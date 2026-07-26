आंदोलन संपताच दिल्ली मेट्रोची मोठी घोषणा; 3 स्थानके पुन्हा सुरू, 15 अद्याप बंद

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कायदा व सुव्यवस्था विभागाचे विशेष पोलिस आयुक्त, देवेश चंद्र श्रीवास्तव म्हणाले, “आम्ही सध्या लोकांच्या हालचालींवर लक्ष ठेवून आहोत. लोकांनी आधीच बाहेर पडायला सुरुवात केली आहे. आम्ही सर्वांना शांत राहण्याची आणि शांततेने बाहेर पडण्याची विनंती करतो. आम्ही सर्वांना कायदा आणि सुव्यवस्थेची कोणतीही समस्या निर्माण न करण्याची विनंती करतो. आम्ही त्यांना मदत करण्यासाठी येथे आहोत आणि आम्ही सर्वांना शांतता राखण्याचे आवाहन करतो.”
नवी दिल्ली परिसरात प्रचंड वाहतूककोंडी
दरम्यान, जंतर मंतर येथे सुरू असलेल्या कॉक्रोच जनता पार्टीच्या आंदोलनामुळे नवी दिल्ली परिसरात प्रचंड गर्दी आणि वाहतूक कोंडी झाली आहे. या भागातील प्रचंड गर्दी आणि वाहतूक कोंडीच्या पार्श्वभूमीवर दिल्ली पोलिसांनी वाहतूकविषयक सूचना जारी केली आहे. दिल्ली पोलिसांनी जनतेला सध्या नवी दिल्लीच्या दिशेने प्रवास टाळण्याचे आवाहन केले आहे. पोलिसांच्या म्हणण्यानुसार, या – भागातील लोकांच्या असामान्य गर्दीमुळे वाहतूक विस्कळीत झाली असून अनेक मार्ग ठप्प झाले आहेत. पोलिसांनी जारी केलेल्या सूचनेत, दिल्ली पोलिसांनी लोकांना नवी दिल्लीच्या दिशेने अनावश्यक प्रवास टाळण्याचे आवाहन केले आहे.
अफवा पसरणाऱ्यांपासून सावध राहण्याचे आवाहन
नवी दिल्ली जिल्ह्यातील कनॉट प्लेस, जंतर मंतर आणि पार्लमेंट स्ट्रीट आदी परिसरातही आंदोलकांच्या गर्दीमुळे वाहतुकीत व्यत्यय येण्याची शक्यता आहे. दिल्ली पोलीस आणि वाहतूक पोलीस परिस्थितीवर बारकाईने लक्ष ठेवून आहेत. दिल्ली पोलिसांनी जनतेला आवाहन केले आहे की, वाहतुकीच्या ताज्या माहितीसाठी केवळ अधिकृत अधिकृत स्रोतांवरच विश्वास ठेवावा आणि सोशल मीडियावर पसरणाऱ्या अफवांपासून दूर राहावे.
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या स्थानकांवर निर्बंध कायम
दिल्ली मेट्रोनुसार, लोक कल्याण मार्ग, पटेल चौक, रामकृष्ण आश्रम मार्ग, बाराखंबा रोड, सुप्रीम कोर्ट, सेवा तीर्थ, जनपथ, आयटीओ, दिल्ली गेट, इंद्रप्रस्थ, खान मार्केट, और बाग, शिवाजी स्टेडियम, झंडेवालन आणि नवी दिल्ली ही स्थानके अजूनही बंद आहेत. कॉकरोच जनता पक्षाच्या आदोलनामुळे गेल्या काही दिवसापासून मध्य दिल्लीतील जंतर मंतरजवळ मोठी गर्दी जमत आहे. तेथील सुरक्षा राखण्यासाठी हे निबंध लादण्यात आले आहेत. सरकारने लोकांना अनावश्यकपणे बाहेर न पडण्याचे आणि मध्य दिल्लीतील भाग टाळण्याचे आवाहन केले होते. फूड डिलिव्हरी आणि ऑनलाइन कैब सेवा पुरवणाऱ्याऱ्यांनाही या भागांमध्ये त्यांच्या सेवा मर्यादित दैवण्यास सागण्यात आले.
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