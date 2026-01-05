🚨 JUST IN 🚨 Shreyas Iyer has been appointed captain of the Mumbai team for the #VijayHazareTrophy. He takes over the reins from Shardul Thakur, who has been ruled out of the domestic 50-over tournament due to injury. pic.twitter.com/KBBndn4dGm — Cricbuzz (@cricbuzz) January 5, 2026
विजय हजारे ट्रॉफीमध्ये श्रेयस अय्यर कर्णधारपदी
मुंबईचा कर्णधार शार्दुल ठाकूरच्या पायाच्या दुखापतीमुळे तो स्पर्धेतून बाहेर पडला. अय्यर आता लीग स्टेज सामन्यांमध्ये मुंबईच्या वरिष्ठ पुरुष संघाचे नेतृत्व करेल. एमसीएचे सचिव डॉ. उन्मेष खानविलकर यांनी एका निवेदनात म्हटले आहे की, “मुंबई क्रिकेट असोसिएशनला हे जाहीर करताना आनंद होत आहे की श्रेयस अय्यर विजय हजारे ट्रॉफीच्या उर्वरित लीग स्टेज सामन्यांसाठी मुंबईच्या वरिष्ठ पुरुष संघाचे नेतृत्व करेल.” अय्यर शार्दुलची जागा घेईल, जो दुखापतीमुळे स्पर्धेतून बाहेर पडला आहे आणि आता निवडीसाठी उपलब्ध नाही.
श्रेयस अय्यर विजय हजारे ट्रॉफी सामने कधी खेळणार?
२०२५-२६ विजय हजारे ट्रॉफी हंगामातील मुंबईचे पुढील दोन सामने हिमाचल प्रदेश आणि पंजाबविरुद्ध आहेत. हिमाचल आणि मुंबई यांच्यातील सामना ६ जानेवारी रोजी जयपूरमधील सवाई मानसिंग स्टेडियमवर होईल. हा अय्यरचा व्हीएचटीमध्ये पुनरागमन सामना असेल. त्याचा दुसरा सामना ८ जानेवारी रोजी पंजाबविरुद्ध आहे. हा मुंबईचा लीग टप्प्यातील शेवटचा सामना असेल.
फिटनेसवर बीसीसीआयचे लक्ष
श्रेयस अय्यर कदाचित टीम इंडियाच्या संघात परतला असेल, परंतु त्याची तंदुरुस्ती हा एक प्रमुख प्रश्न आहे. जर त्याला बीसीसीआय सीओईकडून परवानगी मिळाली नाही तर तो एकदिवसीय मालिकेत सहभागी होऊ शकणार नाही. अहवालांनुसार, ऋतुराज गायकवाड त्याची जागा घेऊ शकतो. तथापि, अय्यर देशांतर्गत क्रिकेट खेळत आहे आणि तो अखेर तीन महिन्यांनी न्यूझीलंडविरुद्धच्या मालिकेत येथे त्याची मॅच फिटनेस सिद्ध करून पुनरागमन करू शकतो.
न्यूझीलंडविरुद्धच्या एकदिवसीय मालिकेसाठी भारतीय संघ
शुभमन गिल (कर्णधार), रोहित शर्मा, विराट कोहली, केएल राहुल (यष्टीरक्षक), श्रेयस अय्यर (उपकर्णधार), वॉशिंग्टन सुंदर, रवींद्र जडेजा, मोहम्मद सिराज, हर्षित राणा, प्रसिद्ध कृष्णा, कुलदीप यादव, ऋषभ पंत (यष्टीरक्षक), अरिश कुमार, अरविंद कुमार, यष्टिरक्षक.
