Shryas Iyer Fitness Update: श्रेयस अय्यरच्या फिटनेसबद्दल आली मोठी अपडेट, पहिल्या एकदिवसीय सामन्यात खेळणार की नाही?

Shryas Iyer News: न्यूझीलंडविरुद्धच्या एकदिवसीय मालिकेसाठी (IND vs NZ) अय्यरची निवड झाली आहे, परंतु आता त्याच्या फिटनेसबाबत एक मोठी अपडेट आली आहे.

Updated On: Jan 07, 2026 | 06:46 PM
श्रेयस अय्यरच्या फिटनेसबद्दल आली मोठी अपडेट (Photo Credit- X)

  • टीम इंडियासाठी ‘गुड न्यूज’!
  • श्रेयस अय्यरला फिटनेस सर्टिफिकेट मिळाले
  • न्यूझीलंडविरुद्धच्या पहिल्या वनडेत मैदानावर उतरणार
India vs New Zealand ODI Series: टीम इंडियाचा एकदिवसीय उपकर्णधार श्रेयस अय्यरला (Shryas Iyer) ऑस्ट्रेलियाविरुद्धच्या शेवटच्या एकदिवसीय सामन्यादरम्यान दुखापत झाली. तो काही दिवस रुग्णालयात होता. आता, अय्यर टीम इंडियामध्ये (Team India) परतण्यासाठी पूर्णपणे तयार आहे. न्यूझीलंडविरुद्धच्या एकदिवसीय मालिकेसाठी (IND vs NZ) अय्यरची निवड झाली आहे, परंतु आता त्याच्या फिटनेसबाबत एक मोठी अपडेट आली आहे. ११ जानेवारी रोजी होणाऱ्या सामन्यात अय्यर खेळेल की नाही या प्रश्नाचे उत्तर मिळाले आहे.

श्रेयस अय्यरच्या फिटनेसबद्दल काय आहे अपडेट

टीम इंडियाचा सुपरस्टार फलंदाज श्रेयस अय्यरला आता सेंटर ऑफ एक्सलन्सकडून त्याचा फिटनेस रिपोर्ट मिळाला आहे, ज्यामुळे त्याचा पुनर्वसनाचा कालावधी संपला आहे. मी वृत्तानुसार, सेंटर ऑफ एक्सलन्सचे प्रमुख व्हीव्हीएस लक्ष्मण यांनी टीम इंडियाचे मुख्य निवडकर्ता अजित आगरकर यांना ईमेल करून याची माहिती दिली आहे. यासह, अय्यरला आता सीओईच्या काळजीतून डिस्चार्ज देण्यात आला आहे.


या फिटनेस रिपोर्टनुसार, अय्यर पहिल्या एकदिवसीय सामन्यात निवडीसाठी उपलब्ध असेल. ११ जानेवारी रोजी होणाऱ्या एकदिवसीय सामन्यात अय्यर खेळताना दिसणार आहे. मैदानावर शानदार पुनरागमन करून अय्यरने स्वतःला सिद्ध केले आहे.

Shreyas Iyer: टीम इंडियात परतल्यानंतर श्रेयस अय्यरला मिळाली ‘कर्णधार’पदाची धुरा, ‘या’ स्पर्धेत बजावणार महत्त्वाची भूमिका!

देशांतर्गत क्रिकेटमध्ये अय्यरची बॅट गर्जली

६ जानेवारी रोजी श्रेयस अय्यरने विजय हजारे ट्रॉफी २०२५-२६ मध्ये मुंबई क्रिकेट संघाकडून खेळला. त्याने अतिशय स्फोटक खेळी केली, ज्यामुळे अय्यर त्याच्या जुन्या फॉर्ममध्ये परतणार असल्याचे स्पष्ट झाले. या तीन एकदिवसीय सामन्यांनंतर, अय्यर आयपीएल २०२६ नंतरच भारतीय संघाकडून खेळताना दिसणार आहे. सध्या, श्रेयस टीम इंडियासाठी फक्त एकदिवसीय स्वरूपात खेळतो. त्यामुळे न्यूझीलंडविरुद्धची एकदिवसीय मालिका त्याच्यासाठी खूप महत्त्वाची असेल.

भारत विरुद्ध न्यूझीलंड २०२६: एकदिवसीय मालिकेचे संपूर्ण वेळापत्रक

सामना दिनांक वार वेळ ठिकाण
पहिला वनडे ११ जानेवारी २०२६ रविवार दुपारी १:३० कोताम्बी स्टेडियम, वडोदरा
दुसरा वनडे १४ जानेवारी २०२६ बुधवार दुपारी १:३० निरंजन शाह स्टेडियम, राजकोट
तिसरा वनडे १८ जानेवारी २०२६ रविवार दुपारी १:३० होळकर स्टेडियम, इंदूर

न्यूझीलंडविरुद्धच्या एकदिवसीय मालिकेसाठी भारतीय संघ

शुभमन गिल (कर्णधार), रोहित शर्मा, विराट कोहली, केएल राहुल (विकेटकीपर), श्रेयस अय्यर (उपकर्णधार), वॉशिंग्टन सुंदर, रवींद्र जडेजा, मोहम्मद सिराज, हर्षित राणा, प्रसिद्ध कृष्णा, कुलदीप यादव, ऋषभ पंत (विकेटकीपर), अरिश कुमार, अरविंद कुमार, यष्टिरक्षक.

Shubman Gill ची BCCI कडे मोठी मागणी… कसोटी क्रिकेटमध्ये पराभव टाळण्यासाठी सुचवला नवा टेस्ट प्लान

Published On: Jan 07, 2026 | 06:45 PM

Topics:  

