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Blogger Day: 5 ऑगस्टला का साजरा केला जातो ‘ब्लॉगर डे’? जाणून घ्या डिजिटल युगातील ‘या’ खास दिवसाचा रंजक इतिहास

Updated On: Aug 05, 2026 | 11:33 AM IST
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सारांश

Digital ब्लॉगिंगच्या माध्यमातून आपले विचार, अनुभव आणि माहिती जगासोबत शेअर करणाऱ्या सर्व लेखक आणि कंटेंट क्रिएटर्सचा सन्मान करण्यासाठी दरवर्षी ५ ऑगस्ट रोजी ब्लॉगर डे साजरा केला जातो.

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. Blogger Day: 5 ऑगस्टला का साजरा केला जातो 'ब्लॉगर डे'? जाणून घ्या डिजिटल युगातील ;या' खास दिवसाचा रंजक इतिहास ( फोटो सौजन्य : सोशल मीडिया )

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विस्तार
  • ५ ऑगस्ट रोजी ‘राष्ट्रीय ब्लॉगर डे’
  • अमर्याद विषयांवर विचार मांडण्याचे प्रभावी माध्यम
  • डिजिटल क्रांती अन् अर्थार्जनाची संधी

आजचे युग हे पूर्णपणे डिजिटल तंत्रज्ञानाचे युग मानले जाते. इंटरनेट आणि माहिती तंत्रज्ञानाच्या या अथांग विश्वात दररोज अब्जावधी लोक आपल्या विविध प्रश्नांची उत्तरे शोधण्यासाठी सर्च इंजिनचा वापर करतात. अशा वेळी आपल्या ज्ञानाच्या, अनुभवाच्या आणि विचारांच्या जोरावर इंटरनेटवर माहितीचा अथांग साठा निर्माण करणाऱ्या लेखक आणि कंटेंट क्रिएटर्सचा गौरव करण्यासाठी दरवर्षी ५ ऑगस्ट रोजी आंतरराष्ट्रीय स्तरावर ‘राष्ट्रीय ब्लॉगर डे’ (Blogger Day) साजरा केला जातो. डिजिटल अभिव्यक्तीला प्रोत्साहन देणे, स्वतंत्र विचारांचे स्वागत करणे आणि जगाच्या पाठीवर काम करणाऱ्या कोट्यवधी ब्लॉगर्सच्या अमूल्य योगदानाला सलाम करणे हा या दिवसाचा मुख्य उद्देश आहे.

एक काळ असा होता जेव्हा माणसाला आपले विचार किंवा मते मांडण्यासाठी वृत्तपत्रे, नियतकालिके किंवा पुस्तकांवर अवलंबून राहावे लागत असे. मात्र, १९९० च्या दशकानंतर इंटरनेटचा विस्तार झाला आणि ‘वेबलॉग’ (Weblog) म्हणजेच आजचा ‘ब्लॉग’ (Blog) अस्तित्वात आला. १९९९ मध्ये ‘पायरा लॅब्स’ (Pyra Labs) या कंपनीने ‘Blogger’ नावाचे व्यासपीठ लाँच केले, ज्याला नंतर २००३ मध्ये गुगलने (Google) खरेदी केले. यानंतर जगभरात सामान्य माणसाला आपले विचार मांडण्याचे एक अत्यंत सोपे आणि मोफत व्यासपीठ मिळाले. ब्लॉगिंगने माहिती प्रसाराचे लोकशाहीकरण केले, जिथे संपादक किंवा प्रकाशकांच्या बंधनांशिवाय कोणताही व्यक्ती थेट वाचकांशी संवाद साधू लागला.

छंदापासून सुरू झालेला प्रवास आता एक यशस्वी करिअर!

