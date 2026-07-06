Credit Score News: EMI फक्त 1 दिवस उशिरा भरलाय? तरीही CIBIL Score खराब होणार? काय सांगतात नियम?

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जेव्हा कर्जाचा EMI बाऊन्स होतो किंवा भरला जात नाही, तेव्हा आपल काळजीत पडणं स्वाभाविक आहे. जर तो एका दिवसासाठी उशिरा भरला गेला,तर त्याने आपला सिबिल स्कोअर खराब होतो. या भीतीमागे एक कारण आहे, ते म्हणजे कर्ज, क्रेडिट कार्ड किंवा इतर कर्जांवरील भविष्यातील व्याजदरातील सवलतींसाठी तुमचा क्रेडिट स्कोअर फार महत्त्वाचा असतो. आर्थिक मानकांनुसार, हा स्कोअर ३०० ते ९०० च्या दरम्यान असतो आणि ७५० पेक्षा जास्त क्रेडिट स्कोअर किंवा सिबिल स्कोअर चांगला मानला जातो.
आता प्रश्न असा आहे की, EMI भरण्यास एका दिवसाचा उशीर झाल्यास या महत्त्वाच्या आकड्यावर परिणाम होतो का. खरं तर, ही गोष्ट तितकी चिंताजनक नाही. केवळ एका दिवसाने EMI चुकल्याने तुमच्या क्रेडिट स्कोअरवर आपोआप मोठा परिणाम होत नाही; महत्त्वाचे हे आहे की तुम्ही चुकलेला EMI किती लवकर परत करता.
EMI मध्ये एक दिवस उशीर झाल्यामुळे क्रेडिट स्कोअरवर एका रात्रीत वाईट परिणाम होत नाही. जर तुम्हाला त्याची प्रक्रिया समजली असेल, तर समजा तुमचा EMI बाउन्स झाला असेल, तर तुम्हाला कर्ज देणारी बँक उशीरा पेमेंट किंवा पेनल्टी व्याज आकारण्यास सुरुवात करू शकते. जर EMI पेमेंट ECS, NCH किंवा ऑटो-डेबिटशी जोडलेले असेल आणि तुमच्या बँक खात्यात अपुऱ्या रकमेमुळे कापले जात नसेल, तर बँकेकडून ईएमआय बाऊन्स चार्जेस लागू केले जातात.
या सर्वांसोबतच कर्ज देणाऱ्या बँकेकडून बाउन्स झालेला EMI भरण्यासाठी रिमाइंडर मेसेज, ईमेल आणि फोन कॉलद्वारे अलर्टही पाठवले जातात. खरं तर, अशा परिस्थितीत, बँका सहसा गंभीर पेमेंट डीफॉल्ट ऐवजी थकबाकी रक्कम मानतात.
आर्थिक तज्ज्ञांच्या मते, EMI बाऊन्सचे सुरुवातीचे दिवस अत्यंत महत्त्वाचे असतात, कारण वेळेवर पेमेंट केल्यास होणारे नुकसान अनेकदा मर्यादित ठेवता येते. त्यांच्या मते, जेव्हा थकीत रक्कम कर्ज देणाऱ्या बँकेच्या रिपोर्टिंग कालावधीत भरली जात नाही आणि याची माहिती क्रेडिट ब्युरोला दिली जाते, तेव्हा परिस्थिती अधिक चिंताजनक बनते.
तज्ञांच्या मते, बहुतेक बँका क्रेडिट ब्युरोला अशी माहिती कळवण्यापूर्वी ग्राहकांना ३ ते १५ दिवसांचा सवलतीचा कालावधी देतात. पण या अतिरिक्त दिवसांमध्ये चुकवलेल्या EMI वर दंड किंवा नेट चार्ज आकारला जातो, म्हणजेच जर पेमेंट वेळेवर केले गेले तर त्याचा तुमच्या क्रेडिट स्कोअरवर परिणाम होणार नाही.
तुमच्या क्रेडिट स्कोअरवर होणारा नकारात्मक परिणाम टाळण्याचा सर्वात सोपा मार्ग म्हणजे थकीत रक्कम शक्य तितक्या लवकर भरणे. शिवाय, भविष्यात पेमेंट करताना काही अडचणी आल्यास, तुम्ही तुमच्या बँकेला कळवू शकता. त्यामुळे, काळजी करू नका, एक ईएमआय चुकल्याने तुमच्या क्रेडिट स्कोअरवर कायमस्वरूपी परिणाम होणार नाही.
तुमचा क्रेडिट स्कोअर खालावला असला तरी, घाबरण्याची गरज नाही, कारण तो सुधारला जाऊ शकतो. यासाठी नियमितपणे पेमेंट करणे, नवीन डिफॉल्ट टाळणे आणि कर्ज घेण्याच्या सवयी शिस्तबद्ध ठेवणे आवश्यक आहे. यामुळे कालांतराने तुमचा क्रेडिट स्कोअर सुधारतो. सातत्यपूर्ण आणि वेळेवर पेमेंट केल्याने कर्ज देणाऱ्या बँकांचा विश्वास वाढतो.
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