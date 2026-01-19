Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:

मराठी माणसांनी का दिली ठाकरे बंधूंच्या हाकेला साद? BMC निवडणुकीत उद्धव-राज कुठे पडले कमी

उद्धव ठाकरे आणि राज ठाकरे हे तब्बल दोन दशकांनंतर एकत्र आले होते. त्यामुळे मुंबई पालिका राखण्यासाठी मदत होईल अशी अपेक्षा होती. मात्र जनमनाने त्यांना नाकारले.

Updated On: Jan 19, 2026 | 07:05 PM
Why did Marathi people of Mumbai reject Uddhav and Raj Thackeray brothers alliance

मुंबईतील मराठी माणसांनी उद्धव राज ठाकरे बंधूंची युती का नाकारली याचे विश्लेषण (फोटो - सोशल मीडिया)

Follow Us:
Follow Us:

मराठी जनता आणि मुंबईतील मराठी अस्मिता या मुद्द्यांवर ठाकरे बंधूंनी मुंबईची निवडणूक लढवली. मात्र मराठीच्या मुद्द्यावरुन उद्धव ठाकरे आणि राज ठाकरे मुंबई महानगरपालिका निवडणुकीत खूप उशिरा एकत्र आले, परंतु मराठी भाषिकांसह मुंबईतील मतदारांनी त्यांना नाकारले. १९७० पासून, शिवसेनेने सातत्याने मुंबईत महापौरपद भूषवले आहे. १९९७ पासून सलग २५ वर्षे, शिवसेनेने मुंबई महानगरपालिकेवर पूर्ण नियंत्रण ठेवले. मोठ्या आश्वासनांना न जुमानता, मुंबईच्या समस्या कायम राहिल्या. ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखाली, मुंबईत निवडणूक यश मिळवण्यासाठी एकच सूत्र होते.

सरासरी, मुंबईच्या एका वॉर्डमध्ये ५०,००० मतदार असतात, त्यापैकी २५,००० मतदार मतदान करत नाहीत. उर्वरित २५,००० पैकी शिवसेनेचे ८,००० ते ९,००० निष्ठावंत मतदार आहेत. निवडणुकीत अनेक मतदारांची मते विभागली जातात, ज्यामुळे शिवसेनेला विजय मिळतो.

शिवसेनेचे संस्थापक बाळासाहेब ठाकरे यांनीही मुंबईत शिवसेनेला अशाच प्रकारे बळकटी दिली. त्यावेळी शिवसैनिक सक्रिय होते आणि नागरी समस्यांवर लक्ष केंद्रित करत होते. १९७० आणि १९८० च्या दशकात, त्यांनी रुग्णांना रुग्णालयात नेण्यासाठी आणि आवश्यक वस्तू पुरवण्यासाठी त्यांच्या रुग्णवाहिकांचा वापर केला. आता, लोकांच्या आकांक्षा वाढल्या आहेत आणि लोक फायदेशीर योजनांना त्यांचा हक्क मानतात. गेल्या २५ वर्षांत, मुंबईची स्थिती अजिबात सुधारलेली नाही, फूटपाथ नसतानाही. खराब रस्ते आणि नागरी भ्रष्टाचार हे जनतेच्या सुविधांच्या अभावाचे आणि संतापाचे कारण होते. अशा परिस्थितीत, मराठी अस्मितेचे आणि हिंदीविरोधी भावनांचे आवाहन कोण ऐकणार?

हे देखील वाचा : ॲमेझॉनच्या काळजात काय दडलंय? हजारो वर्षे जगापासून लपलेल्या ‘त्या’ जमातीचा उलगडा

उद्धव ठाकरे आणि राज ठाकरे यांच्यात बाळासाहेब ठाकरेंसारखा लोकांवर छाप मारणारा प्रभाव नव्हता. गुजराती उद्योगपती आणि गुंतवणूकदारांवरील आरोपांचा कोणताही परिणाम झाला नाही. ठाकरे कुटुंबीय हे याच उद्योगपतींना त्यांच्या घरी बोलावत असत. गुजरातींविरुद्ध बोलणे उलटे झाले, कारण मुंबईतही मोदींची लोकप्रियता कमी नाही.

