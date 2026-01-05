Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

Shreyas Iyer: टीम इंडियात परतल्यानंतर श्रेयस अय्यरला मिळाली ‘कर्णधार’पदाची धुरा, ‘या’ स्पर्धेत बजावणार महत्त्वाची भूमिका!

Shreyas Iyer Comeback: दुखापतीतून सावरलेला श्रेयस अय्यर न्यूझीलंडविरुद्धच्या एकदिवसीय मालिकेसाठी भारतीय संघात परतला आहे. त्याआधी तो विजय हजारे ट्रॉफीमध्ये मुंबईच्या संघाचे नेतृत्व करणार आहे.

Updated On: Jan 05, 2026 | 05:01 PM
टीम इंडियात परतल्यानंतर श्रेयस अय्यरला मिळाली 'कर्णधार'पदाची धुरा (Photo Credit - X)

  • श्रेयस अय्यरचे दणक्यात पुनरागमन!
  • न्यूझीलंडविरुद्ध वन-डे मालिकेत स्थान
  • आता मुंबईच्या कर्णधारपदाचीही जबाबदारी
Shreyas Iyer News: न्यूझीलंडविरुद्धच्या एकदिवसीय मालिकेसाठी टीम इंडियाचा (Team India) संघ नुकताच जाहीर करण्यात आला. भारताचा उपकर्णधार श्रेयस अय्यर (Shryas Iyer) संघात परतला आहे. ऑस्ट्रेलियाविरुद्धच्या मालिकेत तो दुखापतीतून सावरत होता आणि दक्षिण आफ्रिका दौऱ्याला मुकला होता. आता, त्याला न्यूझीलंडविरुद्धच्या एकदिवसीय मालिकेसाठी संघात स्थान देण्यात आले आहे. त्याच्या पुनरागमनानंतर, अय्यरला आणखी एक आनंदाची बातमी मिळाली आहे: तो विजय हजारे ट्रॉफीच्या पुढील दोन सामन्यांमध्ये मुंबईचे नेतृत्व करेल.


विजय हजारे ट्रॉफीमध्ये श्रेयस अय्यर कर्णधारपदी

मुंबईचा कर्णधार शार्दुल ठाकूरच्या पायाच्या दुखापतीमुळे तो स्पर्धेतून बाहेर पडला. अय्यर आता लीग स्टेज सामन्यांमध्ये मुंबईच्या वरिष्ठ पुरुष संघाचे नेतृत्व करेल. एमसीएचे सचिव डॉ. उन्मेष खानविलकर यांनी एका निवेदनात म्हटले आहे की, “मुंबई क्रिकेट असोसिएशनला हे जाहीर करताना आनंद होत आहे की श्रेयस अय्यर विजय हजारे ट्रॉफीच्या उर्वरित लीग स्टेज सामन्यांसाठी मुंबईच्या वरिष्ठ पुरुष संघाचे नेतृत्व करेल.” अय्यर शार्दुलची जागा घेईल, जो दुखापतीमुळे स्पर्धेतून बाहेर पडला आहे आणि आता निवडीसाठी उपलब्ध नाही.

हे देखील वाचा: IND vs NZ : श्रेयस अय्यरला संघातून वगळल्यानंतर CSK च्या खेळाडूंचे नशीब उजळणार? न्यूझीलंड मालिकेपूर्वी एक मोठी अपडेट

श्रेयस अय्यर विजय हजारे ट्रॉफी सामने कधी खेळणार?

२०२५-२६ विजय हजारे ट्रॉफी हंगामातील मुंबईचे पुढील दोन सामने हिमाचल प्रदेश आणि पंजाबविरुद्ध आहेत. हिमाचल आणि मुंबई यांच्यातील सामना ६ जानेवारी रोजी जयपूरमधील सवाई मानसिंग स्टेडियमवर होईल. हा अय्यरचा व्हीएचटीमध्ये पुनरागमन सामना असेल. त्याचा दुसरा सामना ८ जानेवारी रोजी पंजाबविरुद्ध आहे. हा मुंबईचा लीग टप्प्यातील शेवटचा सामना असेल.

फिटनेसवर बीसीसीआयचे लक्ष

श्रेयस अय्यर कदाचित टीम इंडियाच्या संघात परतला असेल, परंतु त्याची तंदुरुस्ती हा एक प्रमुख प्रश्न आहे. जर त्याला बीसीसीआय सीओईकडून परवानगी मिळाली नाही तर तो एकदिवसीय मालिकेत सहभागी होऊ शकणार नाही. अहवालांनुसार, ऋतुराज गायकवाड त्याची जागा घेऊ शकतो. तथापि, अय्यर देशांतर्गत क्रिकेट खेळत आहे आणि तो अखेर तीन महिन्यांनी न्यूझीलंडविरुद्धच्या मालिकेत येथे त्याची मॅच फिटनेस सिद्ध करून पुनरागमन करू शकतो.

न्यूझीलंडविरुद्धच्या एकदिवसीय मालिकेसाठी भारतीय संघ

शुभमन गिल (कर्णधार), रोहित शर्मा, विराट कोहली, केएल राहुल (यष्टीरक्षक), श्रेयस अय्यर (उपकर्णधार), वॉशिंग्टन सुंदर, रवींद्र जडेजा, मोहम्मद सिराज, हर्षित राणा, प्रसिद्ध कृष्णा, कुलदीप यादव, ऋषभ पंत (यष्टीरक्षक), अरिश कुमार, अरविंद कुमार, यष्टिरक्षक.

हे देखील वाचा: Shubman Gill ची BCCI कडे मोठी मागणी… कसोटी क्रिकेटमध्ये पराभव टाळण्यासाठी सुचवला नवा टेस्ट प्लान

Published On: Jan 05, 2026 | 05:00 PM

