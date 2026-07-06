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World Rural Development Day: हवामान बदलाचे संकट आणि भारतीय शेती; जागतिक मंचावर ग्रामीण भागासाठी का वाजली धोक्याची घंटा?

Updated On: Jul 06, 2026 | 01:09 PM IST
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सारांश

World Rural Development Day : विश्व ग्रामीण विकास दिवस हर साल 6 जुलाई को मनाया जाता है। इस दिन का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों के विकास, गरीबी उन्मूलन और वहां के लोगों के जीवन स्तर को ऊँचा उठाने पर ध्यान केंद्रित करना है।

world rural development day 6 july un resolution rural poverty sustainable agriculture digital inclusion india

World Rural Development Day: हवामान बदलाचे संकट आणि भारतीय शेती; जागतिक मंचावर ग्रामीण भागासाठी का वाजली धोक्याची घंटा? ( फोटो सौजन्य : सोशल मीडिया )

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विस्तार
  • नवा जागतिक इतिहास
  • बदलाची नवी पहाट
  • भारतासाठी विशेष महत्त्व

World Rural Development Day 6 July 2026 : “भारताचा आत्मा गावांमध्ये वसतो,” हे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी यांचे विधान आजच्या आधुनिक डिजिटल युगातही तितकेच सत्य आहे. कोणत्याही देशाच्या, विशेषतः भारतासारख्या विशाल आणि कृषीप्रधान देशाच्या अर्थव्यवस्थेचा खरा कणा ग्रामीण भागातच असतो. गावांचा विकास झाल्याशिवाय देशाच्या सर्वांगीण विकासाचे स्वप्न कधीही पूर्ण होऊ शकत नाही. याच जागतिक विचाराला समोर ठेवून, संयुक्त राष्ट्रांच्या महासभेने (UNGA) घेतलेल्या ऐतिहासिक निर्णयानुसार ६ जुलै रोजी जगभरात ‘जागतिक ग्रामीण विकास दिन’ (World Rural Development Day) साजरा केला जात आहे. ग्रामीण भागातील नागरिकांचे राहणीमान उंचावणे आणि त्यांना शहरांच्या तोडीस तोड सुविधा उपलब्ध करून देणे, हा या दिवसाचा मुख्य हेतू आहे.

६ जुलै या तारखेला एक अत्यंत महत्त्वाचा ऐतिहासिक संदर्भ आहे. ७० च्या दशकात, म्हणजेच ६ जुलै १९७९ रोजी बांगलादेशातील ढाका येथे ‘सेंटर ऑन इंटिग्रेटेड रुरल डेव्हलपमेंट फॉर एशिया अँड द पॅसिफिक’ (CIRDAP) या स्वायत्त संस्थेची स्थापना संयुक्त राष्ट्रांच्या अन्न आणि कृषी संघटनेच्या (FAO) मदतीने करण्यात आली होती. आशिया-पॅसिफिक क्षेत्रातील ग्रामीण भागाचा कायापालट करण्यासाठी या संस्थेने मोठे योगदान दिले आहे. याच ऐतिहासिक दिनाचे औचित्य साधून संयुक्त राष्ट्रांनी अधिकृतपणे या दिवसाला जागतिक मान्यता दिली, जेणेकरून जगाचे लक्ष ग्रामीण भागातील समस्या आणि त्यांच्या अथांग संभाव्यतेकडे वेधले जाईल.

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ग्रामीण विकासाचे ५ मुख्य आधारस्तंभ आणि आव्हाने

आजही जगातील ८० टक्के अन्न हे ग्रामीण भागातील कौटुंबिक शेतांवरून (Family Farms) येते. शहरांना अन्न पुरवणारे हेच हात दुर्दैवाने आजही जागतिक स्तरावर गरिबी आणि हवामान बदलाच्या सर्वात पहिल्या तडाख्याला सामोरे जात आहेत. म्हणूनच, आधुनिक ग्रामीण विकासाची पायाभरणी खालील ५ मुख्य घटकांवर करण्यात आली आहे:

१. शाश्वत शेती आणि अन्न सुरक्षा: हवामान बदलाच्या (Climate Change) काळात शेती टिकवून ठेवणे हे सर्वात मोठे आव्हान आहे. शेतकऱ्यांना आधुनिक तंत्रज्ञान, वेळेवर कर्ज आणि योग्य बाजारपेठ मिळवून देणे गरजेचे आहे.

