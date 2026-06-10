Dialogue Among Civilizations Day : युद्धाच्या सावटात आणि वांशिक वादाच्या काळात जगाला दिशा दाखवणारा एकमेव मार्ग

Dialogue Among Civilizations Day 2026 : आजचे २१ वे शतक तंत्रज्ञानाच्या दृष्टीने प्रचंड प्रगत मानले जात असले, तरी दुसरीकडे संपूर्ण जग हे धार्मिक, सांस्कृतिक आणि वांशिक मतभेदांच्या मोठ्या आगीत होरपळताना दिसत आहे. कुठे दोन देशांमध्ये सीमावाद आहे, तर कुठे अंतर्गत धार्मिक तेढ वाढताना दिसत आहे. अशा अत्यंत संवेदनशील आणि अशांत वातावरणात, संपूर्ण मानवजातीला पुन्हा एकदा शांतता, सहिष्णुता आणि बंधुभावाचा संदेश देणारा एक अत्यंत महत्त्वाचा दिवस जवळ येत आहे. दरवर्षी १० जून रोजी जगभरात ‘जागतिक संस्कृती संवाद दिन’ (Dialogue Among Civilizations) साजरा केला जातो. संयुक्त राष्ट्रांनी (United Nations) सुरू केलेला हा दिवस केवळ एक उपचार नसून, आजच्या घडीला जगाचे अस्तित्व टिकवून ठेवण्यासाठी आवश्यक असलेले सर्वात मोठे विचारमंथन आहे.
या विशेष दिवसाची पार्श्वभूमी समजून घेणे खूप गरजेचे आहे. संयुक्त राष्ट्र महासभेने (UN General Assembly) या दिवसाची स्थापना एका विशिष्ट आणि दूरगामी ध्येयाने केली आहे. जगभरातील वेगवेगळ्या देशांमध्ये राहणारे लोक, त्यांच्या परंपरा, त्यांचे धर्म आणि त्यांच्या जगण्याच्या पद्धती वेगवेगळ्या असू शकतात. अनेकदा याच फरकांमुळे किंवा संवादाच्या अभावामुळे समाजात गैरसमज पसरतात आणि त्याचे रूपांतर मोठ्या संघर्षात होते. हे टाळण्यासाठी संयुक्त राष्ट्रांनी जगाला एका अत्यंत महत्त्वाच्या सत्याची आठवण करून दिली आहे ती म्हणजे, सांस्कृतिक विविधता ही मानवी समाजाची कमजोरी नसून ती आपली सर्वात मोठी शक्ती आहे. जेव्हा वेगवेगळ्या संस्कृतीचे लोक एकत्र येतात, तेव्हा ते एकमेकांवर वर्चस्व गाजवण्याऐवजी एकमेकांच्या चांगल्या गोष्टी शिकू शकतात.
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आजच्या आधुनिक काळात जर आपल्याला आंतरराष्ट्रीय किंवा स्थानिक पातळीवरील वाद मिटवायचे असतील, तर बंदुकीच्या गोळ्या किंवा आर्थिक निर्बंध काम करत नाहीत; तिथे काम करतो तो फक्त ‘सकारात्मक संवाद’. जेव्हा दोन भिन्न विचारसरणीचे किंवा संस्कृतीचे गट एकमेकांसमोर बसून शांततेने चर्चा करतात, तेव्हा शतकानुशतके असलेले गैरसमज अवघ्या काही तासांत दूर होऊ शकतात. हा दिवस आपल्याला हेच शिकवतो की, संवाद हा संघर्षाला सहकार्यात बदलण्याचा सर्वात मोठा जादूचा दिवा आहे. जोपर्यंत आपण एकमेकांचे विचार ऐकून घेण्याची आणि त्यांचा आदर करण्याची मानसिक तयारी ठेवत नाही, तोपर्यंत एक शांततापूर्ण आणि सर्वसमावेशक समाज निर्माण करणे अशक्य आहे.
The Architectural Overture – The Confluence of the Two Seas Dr. Shashi Tharoor @ShashiTharoor, to read your masterful essay in The New Indian Express, titled “A Civilisational Partnership for Changing Times,” is to step onto an intellectual bridge that spans millennia. At this… pic.twitter.com/CoMWTwjUA5 — Raj Malhotra (@Rajmalhotrachd) June 7, 2026
credit – social media and Twitter
१० जून रोजी जगभरातील विविध पर्यावरण आणि सामाजिक संस्था, नामांकित शाळा-महाविद्यालये तसेच स्थानिक नगरपालिका विविध स्तरांवर कार्यक्रमांचे आयोजन करतात. यामध्ये प्रामुख्याने आंतर-सांस्कृतिक कार्यशाळा, आंतरधर्मीय संवादाचे कार्यक्रम, पारंपरिक कला आणि संस्कृतीचे प्रदर्शन आणि जागतिक शांततेसाठी रॅली काढल्या जातात. या उपक्रमांमागे मुख्य हेतू हाच असतो की, लहान वयापासूनच मुलांमध्ये आणि नागरिकांमध्ये इतर संस्कृतींबद्दल आदर निर्माण व्हावा. आजच्या पिढीला जर आपण सहिष्णुतेचे धडे दिले, तरच भविष्यात युद्धाची शक्यता कमी होईल आणि जग एका सुंदर दिशेने वाटचाल करेल.
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हा दिवस आपल्याला केवळ मानवा-मानवामधील संवादच शिकवत नाही, तर आपल्याला निसर्गाशी सुसंवादाने जीवन जगण्याची मोठी प्रेरणा देतो. प्रत्येक प्राचीन संस्कृतीने निसर्गाची पूजा करायला आणि त्याचे रक्षण करायला शिकवले आहे. त्यामुळे जेव्हा आपण संस्कृतींचा अभ्यास करतो, तेव्हा आपल्याला पर्यावरणाचे रक्षण करण्याचे महत्त्वही समजते. आजच्या या विशेष दिनी आपण सर्वांनी हा संकल्प करणे गरजेचे आहे की, आपण सोशल मीडिया किंवा प्रत्यक्ष जीवनात कोणत्याही संस्कृतीचा किंवा धर्माचा अनादर करणार नाही आणि जगाला अधिक सुंदर बनवण्यासाठी नेहमी संवादाचा मार्ग निवडू.