एकदा चार्ज करा आणि मग कार सुसाट! ‘या’ आहेत देशातील सर्वात स्वस्त Electric Car, किंमत…

भारतातील सर्वात स्वस्त इलेक्ट्रिक कारबद्दल बोलायचे झाले तर, एमजी कॉमेट ईव्ही 4.99 लाखांपासून सुरू होते (बॅटरी-ॲज-अ-सर्व्हिस मॉडेल अंतर्गत), तर त्याची स्टॅंडर्ड किंमत 7 लाख रुपये आहे. त्यात 17.3 किलोवॅट प्रति तास बॅटरी आहे, जी 230 किलोमीटरची एआरएआय-प्रमाणित रेंज प्रदान करते. 10.25-इंच टचस्क्रीन, वायरलेस अँड्रॉइड ऑटो आणि ॲपल कारप्ले, ड्युअल एअरबॅग्ज आणि रिव्हर्स कॅमेरा यासारख्या फीचर्समुळे ते शहरी प्रवासासाठी कॉम्पॅक्ट आणि बजेट-फ्रेंडली पर्याय बनते.
टाटा टियागो ईव्ही देशातील सर्वात लोकप्रिय इलेक्ट्रिक कारपैकी एक बनली आहे. त्याची परवडणारी किंमत, चांगली रेंज आणि विश्वासार्ह कामगिरी तिला अद्वितीय बनवते. ₹७.९९ लाख पासून सुरू होणारी, ही कार दोन बॅटरी पर्यायांमध्ये येते: 19.2 kWh (223 किमी रेंज) आणि 24 kWh (293 किमी रेंज). 7-इंच टचस्क्रीन, हरमन साउंड सिस्टम, ड्युअल एअरबॅग्ज, ऑटोमॅटिक क्लायमेट कंट्रोल आणि 58 मिनिटांत 80% पर्यंत जलद चार्जिंग यासारख्या फीचर्समुळे ती उत्कृष्ट रेंज आणि सोयीची इच्छा असलेल्यांसाठी एक विश्वासार्ह पर्याय बनते.
टाटा पंच ईव्ही ही एक प्रीमियम इलेक्ट्रिक एसयूव्ही आहे जी केवळ फीचर्समध्येच नाही तर सेफ्टी आणि रेंजमध्ये देखील उत्कृष्ट परफॉर्मन्स देते. या भारतीय बनावटीच्या ईव्हीला भारत NCAP कडून 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग मिळाले आहे. ही कार 9.99 लाख रुपयांचा सुरुवातीच्या किमतीत उपलब्ध आहे
ही कार दोन बॅटरी प्रकारांमध्ये येते – 25 kWh (315 किमी रेंज) आणि 35 kWh (421 किमी रेंज). यात 10.25-इंच टचस्क्रीन, 360° कॅमेरा, व्हेंटिलेटेड सीट्स, इलेक्ट्रिक सनरूफ आणि वायरलेस अपडेट्स सारखी प्रीमियम फीचर्स आहेत. भारत एनसीएपी कडून याला 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग देखील आहे.