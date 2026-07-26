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आंदोलन संपताच दिल्ली मेट्रोची मोठी घोषणा; 3 स्थानके पुन्हा सुरू, 15 अद्याप बंद

Updated On: Jul 26, 2026 | 12:56 PM IST
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सारांश

दिल्लीतील आंदोलन संपुष्टात आल्यानंतर प्रवाशांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. दिल्ली मेट्रोने राजीव चौक, मंडी हाऊस आणि सेंट्रल सेक्रेटरीएट ही तीन महत्त्वाची स्थानके पुन्हा सुरू केली असून काही स्थानकांवरील निर्बंध अद्याप कायम आहेत.

आंदोलन संपताच दिल्ली मेट्रोची मोठी घोषणा; 3 स्थानके पुन्हा सुरू, 15 अद्याप बंद

(फोटो सौजन्य: Pinterest)

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विस्तार
  • आंदोलन संपल्यानंतर दिल्ली मेट्रोने राजीव चौक, मंडी हाऊस आणि सेंट्रल सेक्रेटरीएट स्थानके पुन्हा सुरू केली.
  • उर्वरित १५ मेट्रो स्थानके अद्याप बंद असून सुरक्षा व्यवस्था कायम ठेवण्यात आली आहे.
  • नवी दिल्ली परिसरात वाहतूक कोंडीची स्थिती असून नागरिकांना अनावश्यक प्रवास टाळण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे.
धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्यानंतर काँक्रोच जनता पार्टीचे आंदोलन संपवून विद्यार्थ्यांना परतणे शक्य व्हावे, या हेतूने दिल्ली मेट्रोने राजीव चौक, सेंट्रल सेक्रेटरीएट आणि मंडी हाऊस मेट्रो स्थानके पुन्हा सुरू करण्याची घोषणा केली आहे. पण, सकाळी बंद असलेली उर्वरित १५ स्थानके अद्यापही बंदच आहेत. जंतर मंतर येथे कॉक्रोच जनता पार्टीच्या नेतृत्वाखाली सुरू असलेल्या आंदोलनांच्या पार्श्वभूमीवर दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशनने सलग चौथ्या दिवशी स्थानक बंद ठेवण्याचे आदेश दिले होते. पण, शिक्षणमंत्री प्रधान यांच्या राजीनाम्यानंतर येथील आंदोलन संपल्याचे घोषित करण्यात आले आहे. त्यामुळे राजीव चौक, मंडी हाऊस आणि सेंट्रल सेक्रेटरीएट मेट्रो स्थानकांवरील प्रवेश आणि निर्गमन दरवाजे आता पुन्हा उघडण्यात आले असून, या स्थानकांवर इंटरचेंज सुविधा उपलब्ध आहे.

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कायदा व सुव्यवस्था विभागाचे विशेष पोलिस आयुक्त, देवेश चंद्र श्रीवास्तव म्हणाले, “आम्ही सध्या लोकांच्या हालचालींवर लक्ष ठेवून आहोत. लोकांनी आधीच बाहेर पडायला सुरुवात केली आहे. आम्ही सर्वांना शांत राहण्याची आणि शांततेने बाहेर पडण्याची विनंती करतो. आम्ही सर्वांना कायदा आणि सुव्यवस्थेची कोणतीही समस्या निर्माण न करण्याची विनंती करतो. आम्ही त्यांना मदत करण्यासाठी येथे आहोत आणि आम्ही सर्वांना शांतता राखण्याचे आवाहन करतो.”

नवी दिल्ली परिसरात प्रचंड वाहतूककोंडी

दरम्यान, जंतर मंतर येथे सुरू असलेल्या कॉक्रोच जनता पार्टीच्या आंदोलनामुळे नवी दिल्ली परिसरात प्रचंड गर्दी आणि वाहतूक कोंडी झाली आहे. या भागातील प्रचंड गर्दी आणि वाहतूक कोंडीच्या पार्श्वभूमीवर दिल्ली पोलिसांनी वाहतूकविषयक सूचना जारी केली आहे. दिल्ली पोलिसांनी जनतेला सध्या नवी दिल्लीच्या दिशेने प्रवास टाळण्याचे आवाहन केले आहे. पोलिसांच्या म्हणण्यानुसार, या – भागातील लोकांच्या असामान्य गर्दीमुळे वाहतूक विस्कळीत झाली असून अनेक मार्ग ठप्प झाले आहेत. पोलिसांनी जारी केलेल्या सूचनेत, दिल्ली पोलिसांनी लोकांना नवी दिल्लीच्या दिशेने अनावश्यक प्रवास टाळण्याचे आवाहन केले आहे.

अफवा पसरणाऱ्यांपासून सावध राहण्याचे आवाहन 

नवी दिल्ली जिल्ह्यातील कनॉट प्लेस, जंतर मंतर आणि पार्लमेंट स्ट्रीट आदी परिसरातही आंदोलकांच्या गर्दीमुळे वाहतुकीत व्यत्यय येण्याची शक्यता आहे. दिल्ली पोलीस आणि वाहतूक पोलीस परिस्थितीवर बारकाईने लक्ष ठेवून आहेत. दिल्ली पोलिसांनी जनतेला आवाहन केले आहे की, वाहतुकीच्या ताज्या माहितीसाठी केवळ अधिकृत अधिकृत स्रोतांवरच विश्वास ठेवावा आणि सोशल मीडियावर पसरणाऱ्या अफवांपासून दूर राहावे.

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या स्थानकांवर निर्बंध कायम

दिल्ली मेट्रोनुसार, लोक कल्याण मार्ग, पटेल चौक, रामकृष्ण आश्रम मार्ग, बाराखंबा रोड, सुप्रीम कोर्ट, सेवा तीर्थ, जनपथ, आयटीओ, दिल्ली गेट, इंद्रप्रस्थ, खान मार्केट, और बाग, शिवाजी स्टेडियम, झंडेवालन आणि नवी दिल्ली ही स्थानके अजूनही बंद आहेत. कॉकरोच जनता पक्षाच्या आदोलनामुळे गेल्या काही दिवसापासून मध्य दिल्लीतील जंतर मंतरजवळ मोठी गर्दी जमत आहे. तेथील सुरक्षा राखण्यासाठी हे निबंध लादण्यात आले आहेत. सरकारने लोकांना अनावश्यकपणे बाहेर न पडण्याचे आणि मध्य दिल्लीतील भाग टाळण्याचे आवाहन केले होते. फूड डिलिव्हरी आणि ऑनलाइन कैब सेवा पुरवणाऱ्याऱ्यांनाही या भागांमध्ये त्यांच्या सेवा मर्यादित दैवण्यास सागण्यात आले.

(डिस्क्लेमर: हे नवराष्ट्र वृत्तपत्राचे स्वयंचलित न्यूज फीड आहे. ते navarashtra.com च्या कर्मचाऱ्यांनी संपादित केलेले नाही.)

Web Title: Delhi metro reopens rajiv chowk central secretariat mandi house stations after protest

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Published On: Jul 26, 2026 | 12:55 PM

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