ठाकरे बंधूंनी भाजपचे वर्णन गुजराती व्यापारी आणि उत्तर भारतीयांचा पक्ष असे केले. जनतेच्या हितासाठी काम करण्याऐवजी, मातीच्या सुपुत्रांना चिथावण्याचे प्रयत्न झाले. याउलट, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि भाजपने राजकीय परिपक्वता दाखवली आणि विकासाच्या धोरणावर भर दिला. एकनाथ शिंदे यांनीही उद्धव ठाकरेंपेक्षा आपले श्रेष्ठत्व दाखवले. राज ठाकरेंची मनसे यशस्वी झाली नाही. ब्रँड ठाकरे निवडणुकीत यशस्वी झाले नाहीत. मुंबईकरांना महानगरपालिकेने शहर सुधारण्यावर लक्ष केंद्रित करावे असे वाटते. राजकारण्यांनी मुंबईच्या समस्या सोडवण्यासाठी दिलेली आश्वासने अपूर्ण राहिली. शरद पवार मुख्यमंत्री असताना त्यांनी मुंबईला दुसरे सिंगापूर बनवण्याचे आश्वासन दिले.

हे देखील वाचा: प्रवाशांना काहीच नाही का अधिकार? भाडेवाढीची आणि ठरवण्याची कारणे उघड करण्यास रेल्वे विभागाचा नकार

नंतर, नारायण राणे यांनीही असेच आश्वासन दिले. पंतप्रधान असताना मनमोहन सिंग यांनी मुंबईला शांघायसारखे बनवण्याबद्दल बोलले. मुंबईकरांना मोठी आश्वासने नको आहेत, परंतु त्यांना त्यांच्या मूलभूत नागरी समस्यांवर उपाय हवे आहेत. त्यांना अपेक्षा आहे की महानगरपालिका त्यांचे ₹७५,००० कोटींचे बजेट वापरेल.

Web Title: Why did marathi people of mumbai reject uddhav and raj thackeray brothers alliance

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jan 19, 2026 | 07:05 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

BMC Mayor: …असं झाले तर महापौर भाजपचा नाही तर उद्धव ठाकरे गटाचा होणार! वाचा BMC चे रंजक समीकरण
1

BMC Mayor: …असं झाले तर महापौर भाजपचा नाही तर उद्धव ठाकरे गटाचा होणार! वाचा BMC चे रंजक समीकरण

Political News: शिंदेंची मागणी, भाजपची चुप्पी! मुंबईच्या महापौराबाबत ४८ तासांनंतरही पेच कायम; तर ‘उबाठा’ची सावध भूमिका
2

Political News: शिंदेंची मागणी, भाजपची चुप्पी! मुंबईच्या महापौराबाबत ४८ तासांनंतरही पेच कायम; तर ‘उबाठा’ची सावध भूमिका

Mayor reservation draw date : महापौर पदासाठी आरक्षण सोडत ‘या’ दिवशी होणार जाहीर; तारीख आली समोर
3

Mayor reservation draw date : महापौर पदासाठी आरक्षण सोडत ‘या’ दिवशी होणार जाहीर; तारीख आली समोर

MIM मुळे कोणाची हानी तर कोणाचा लाभ! मिळालेली मते एमआयएमची जमेची बाजू तर ‘हिंदुत्व’ ही येणार पुढे
4

MIM मुळे कोणाची हानी तर कोणाचा लाभ! मिळालेली मते एमआयएमची जमेची बाजू तर ‘हिंदुत्व’ ही येणार पुढे

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
मराठी माणसांनी का दिली ठाकरे बंधूंच्या हाकेला साद? BMC निवडणुकीत उद्धव-राज कुठे पडले कमी

मराठी माणसांनी का दिली ठाकरे बंधूंच्या हाकेला साद? BMC निवडणुकीत उद्धव-राज कुठे पडले कमी

Jan 19, 2026 | 07:05 PM
प्रेम का भिती? मराठी चित्रपटसृष्टीत हॉरर प्रेमकथेचा नवा अध्याय, सहवास’ चित्रपटाचे पोस्टर प्रदर्शित; चाहत्यांची उत्सुकता वाढली

प्रेम का भिती? मराठी चित्रपटसृष्टीत हॉरर प्रेमकथेचा नवा अध्याय, सहवास’ चित्रपटाचे पोस्टर प्रदर्शित; चाहत्यांची उत्सुकता वाढली

Jan 19, 2026 | 07:02 PM
Navi Mumbai Crime: “हनुमान चालीसा म्हण नाहीतर…” मंदिर सचिवाला गोळी मारण्याची धमकी, नवी मुंबईत खळबळजनक प्रकार

Navi Mumbai Crime: “हनुमान चालीसा म्हण नाहीतर…” मंदिर सचिवाला गोळी मारण्याची धमकी, नवी मुंबईत खळबळजनक प्रकार

