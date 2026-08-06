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International Kissing Day: प्रेमाचा स्पर्श अन् आरोग्याचा खजिना; तुम्हाला माहितीये का ‘आंतरराष्ट्रीय चुंबन दिना’चे ‘हे’ रहस्य?

Updated On: Aug 06, 2026 | 11:00 AM IST
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सारांश

International Kissing Day : आंतरराष्ट्रीय चुंबन दिन दरवर्षी ६ जुलै रोजी साजरा केला जातो. मानवी नात्यांमधील प्रेम, आपुलकी आणि चुंबनाचे महत्त्व अधोरेखित करणे हा या दिवसाचा उद्देश आहे. चुंबन केवळ प्रेमसंबंधांपुरते मर्यादित नाही, ते....

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International Kissing Day: प्रेमाचा स्पर्श अन् आरोग्याचा खजिना; तुम्हाला माहितीये का 'आंतरराष्ट्रीय चुंबन दिना'चे 'हे' रहस्य? ( फोटो सौजन्य : सोशल मीडिया )

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विस्तार
  • नात्यांमधील जवळीक आणि विश्वासाचे प्रतीक
  • आरोग्यासाठी वैज्ञानिकदृष्ट्या फायदेशीर
  • शारीरिक आणि मानसिक आरोग्य सुधारते

मानवी भावना व्यक्त करण्याचे अनेक मार्ग निसर्गाने आपल्याला दिले आहेत, परंतु त्या सर्वांमध्ये सर्वात थेट, निष्पाप आणि प्रेमळ मार्ग म्हणजे चुंबन होय. दरवर्षी ६ जुलै रोजी जगभरात ‘आंतरराष्ट्रीय चुंबन दिन’ (International Kissing Day) मोठ्या उत्साहात साजरा केला जातो. जीवनातील धावपळ, ताणतणाव आणि डिजिटल जगातील अंतराच्या काळात मानवी नात्यांमधील ओलावा टिकवून ठेवण्यासाठी हा दिवस एक महत्त्वाची आठवण करून देतो. प्रेमाची ही एक भाषा आहे, ज्याला कोणत्याही शब्दांची गरज नसते. एका छोट्याशा स्पर्शातून आणि चुंबनातून जे सांगता येते, ते मोठ्या शब्दांतूनही व्यक्त करता येत नाही.

अनेकदा लोकांना वाटते की चुंबन हे केवळ रोमँटिक किंवा प्रेमसंबंधांपुरतेच मर्यादित असते. परंतु ही एक अत्यंत चुकीची धारणा आहे. चुंबन हे आपुलकी, आदर, प्रेम आणि काळजी व्यक्त करण्याचे व्यापक माध्यम आहे. आईने आपल्या लहान मुलाच्या कपाळावर घेतलेले चुंबन त्याला जगात सर्वात सुरक्षित असल्याचा अनुभव देते. वडिलांनी मुलाच्या डोक्यावर ठेवलेले ओठ किंवा मित्रांनी एकमेकांच्या गालावर दिलेले चुंबन हे निखळ आपुलकीचे प्रतीक असते. म्हणूनच, हा दिवस प्रत्येक नात्यातील प्रेम साजरा करण्याचा दिवस मानला जातो.

चुंबनामागचे वैज्ञानिक रहस्य आणि हॅपी हार्मोन्सची जादू

तुम्हाला हे ऐकून आश्चर्य वाटेल, पण चुंबन ही केवळ एक भावनिक प्रक्रिया नाही, तर ती एक पूर्णपणे वैज्ञानिक आणि शारीरिक प्रक्रिया आहे. जेव्हा आपण एखाद्या प्रिय व्यक्तीचे चुंबन घेतो, तेव्हा आपल्या मेंदूमध्ये अनेक रासायनिक बदल घडून येतात. वैज्ञानिक अभ्यासांनुसार, चुंबनामुळे आपल्या शरीरात ‘ऑक्सिटॉसिन’ (Oxytocin), ‘डोपामाईन’ (Dopamine) आणि ‘सेरोटोनिन’ (Serotonin) यांसारखी ‘हॅपी हार्मोन्स’ (Happy Hormones) मोठ्या प्रमाणावर स्रवतात.

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ऑक्सिटॉसिनला ‘लव्ह हार्मोन’ किंवा ‘बॉन्डिंग हार्मोन’ म्हटले जाते. हे हार्मोन दोन व्यक्तींमध्ये भावनिक जवळीक, विश्वास आणि सुरक्षिततेची भावना निर्माण करते. दुसरीकडे, डोपामाईनमुळे आपल्याला आनंद आणि उत्साहाची अनुभूती होते. या उलट, शरीरातील तणावासाठी जबाबदार असलेल्या ‘कॉर्टिसॉल’ (Cortisol) या संप्रेरकाची पातळी चुंबनामुळे वेगाने खाली येते. सोप्या भाषेत सांगायचे तर, एका चुंबनामुळे तुमचा दिवसभराचा ताण आणि थकवा क्षणार्धात गायब होऊ शकतो.

मानसिक तणावावर एक सर्वोत्तम आणि नैसर्गिक औषध

आजच्या आधुनिक युगात डिप्रेशन, अँक्झायटी (चिंता) आणि प्रचंड मानसिक तणाव ही प्रत्येक दुसऱ्या व्यक्तीची समस्या बनली आहे. यावर मात करण्यासाठी लोक विविध औषधे किंवा उपचारांचा आधार घेतात. परंतु निसर्गाने आपल्याला दिलेल्या नैसर्गिक उपायांकडे आपले दुर्लक्ष होते. चुंबनामुळे मेंदूतील रक्ताभिसरण सुधारते आणि मज्जासंस्थेला शांतता मिळते.

