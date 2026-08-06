UGC Fake Universities: यूजीसीकडून देशातील ‘या’ बनावट विद्यापीठांवर कडक कारवाईचे निर्देश; जाणून घ्या सविस्तर..

UGC Fake Universities: उच्च शिक्षणातील फसवणुकीचा एक मोठा खुलासा समोर आला असून, त्याविरोधात कठोर पावले उचलण्याचे निर्देश सरकारला देण्यात आले आहेत. देशातील ३२ बनावट विद्यापीठांवर कठोर कायदेशीर कारवाई करण्यासाठी केंद्र सरकारने सर्व राज्ये आणि केंद्र शासित प्रदेशांना निर्देश दिले आहेत. विश्वविद्यालय अनुदान आयोगाच्या फेब्रुवारी २०२६ च्या ताज्या यादीच्या आधारावर बनावट विद्यापीठांविरुद्ध ही कारवाई करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
राज्यसभेत एका लेखी उत्तरात केंद्रीय राज्यमंत्री सुकांत मजुमदार यांनी सांगितले की, देशात सुरू असलेली ३२ बनावट विद्यापीठे तातडीने बंद करण्यात यावीत आणि त्यांच्यावर एफआयआर (FIR) देखील दाखल करण्यात यावी. तसेच, विद्यार्थ्यांच्या भविष्याशी खेळणाऱ्यांवर कठोर कारवाई करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.
यूजीसीने (UGC) बनावट विद्यापीठांविरुद्ध विविध प्रकारे कारवाई केली आहे:
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कोणत्याही विद्यापीठात प्रवेश घेण्यापूर्वी त्याची कायदेशीर आणि शासकीय मान्यता नक्की तपासून घ्या. एखादे विद्यापीठ अस्सल आहे की बनावट, हे तपासण्यासाठी नेहमी UGC च्या अधिकृत वेबसाइट वरील यादी पहा. जर एखादी संस्था यूजीसीकडून मान्यताप्राप्त नसेल आणि तरीही स्वतःला विद्यापीठ म्हणवून घेत असेल, तर तिथे प्रवेश घेण्याची चूक करू नका. बनावट संस्थांवर चालवल्या जाणाऱ्या या कठोर कारवाईचा मुख्य उद्देश विद्यार्थ्यांच्या पैशांचे आणि भविष्याचे रक्षण करणे हा आहे, जेणेकरून देशाची उच्च शिक्षण प्रणाली पूर्णपणे पारदर्शक आणि विश्वासार्ह राहील.
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