश्वासन दिले.
हे देखील वाचा: प्रवाशांना काहीच नाही का अधिकार? भाडेवाढीची आणि ठरवण्याची कारणे उघड करण्यास रेल्वे विभागाचा नकार
नंतर, नारायण राणे यांनीही असेच आश्वासन दिले. पंतप्रधान असताना मनमोहन सिंग यांनी मुंबईला शांघायसारखे बनवण्याबद्दल बोलले. मुंबईकरांना मोठी आश्वासने नको आहेत, परंतु त्यांना त्यांच्या मूलभूत नागरी समस्यांवर उपाय हवे आहेत. त्यांना अपेक्षा आहे की महानगरपालिका त्यांचे ₹७५,००० कोटींचे बजेट वापरेल.