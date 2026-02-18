Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
एकदा चार्ज करा आणि मग कार सुसाट! 'या' आहेत देशातील सर्वात स्वस्त Electric Car, किंमत…

जर तुम्ही स्वस्तात मस्त अशा इलेक्ट्रिक कारच्या शोधात असाल जी तुम्हाला चांगली रेंज सुद्धा देईल तर मग ही बातमी तुमच्यासाठी महत्वाची आहे. चला देशातील बजेट फ्रेंडली EVs बद्दल जाणून घेऊयात.

Updated On: Feb 18, 2026 | 07:49 PM
फोटो सौजन्य: Gemini

फोटो सौजन्य: Gemini

  • भारतात इलेक्ट्रिक कारला ग्राहकाचा चांगला प्रतिसाद
  • स्वस्त किमतीत कोणत्या इलेक्ट्रिक कार उपलब्ध
  • जाणून घ्या कार्सची यादी
भारतात पेट्रोल आणि डिझेलच्या वाढत्या किमतींमुळे, Electric Car ची मागणी झपाट्याने वाढत आहे. कमी बजेटमध्ये चांगली रेंज आणि फीचर्स देणाऱ्या इलेक्ट्रिक कार कार प्रेमींची पसंती बनत आहेत. हीच बाब लक्षात आज आपण तीन परवडणाऱ्या इलेक्ट्रिक कारबद्दल माहिती जाणून घेऊयात ज्या 10 लाखांपेक्षा कमी किमतीत उत्कृष्ट पर्याय देतात. या तुम्हाला यादीत एमजी कॉमेट ईव्ही, टाटा टियागो ईव्ही आणि टाटा पंच ईव्ही पाहायला मिळेल.

एमजी कॉमेट ईव्ही (MG Comet EV)

भारतातील सर्वात स्वस्त इलेक्ट्रिक कारबद्दल बोलायचे झाले तर, एमजी कॉमेट ईव्ही 4.99 लाखांपासून सुरू होते (बॅटरी-ॲज-अ-सर्व्हिस मॉडेल अंतर्गत), तर त्याची स्टॅंडर्ड किंमत 7 लाख रुपये आहे. त्यात 17.3 किलोवॅट प्रति तास बॅटरी आहे, जी 230 किलोमीटरची एआरएआय-प्रमाणित रेंज प्रदान करते. 10.25-इंच टचस्क्रीन, वायरलेस अँड्रॉइड ऑटो आणि ॲपल कारप्ले, ड्युअल एअरबॅग्ज आणि रिव्हर्स कॅमेरा यासारख्या फीचर्समुळे ते शहरी प्रवासासाठी कॉम्पॅक्ट आणि बजेट-फ्रेंडली पर्याय बनते.

Sunil Grover कडून Land Rover Defender 130 खरेदी, कारच्या किमतीत मुंबईत फ्लॅट घ्याल

टाटा टियागो ईव्ही (Tata Tiago EV)

टाटा टियागो ईव्ही देशातील सर्वात लोकप्रिय इलेक्ट्रिक कारपैकी एक बनली आहे. त्याची परवडणारी किंमत, चांगली रेंज आणि विश्वासार्ह कामगिरी तिला अद्वितीय बनवते. ₹७.९९ लाख पासून सुरू होणारी, ही कार दोन बॅटरी पर्यायांमध्ये येते: 19.2 kWh (223 किमी रेंज) आणि 24 kWh (293 किमी रेंज). 7-इंच टचस्क्रीन, हरमन साउंड सिस्टम, ड्युअल एअरबॅग्ज, ऑटोमॅटिक क्लायमेट कंट्रोल आणि 58 मिनिटांत 80% पर्यंत जलद चार्जिंग यासारख्या फीचर्समुळे ती उत्कृष्ट रेंज आणि सोयीची इच्छा असलेल्यांसाठी एक विश्वासार्ह पर्याय बनते.

टाटा पंच ईव्ही (Tata Punch EV)

टाटा पंच ईव्ही ही एक प्रीमियम इलेक्ट्रिक एसयूव्ही आहे जी केवळ फीचर्समध्येच नाही तर सेफ्टी आणि रेंजमध्ये देखील उत्कृष्ट परफॉर्मन्स देते. या भारतीय बनावटीच्या ईव्हीला भारत NCAP कडून 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग मिळाले आहे. ही कार 9.99 लाख रुपयांचा सुरुवातीच्या किमतीत उपलब्ध आहे

Hyundai Alcazar आणि Tata Safari ला आलंय टेन्शन! 7 सीटर पर्यायामध्ये Toyota Hyryder लाँच होण्याची शक्यता

ही कार दोन बॅटरी प्रकारांमध्ये येते – 25 kWh (315 किमी रेंज) आणि 35 kWh (421 किमी रेंज). यात 10.25-इंच टचस्क्रीन, 360° कॅमेरा, व्हेंटिलेटेड सीट्स, इलेक्ट्रिक सनरूफ आणि वायरलेस अपडेट्स सारखी प्रीमियम फीचर्स आहेत. भारत एनसीएपी कडून याला 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग देखील आहे.

Published On: Feb 18, 2026 | 07:49 PM