२. डिजिटल साक्षरता आणि कनेक्टिव्हिटी: आजच्या काळात इंटरनेट ही चैन नसून गरज बनली आहे. शहरांप्रमाणेच ग्रामीण भागातही इंटरनेट आणि डिजिटल बँकिंगचा विस्तार करणे, जेणेकरून ग्रामीण तरुण जागतिक स्तरावर जोडले जातील.

३. आरोग्य आणि शुद्ध पाणी: ग्रामीण भागात आजही चांगल्या आरोग्य सुविधांसाठी मैलोन्मैल प्रवास करावा लागतो. गावागावांत स्वच्छ पिण्याचे पाणी आणि प्राथमिक आरोग्य केंद्र असणे हा मानवी हक्क आहे.

४. रोजगार आणि ग्रामीण उद्योजकता: केवळ शेतीवर अवलंबून न राहता गावांमध्ये छोटे लघुउद्योग, प्रक्रिया उद्योग सुरू करून स्थानिक पातळीवरच तरुणांना सन्मानाचा रोजगार मिळवून देणे.

५. महिला आणि युवा सक्षमीकरण: शेती आणि ग्रामीण अर्थव्यवस्थेत महिलांचा वाटा ४३ टक्क्यांहून अधिक आहे. त्यांना जमिनीचे हक्क, शिक्षण आणि निर्णय प्रक्रियेत समान संधी देणे अनिवार्य आहे.

World Rural Development Day : विश्व ग्रामीण विकास दिवस हर साल 6 जुलाई को मनाया जाता है। इस दिन का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों के विकास, गरीबी उन्मूलन और वहां के लोगों के जीवन स्तर को ऊँचा उठाने पर ध्यान केंद्रित करना है। भारत जैसे कृषि प्रधान देश में ग्रामीण विकास का सीधा संबंध आर्थिक प्रगति से है। इस दिन सरकार और विभिन्न संस्थाएं जागरूकता कार्यक्रम, कार्यशालाएं और योजनाएं चलाकर लोगों को स्वावलंबी बनने के लिए प्रेरित करती हैं। स्वच्छ जल, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाएं, रोजगार के अवसर और टिकाऊ खेती ग्रामीण विकास के मुख्य आधार हैं। ग्रामीण क्षेत्रों का सशक्तिकरण ही समग्र राष्ट्रीय विकास की नींव है।

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भारताच्या अर्थव्यवस्थेसाठी गावांचे सक्षमीकरण का गरजेचे?

भारताच्या बाबतीत बोलायचे झाले तर, आपल्या देशाची प्रगती ही थेट ग्रामीण विकासावर अवलंबून आहे. जर ग्रामीण भागातील लोकांची आर्थिक क्षमता वाढली, तर देशांतर्गत बाजारपेठेत वस्तूंची मागणी वाढते, ज्याचा थेट फायदा राष्ट्रीय उत्पन्नाला होतो. या विशेष दिनानिमित्त देशभरात विविध सरकारी आणि निमसरकारी संस्थांच्या माध्यमातून विशेष कार्यशाळा, जनजागृती कार्यक्रम आणि आत्मनिर्भरतेचे धडे देणाऱ्या योजना राबवल्या जात आहेत. ‘शाश्वत गाव, समृद्ध देश’ या संकल्पनेला प्रत्यक्षात आणण्यासाठी हा दिवस प्रत्येक नागरिकाला आपल्या मूळ गावाशी जोडण्याची आणि तिथल्या विकासात वाटा उचलण्याची आठवण करून देतो.

Web Title: World rural development day 6 july un resolution rural poverty sustainable agriculture digital inclusion india

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Published On: Jul 06, 2026 | 01:09 PM

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