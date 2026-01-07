टीम इंडियाचा सुपरस्टार फलंदाज श्रेयस अय्यरला आता सेंटर ऑफ एक्सलन्सकडून त्याचा फिटनेस रिपोर्ट मिळाला आहे, ज्यामुळे त्याचा पुनर्वसनाचा कालावधी संपला आहे. मी वृत्तानुसार, सेंटर ऑफ एक्सलन्सचे प्रमुख व्हीव्हीएस लक्ष्मण यांनी टीम इंडियाचे मुख्य निवडकर्ता अजित आगरकर यांना ईमेल करून याची माहिती दिली आहे. यासह, अय्यरला आता सीओईच्या काळजीतून डिस्चार्ज देण्यात आला आहे.
🚨 GOOD NEWS FOR INDIA 🚨 Shreyas Iyer is fit to play in the ODIs, he has received the fitness certificate from BCCI CoE. [Abhishek Tripathi] pic.twitter.com/Zy6Drjm8zF — Johns. (@CricCrazyJohns) January 7, 2026
या फिटनेस रिपोर्टनुसार, अय्यर पहिल्या एकदिवसीय सामन्यात निवडीसाठी उपलब्ध असेल. ११ जानेवारी रोजी होणाऱ्या एकदिवसीय सामन्यात अय्यर खेळताना दिसणार आहे. मैदानावर शानदार पुनरागमन करून अय्यरने स्वतःला सिद्ध केले आहे.
६ जानेवारी रोजी श्रेयस अय्यरने विजय हजारे ट्रॉफी २०२५-२६ मध्ये मुंबई क्रिकेट संघाकडून खेळला. त्याने अतिशय स्फोटक खेळी केली, ज्यामुळे अय्यर त्याच्या जुन्या फॉर्ममध्ये परतणार असल्याचे स्पष्ट झाले. या तीन एकदिवसीय सामन्यांनंतर, अय्यर आयपीएल २०२६ नंतरच भारतीय संघाकडून खेळताना दिसणार आहे. सध्या, श्रेयस टीम इंडियासाठी फक्त एकदिवसीय स्वरूपात खेळतो. त्यामुळे न्यूझीलंडविरुद्धची एकदिवसीय मालिका त्याच्यासाठी खूप महत्त्वाची असेल.
|सामना
|दिनांक
|वार
|वेळ
|ठिकाण
|पहिला वनडे
|११ जानेवारी २०२६
|रविवार
|दुपारी १:३०
|कोताम्बी स्टेडियम, वडोदरा
|दुसरा वनडे
|१४ जानेवारी २०२६
|बुधवार
|दुपारी १:३०
|निरंजन शाह स्टेडियम, राजकोट
|तिसरा वनडे
|१८ जानेवारी २०२६
|रविवार
|दुपारी १:३०
|होळकर स्टेडियम, इंदूर
शुभमन गिल (कर्णधार), रोहित शर्मा, विराट कोहली, केएल राहुल (विकेटकीपर), श्रेयस अय्यर (उपकर्णधार), वॉशिंग्टन सुंदर, रवींद्र जडेजा, मोहम्मद सिराज, हर्षित राणा, प्रसिद्ध कृष्णा, कुलदीप यादव, ऋषभ पंत (विकेटकीपर), अरिश कुमार, अरविंद कुमार, यष्टिरक्षक.
