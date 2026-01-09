IPL 2026 : नवा सिझन, नवे ठिकाण! Virat Kohli बंगळुरूमध्ये नाही खेळणार… RCB चा होम वेन्यू बदलणार

बेंगळुरूचे एम चिन्नास्वामी स्टेडियम हे आरसीबीचे होम ग्राउंड होते पण यावेळी संघ तिथे फारसा खेळणार नाही. बेंगळुरूचे प्रेक्षक त्यांचा आवडता स्टार विराट कोहली त्यांच्या शहरात खेळताना पाहण्यास क्वचितच सक्षम असतील. गेल्या वर्षी आरसीबी पहिल्यांदा आयपीएल चॅम्पियन झाल्याच्या आनंदात स्टेडियममध्ये झालेली चेंगराचेंगरी हे त्याचे कारण आहे. त्या चेंगराचेंगरीत ११ जणांचा मृत्यू झाला आणि अनेक जण जखमी झाले.
आरसीबी आणि खेळाडू कदाचित गेल्या वर्षीच्या त्या वेदनादायक अनुभवातून अद्याप सावरलेले नाहीत. एनडीटीव्हीमधील एका वृत्तानुसार, आरसीबीला आयपीएल २०२६ चे त्यांचे होम सामने बेंगळुरूमध्ये आयोजित करण्यात रस नाही. अहवालात असे म्हटले आहे की आरसीबीने एम चिन्नास्वामी स्टेडियमवर आयपीएल २०२६ चे सामने आयोजित करण्याबाबत कर्नाटक राज्य क्रिकेट असोसिएशनशी कोणतीही चर्चा केलेली नाही. या परिस्थितीत, आरसीबीचे घरचे सामने बेंगळुरूहून हलवले जाऊ शकतात, ज्यामध्ये रायपूर हा प्रमुख दावेदार आहे. इंदूर देखील शर्यतीत आहे.
अरे देवा हे काय आता…Ellyse Perry ने Babar Azam ला लग्नासाठी केला प्रपोझ? सोशल मिडियावर Photo Viral
गेल्या महिन्यात, विराट कोहलीच्या देशांतर्गत संघ दिल्ली आणि आंध्र प्रदेश यांच्यातील विजय हजारे ट्रॉफी सामना बेंगळुरूच्या एम चिन्नास्वामी स्टेडियमवर होणार होता परंतु शेवटच्या क्षणी ठिकाण बदलण्यात आले. गेल्या वर्षी झालेल्या चेंगराचेंगरीनंतर आरसीबीला मोठ्या प्रमाणात टीकेचा सामना करावा लागला. अहवालांनुसार, आरसीबीच्या सोशल मीडिया टीमला इंस्टाग्राम लाईव्हस्ट्रीमच्या कमेंट सेक्शनमध्ये चेंगराचेंगरीची माहिती देण्यात आली होती, परंतु त्यांनी त्याकडे दुर्लक्ष केले आणि प्रसारण सुरू ठेवले. स्टेडियमच्या बाहेर लोक मारले गेले आणि जखमी झाले, तर आरसीबीने आत आनंद साजरा करणे सुरू ठेवले.
चेंगराचेंगरीत झालेल्या मृत्यूची बातमी अधिकारी आणि खेळाडूंपर्यंत पोहोचताच उत्सव संपला. कर्नाटक सरकारने जाहीरपणे कबूल केले की कार्यक्रमात कोणत्याही मानक कार्यपद्धतींचे पालन केले गेले नाही. तथापि, आयपीएल २०२६ मधील आणखी एका संघाने त्यांचे होम वेन्यू बदलले आहे. राजस्थान रॉयल्सने त्यांचे होम वेन्यू जयपूरहून पुण्याला हलवले आहे. राजस्थान क्रिकेट असोसिएशनशी झालेल्या वादामुळे हे घडले. आरसीएच्या एका अधिकाऱ्याने राजस्थान रॉयल्सवर मॅच फिक्सिंगचे आरोपही केले, ज्यामुळे परिस्थिती आणखी बिकट झाली.
आरसीबीच्या संघाने 18 वर्षानंतर आयपीएलचे जेतेपद नावावर केले पण त्यानंतर त्यांना सोशल मिडियावर टिकेचा सामना करावा लागला. चेंगराचेंगरी प्रकरणानंतर अनेक वृतांनी दावा देखील केला होता की संघाला बॅन केले जाणार आहे पण असे काही झाले नाही, त्याचबरोबर काही वृतांनी सांगितले होते की संघाचा मालक बदलणार आहे पण यासंदर्भात एकही माहिती खरी ठरली नाही.