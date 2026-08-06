International Kissing Day: प्रेमाचा स्पर्श अन् आरोग्याचा खजिना; तुम्हाला माहितीये का ‘आंतरराष्ट्रीय चुंबन दिना’चे ‘हे’ रहस्य?

मानवी भावना व्यक्त करण्याचे अनेक मार्ग निसर्गाने आपल्याला दिले आहेत, परंतु त्या सर्वांमध्ये सर्वात थेट, निष्पाप आणि प्रेमळ मार्ग म्हणजे चुंबन होय. दरवर्षी ६ जुलै रोजी जगभरात ‘आंतरराष्ट्रीय चुंबन दिन’ (International Kissing Day) मोठ्या उत्साहात साजरा केला जातो. जीवनातील धावपळ, ताणतणाव आणि डिजिटल जगातील अंतराच्या काळात मानवी नात्यांमधील ओलावा टिकवून ठेवण्यासाठी हा दिवस एक महत्त्वाची आठवण करून देतो. प्रेमाची ही एक भाषा आहे, ज्याला कोणत्याही शब्दांची गरज नसते. एका छोट्याशा स्पर्शातून आणि चुंबनातून जे सांगता येते, ते मोठ्या शब्दांतूनही व्यक्त करता येत नाही.
अनेकदा लोकांना वाटते की चुंबन हे केवळ रोमँटिक किंवा प्रेमसंबंधांपुरतेच मर्यादित असते. परंतु ही एक अत्यंत चुकीची धारणा आहे. चुंबन हे आपुलकी, आदर, प्रेम आणि काळजी व्यक्त करण्याचे व्यापक माध्यम आहे. आईने आपल्या लहान मुलाच्या कपाळावर घेतलेले चुंबन त्याला जगात सर्वात सुरक्षित असल्याचा अनुभव देते. वडिलांनी मुलाच्या डोक्यावर ठेवलेले ओठ किंवा मित्रांनी एकमेकांच्या गालावर दिलेले चुंबन हे निखळ आपुलकीचे प्रतीक असते. म्हणूनच, हा दिवस प्रत्येक नात्यातील प्रेम साजरा करण्याचा दिवस मानला जातो.
तुम्हाला हे ऐकून आश्चर्य वाटेल, पण चुंबन ही केवळ एक भावनिक प्रक्रिया नाही, तर ती एक पूर्णपणे वैज्ञानिक आणि शारीरिक प्रक्रिया आहे. जेव्हा आपण एखाद्या प्रिय व्यक्तीचे चुंबन घेतो, तेव्हा आपल्या मेंदूमध्ये अनेक रासायनिक बदल घडून येतात. वैज्ञानिक अभ्यासांनुसार, चुंबनामुळे आपल्या शरीरात ‘ऑक्सिटॉसिन’ (Oxytocin), ‘डोपामाईन’ (Dopamine) आणि ‘सेरोटोनिन’ (Serotonin) यांसारखी ‘हॅपी हार्मोन्स’ (Happy Hormones) मोठ्या प्रमाणावर स्रवतात.
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ऑक्सिटॉसिनला ‘लव्ह हार्मोन’ किंवा ‘बॉन्डिंग हार्मोन’ म्हटले जाते. हे हार्मोन दोन व्यक्तींमध्ये भावनिक जवळीक, विश्वास आणि सुरक्षिततेची भावना निर्माण करते. दुसरीकडे, डोपामाईनमुळे आपल्याला आनंद आणि उत्साहाची अनुभूती होते. या उलट, शरीरातील तणावासाठी जबाबदार असलेल्या ‘कॉर्टिसॉल’ (Cortisol) या संप्रेरकाची पातळी चुंबनामुळे वेगाने खाली येते. सोप्या भाषेत सांगायचे तर, एका चुंबनामुळे तुमचा दिवसभराचा ताण आणि थकवा क्षणार्धात गायब होऊ शकतो.
आजच्या आधुनिक युगात डिप्रेशन, अँक्झायटी (चिंता) आणि प्रचंड मानसिक तणाव ही प्रत्येक दुसऱ्या व्यक्तीची समस्या बनली आहे. यावर मात करण्यासाठी लोक विविध औषधे किंवा उपचारांचा आधार घेतात. परंतु निसर्गाने आपल्याला दिलेल्या नैसर्गिक उपायांकडे आपले दुर्लक्ष होते. चुंबनामुळे मेंदूतील रक्ताभिसरण सुधारते आणि मज्जासंस्थेला शांतता मिळते.
जेव्हा एखादी व्यक्ती तणावात असते आणि तिला तिच्या प्रिय व्यक्तीचे प्रेमळ चुंबन मिळते, तेव्हा शरीरातील अँड्रिनॅलाईनचे प्रमाण संतुलित होते. यामुळे मनावरचा ताण कमी होऊन एक वेगळाच शांततादायी अनुभव मिळतो. दीर्घकाळ टिकणाऱ्या नात्यांमध्ये नियमित चुंबनामुळे एकमेकांबद्दलची आत्मीयता कायम राहते आणि गैरसमज किंवा दुरावा निर्माण होण्याची शक्यता खूप कमी होते.
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आरोग्य तज्ज्ञ आणि डॉक्टरांच्या मते, चुंबनाचे मानवी शरीरावर अत्यंत सकारात्मक परिणाम होतात. याचे प्रमुख शारीरिक फायदे खालीलप्रमाणे आहेत:
कोणतेही नाते केवळ शारीरिक आकर्षणावर टिकू शकत नाही; त्यासाठी भावनिक विश्वासाची गरज असते. आजच्या घाईगडबडीच्या जगात आपण आपल्या जवळच्या माणसांना पुरेसा वेळ देऊ शकत नाही. अशा वेळी सकाळी घराबाहेर पडताना किंवा संध्याकाळी घरी परतल्यावर घेतलेले एक लहानसे चुंबन नात्यातील ओलावा टिकवून ठेवते.
हे चुंबन आपल्या जोडीदाराला किंवा कुटुंबातील सदस्याला हे पटवून देते की, “मी नेहमी तुझ्यासोबत आहे आणि तुझी काळजी घेतो.” प्रेमाचे हे छोटेसे हावभाव कठीण प्रसंगातही माणसाला लढण्याची ताकद देतात.
हा दिवस साजरा करण्यासाठी कोणत्याही महागड्या भेटवस्तूंची किंवा मोठ्या आयोजनाची गरज नसते.
आंतरराष्ट्रीय चुंबन दिन आपल्याला शिकवतो की, जीवन खूप सुंदर आहे आणि ते प्रेमाने जगले पाहिजे. प्रेमाची छोटीशी अभिव्यक्तीसुद्धा कुणाच्या तरी चेहऱ्यावर मोठे हसू आणू शकते. म्हणूनच, आजच्या या विशेष दिवशी आपल्या प्रियजनांजवळ जा आणि एक निष्पाप चुंबन देऊन त्यांचे जीवन अधिक आनंदी बनवा!