Mahabaleshwar Monsoon Update:महाबळेश्वर-पाचगणी रस्त्यावर तीव्र वाहतूक कोंडी, स्ट्रॉबेरी शेती पाण्याखाली

रांजणवाडी परिसरात भर पावसात एका इनोव्हा कारवर मोठे झाड कोसळल्याने वाहनाचे मोठे नुकसान झाले. सुदैवाने या घटनेत कोणतीही जीवितहानी झाली नाही. तर महाबळेश्वर–तापोळा मार्गावरही झाड उन्मळून पडल्याने काही काळ वाहतूक ठप्प झाली होती. घटनेची माहिती मिळताच महाबळेश्वर नगरपरिषदेचे कर्मचारी तातडीने घटनास्थळी दाखल झाले. त्यांनी तत्परतेने झाड हटवून वाहतूक सुरळीत केली. नगरपरिषदेच्या या तत्पर कार्यवाहीचे नागरिकांनी कौतुक केले.
सततच्या पावसामुळे वेण्णा नदीच्या सांडव्यावरील पाणी धोक्याच्या पातळीच्या जवळ पोहोचले असून आणखी पावसाचा जोर कायम राहिल्यास पुढील दोन दिवसांत सांडव्यावरून पाणी वाहण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात येत आहे. लिंगमळा परिसरातील अनेक शेतांमध्ये पाणी साचू लागले असून स्ट्रॉबेरी शेती पाण्याखाली केली आहे. त्यामुळे स्ट्रॉबेरी रोपाची मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले
दरम्यान, स्कूलमोहल्ला परिसरात गटाराचे पाणी घरांमध्ये शिरल्याने स्थानिक नागरिकांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले. या घटनेची माहिती मिळताच उपनगराध्यक्ष नासिर मुलाणी यांनी घटनास्थळी भेट देऊन पाहणी केली तसेच संबंधित अधिकाऱ्यांना तातडीने उपाययोजना करण्याच्या सूचना दिल्या.
शनिवार व रविवार सुटीचे दिवस असल्याने मुंबई, पुणे, गुजरातसह विविध भागांतून मोठ्या संख्येने पर्यटक महाबळेश्वरात दाखल झाले. त्यामुळे मॅप्रो गार्डन, वेण्णा लेक आणि शहर परिसरात मोठी वाहतूक कोंडी झाली. त्यातच मुसळधार पावसामुळे परतीच्या प्रवासासाठी निघालेल्या पर्यटकांच्या वाहनांच्या रांगा महाबळेश्वर–पाचगणी–वाई मार्गावर लागल्या.
दाट धुके, मुसळधार पाऊस आणि रस्त्यांवरील मोठमोठे खड्डे यामुळे वाहनचालकांना रात्रीच्या वेळी अक्षरशः तारेवरची कसरत करावी लागत आहे. महाबळेश्वर–पाचगणी मुख्य मार्गावर अनेक ठिकाणी रिफ्लेक्टर साईड पट्टे व स्पष्ट मार्गदर्शक चिन्हांचा अभाव असल्याने धुक्यात वाहन चालविणे धोकादायक ठरत असून अपघाताचा धोका वाढला आहे. संबंधित यंत्रणांनी तातडीने उपाययोजना कराव्यात, अशी मागणी वाहनचालकांकडून होत आहे.
हवामान विभागाच्या माहितीनुसार, २ जुलै रोजी ८२ मि.मी., ३ जुलै रोजी १८६ मि.मी., ४ जुलै रोजी २६६ मि.मी. आणि ५ जुलै रोजी १९८ मि.मी. अशी पावसाची नोंद झाली आहे. अवघ्या चार दिवसांत सुमारे ७३२ मि.मी. (सुमारे २८ इंच) पावसाची नोंद झाल्याने महाबळेश्वर तालुक्यात सर्वत्र ओढे-नाले दुथडी भरून वाहत असून जनजीवनावर त्याचा मोठा परिणाम झाला आहे.
हवामान विभागाने पुढील काही दिवसही मुसळधार पावसाचा इशारा दिल्याने प्रशासनाने नागरिक व पर्यटकांना अत्यावश्यक कामाशिवाय बाहेर पडू नये, घाटरस्त्यांवर सावधगिरी बाळगावी आणि प्रशासनाच्या सूचनांचे पालन करावे, असे आवाहन केले आहे.