पूर्वी लोक आपल्या आठवणी, प्रवासवर्णने किंवा डायरीतील पानांप्रमाणे वैयक्तिक गोष्टी ब्लॉगवर लिहीत असत. परंतु आजच्या काळात ब्लॉगिंगचे स्वरूप पूर्णपणे बदलले आहे. तंत्रज्ञान (Technology), आरोग्य (Health & Wellness), प्रवास (Travel), शिक्षण (Education), फॅशन (Fashion), अन्न आणि खाद्यसंस्कृती (Food), राजकारण आणि जागतिक घडामोडी अशा अगणित विषयांवर आज ब्लॉगर्स अहोरात्र लेखन करत आहेत. इंटरनेट वापरकर्त्यांना एका क्लिकवर मोफत माहिती उपलब्ध करून देण्यामागे या ब्लॉगर्सचे अफाट परिश्रम असतात. आज जगभरात ६० कोटींहून अधिक ब्लॉग्स सक्रिय आहेत, जे रोज अब्जावधी वाचकांना मार्गदर्शन करतात.

जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : NASADART : नासाची डार्ट मोहीम की चीनची अणु योजना? ड्रॅगन अंतराळात 30 मीटर खोल छिद्र पाडून घडवणार अणुस्फोट

फक्त माहिती देणे एवढ्यापुरताच ब्लॉगिंगचा प्रवास मर्यादित राहिलेला नाही. आज अनेक तरुण आणि अनुभवी लेखकांसाठी ब्लॉगिंग हा एक मुख्य व्यवसाय (Full-Time Career) बनला आहे. गुगल अॅडसेन्स (Google AdSense), एफिलिएट मार्केटिंग (Affiliate Marketing), स्पॉन्सर्ड पोस्ट्स आणि डिजिटल प्रॉडक्ट्सच्या माध्यमातून ब्लॉगर्स दरमहा लाखो रुपयांची कमाई करत आहेत. याशिवाय, कॉर्पोरेट जगतात कंपन्या आणि ब्रँड्स आपल्या उत्पादनांचा प्रचार करण्यासाठी, ग्राहकांशी थेट जोडले जाण्यासाठी आणि ब्रँड व्हॅल्यू वाढवण्यासाठी ब्लॉगिंगचा वापर करत आहेत.

सामाजिक बदल आणि स्वतंत्र अभिव्यक्तीचे प्रभावी माध्यम

ब्लॉगर्स केवळ माहिती देत नाहीत, तर ते समाजात सकारात्मक बदल घडवून आणण्यासाठी एक महत्त्वाचा दुवा म्हणून काम करतात. अनेकदा दुर्लक्षित मुद्दे, सामाजिक प्रश्न, पर्यावरण रक्षण, महिला सबलीकरण आणि स्थानिक संस्कृती यांसारख्या विषयांवर ब्लॉगर्स सातत्याने आवाज उठवतात. नागरिक पत्रकारिता (Citizen Journalism) बळकट करण्यात ब्लॉग्सचा वाटा मोलाचा ठरला आहे. वाचकांना केवळ बातम्याच नव्हे, तर त्यामागील सखोल विश्लेषण, प्रत्यक्ष अनुभव आणि वैयक्तिक दृष्टिकोन जाणून घेण्याची संधी ब्लॉगमुळे मिळते.

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५ ऑगस्ट रोजी साजरा होणारा ‘ब्लॉगर डे’ हा नव्या लेखकांसाठी आणि क्रिएटर इकोसिस्टमसाठी अत्यंत प्रेरणादायी प्रसंग मानला जातो. या दिवशी जगभरात सोशल मीडियावर #BloggerDay हॅशटॅगसह विविध उपक्रम राबवले जातात, कार्यशाळा आयोजित केल्या जातात आणि यशस्वी ब्लॉगर्सच्या प्रवासाला उजाळा दिला जातो. जर तुमच्याकडे एखादा विशेष विषय, कौशल्य किंवा विचार मांडण्याची आवड असेल, तर आजचा काळ ब्लॉगिंग सुरू करण्यासाठी सर्वोत्तम आहे. ब्लॉगर डे आपल्याला याच गोष्टीची आठवण करून देतो की, तुमच्या विचारांमध्ये जगाला बदलण्याची आणि लाखो मनांना स्पर्श करण्याची ताकद आहे!

Web Title: National blogger day august 5 history significance digital content creators marathi news

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Published On: Aug 05, 2026 | 11:30 AM

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