Jan 19, 2026 | 06:49 PM
आता खिसा अधिक रिकामा होणार! Mahindra XUV 3XO ची किंमत वाढली, कोणत्या व्हेरिएंटची किती किंमत वाढली? जाणून घ्या

आता खिसा अधिक रिकामा होणार! Mahindra XUV 3XO ची किंमत वाढली, कोणत्या व्हेरिएंटची किती किंमत वाढली? जाणून घ्या

Jan 19, 2026 | 06:40 PM
Akola Muncipal : हालाखीच्या परिस्थितीवर मात करत जया गेडाम यांनी निवडणुकीत मिळवला विजय

Akola Muncipal : हालाखीच्या परिस्थितीवर मात करत जया गेडाम यांनी निवडणुकीत मिळवला विजय

Jan 19, 2026 | 06:40 PM
पुण्यात पुन्हा राजकीय हालचालींना वेग! काका-पुतणे पुन्हा एकत्र; राष्ट्रवादीच्या इच्छुकांची अजित पवारांनी घेतली परीक्षा

पुण्यात पुन्हा राजकीय हालचालींना वेग! काका-पुतणे पुन्हा एकत्र; राष्ट्रवादीच्या इच्छुकांची अजित पवारांनी घेतली परीक्षा

Jan 19, 2026 | 06:37 PM
‘देवमाणूस – मधला अध्याय’मध्ये आजवरचा सर्वात मोठा ट्विस्ट; लालीने ओलांडल्या सर्व मर्यादा, खळबळजनक कट उघड

‘देवमाणूस – मधला अध्याय’मध्ये आजवरचा सर्वात मोठा ट्विस्ट; लालीने ओलांडल्या सर्व मर्यादा, खळबळजनक कट उघड

Jan 19, 2026 | 06:35 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Kolhapur Muncipal Corporation : “स्वतंत्र लढले असते तर कोल्हापूरकरांनी करेक्ट कार्यक्रम केला असता”- सतेज पाटील

Kolhapur Muncipal Corporation : “स्वतंत्र लढले असते तर कोल्हापूरकरांनी करेक्ट कार्यक्रम केला असता”- सतेज पाटील

Jan 19, 2026 | 05:48 PM
Chiplun : चिपळूणकरांच्या कोटींच्या गुंतवणुकीला चुना; नेमकं प्रकरण काय ?

Chiplun : चिपळूणकरांच्या कोटींच्या गुंतवणुकीला चुना; नेमकं प्रकरण काय ?

Jan 19, 2026 | 05:42 PM
Ahilyanagar : महानगरपालिकेत महायुतीचा विजयोत्सव, महापौर निवडीबाबत विखेंचे सूचक विधान

Ahilyanagar : महानगरपालिकेत महायुतीचा विजयोत्सव, महापौर निवडीबाबत विखेंचे सूचक विधान

Jan 19, 2026 | 05:32 PM
Pimpri Chinchwad : 20 तारखेला महायुतीचे सर्व उमेदवार एकत्र अर्ज दाखल करणार बाळा भेगडे

Pimpri Chinchwad : 20 तारखेला महायुतीचे सर्व उमेदवार एकत्र अर्ज दाखल करणार बाळा भेगडे

Jan 19, 2026 | 05:27 PM
फोडाफोडीचा खेळ आता भाजप अन् शिंदेतच, संजय राऊत शिंदेंच्या नगरसेवकांपर्यंत पोहोचणार?

फोडाफोडीचा खेळ आता भाजप अन् शिंदेतच, संजय राऊत शिंदेंच्या नगरसेवकांपर्यंत पोहोचणार?

Jan 19, 2026 | 02:11 PM
THANE : मुंबई-मध्य प्रदेश आंतरराज्य ड्रग तस्करीचा पोलिसांचा मोठा पर्दाफाश

THANE : मुंबई-मध्य प्रदेश आंतरराज्य ड्रग तस्करीचा पोलिसांचा मोठा पर्दाफाश

Jan 19, 2026 | 02:08 PM
Ahilyanagar : मनपा निवडणुकीत विजयी शिवसैनिकांचा गौरव, सत्तेत जाण्याबाबत मोठे विधान

Ahilyanagar : मनपा निवडणुकीत विजयी शिवसैनिकांचा गौरव, सत्तेत जाण्याबाबत मोठे विधान

Jan 18, 2026 | 05:53 PM