जेव्हा एखादी व्यक्ती तणावात असते आणि तिला तिच्या प्रिय व्यक्तीचे प्रेमळ चुंबन मिळते, तेव्हा शरीरातील अँड्रिनॅलाईनचे प्रमाण संतुलित होते. यामुळे मनावरचा ताण कमी होऊन एक वेगळाच शांततादायी अनुभव मिळतो. दीर्घकाळ टिकणाऱ्या नात्यांमध्ये नियमित चुंबनामुळे एकमेकांबद्दलची आत्मीयता कायम राहते आणि गैरसमज किंवा दुरावा निर्माण होण्याची शक्यता खूप कमी होते.

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शारीरिक आरोग्यासाठी चुंबनाचे थक्क करणारे फायदे

आरोग्य तज्ज्ञ आणि डॉक्टरांच्या मते, चुंबनाचे मानवी शरीरावर अत्यंत सकारात्मक परिणाम होतात. याचे प्रमुख शारीरिक फायदे खालीलप्रमाणे आहेत:

  • रक्तदाब (Blood Pressure) नियंत्रणात राहतो: चुंबनामुळे आपल्या हृदयाची गती किंचित वाढते, ज्यामुळे रक्तवाहिन्या प्रसरण पावतात (Dilate). यामुळे संपूर्ण शरीरात रक्ताचा प्रवाह सुरळीत होतो आणि उच्च रक्तदाब कमी होण्यास मदत होते.
  • रोगप्रतिकारशक्ती (Immunity) वाढते: जेव्हा दोन व्यक्ती एकमेकांना चुंबन घेतात, तेव्हा त्यांच्या लाळेतील सूक्ष्म जिवाणूंची (Microbes) सौम्य देवाणघेवाण होते. यामुळे शरीराची रोगप्रतिकारक यंत्रणा नवीन अँटीबॉडीज तयार करण्यास प्रेरित होते, ज्यामुळे प्रतिकारशक्ती मजबूत होते.
  • कॅलरी बर्न होण्यास मदत: एका अभ्यासानुसार, तीव्र किंवा उत्कट चुंबनादरम्यान मिनिटाला सुमारे २ ते ६ कॅलरीज बर्न होतात. जरी हा व्यायामाचा पर्याय नसला, तरी शरीराचा चयापचय दर (Metabolism) वाढवण्यासाठी हे फायदेशीर ठरते.
  • दांतांचे आरोग्य आणि स्वच्छता: चुंबनामुळे तोंडात लाळेचे (Saliva) प्रमाण वाढते. लाळ ही दातांवरील प्लेक आणि अन्नाचे कण वाहून नेण्यास मदत करते, ज्यामुळे दातांची किड (Cavities) रोखली जाते.
  • चेहऱ्याच्या स्नायूंचा व्यायाम (Facial Workout): चुंबन घेताना चेहऱ्याचे तब्बल २४ ते ३४ स्नायू सक्रिय होतात. यामुळे चेहऱ्याची त्वचा घट्ट राहते, रक्ताभिसरण सुधारते आणि चेहऱ्यावर एक वेगळीच चमक येते.

नात्यांमधील विश्वासाचा मजबूत पाया

कोणतेही नाते केवळ शारीरिक आकर्षणावर टिकू शकत नाही; त्यासाठी भावनिक विश्वासाची गरज असते. आजच्या घाईगडबडीच्या जगात आपण आपल्या जवळच्या माणसांना पुरेसा वेळ देऊ शकत नाही. अशा वेळी सकाळी घराबाहेर पडताना किंवा संध्याकाळी घरी परतल्यावर घेतलेले एक लहानसे चुंबन नात्यातील ओलावा टिकवून ठेवते.

हे चुंबन आपल्या जोडीदाराला किंवा कुटुंबातील सदस्याला हे पटवून देते की, “मी नेहमी तुझ्यासोबत आहे आणि तुझी काळजी घेतो.” प्रेमाचे हे छोटेसे हावभाव कठीण प्रसंगातही माणसाला लढण्याची ताकद देतात.

आंतरराष्ट्रीय चुंबन दिन कसा साजरा करावा?

हा दिवस साजरा करण्यासाठी कोणत्याही महागड्या भेटवस्तूंची किंवा मोठ्या आयोजनाची गरज नसते.

  • तुमच्या आयुष्यातील महत्त्वाच्या व्यक्तींना मग ती तुमची आई असो, वडील असोत, मुले असोत किंवा जोडीदार  मनापासून एक प्रेमळ चुंबन द्या.
  • त्यांच्याप्रति कृतज्ञता व्यक्त करा आणि त्यांना सांगा की ते तुमच्या आयुष्यात किती महत्त्वाचे आहेत.
  • नात्यांमधील जुने मतभेद विसरून पुन्हा नव्याने संवादाची सुरुवात करण्यासाठी या दिवसाचा उपयोग करा.

आंतरराष्ट्रीय चुंबन दिन आपल्याला शिकवतो की, जीवन खूप सुंदर आहे आणि ते प्रेमाने जगले पाहिजे. प्रेमाची छोटीशी अभिव्यक्तीसुद्धा कुणाच्या तरी चेहऱ्यावर मोठे हसू आणू शकते. म्हणूनच, आजच्या या विशेष दिवशी आपल्या प्रियजनांजवळ जा आणि एक निष्पाप चुंबन देऊन त्यांचे जीवन अधिक आनंदी बनवा!

Web Title: International kissing day health benefits significance happy harmones marathi news

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Published On: Aug 06, 2026 | 11:00 AM

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