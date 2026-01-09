Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

Jay Shah ने आणखी एकदा जिंकली रोहित शर्माच्या चाहत्यांची मनं! हिटमॅनची रिअ‍ॅक्शन पाहण्यासारखी, Video Viral

रोहित शर्मा आणि आयसीसीचे अध्यक्ष जय शाह एका कार्यक्रमात होते. जय शाह स्टेजवर बोलत होते आणि नंतर रोहितला संबोधित करताना त्यांनी हिटमॅनला भारतीय कर्णधार म्हटले. आता सध्या तो व्हिडिओ सोशल मिडियावर व्हायरल होत आहे.

Updated On: Jan 09, 2026 | 01:31 PM
फोटो सौजन्य - JioHotstar सोशल मिडिया

फोटो सौजन्य - JioHotstar सोशल मिडिया

रिलायन्स फाऊंडेशनने भारतीय क्रिकेटसाठी कार्यक्रमाचे आयोजन केले होते. सोशल मिडियावर यासंदर्भात अनेक व्हिडिओ आणि फोटो व्हायरल होत आहेत. आयसीसीचे अध्यक्ष जय शाह यांनी एका कार्यक्रमात रोहित शर्माला काहीतरी सांगितले, त्यानंतर हिटमॅनची प्रतिक्रिया सध्या सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहे. रोहित आता फक्त एकदिवसीय सामने खेळतो. त्याने टी-२० आणि कसोटी क्रिकेटमधून निवृत्ती घेतली आहे. तो आता एकदिवसीय संघाचा कर्णधारही नाही. 

गेल्या ऑस्ट्रेलिया दौऱ्यात, त्याच्या जागी शुभमन गिलने भारताच्या एकदिवसीय संघाचा कर्णधार म्हणून काम पाहिले. रोहितने अलीकडेच दक्षिण आफ्रिकेविरुद्धच्या एकदिवसीय मालिकेत भाग घेतला. आता त्याचे लक्ष ११ जानेवारीपासून न्यूझीलंडमध्ये होणाऱ्या तीन सामन्यांच्या एकदिवसीय मालिकेवर असेल. या मालिकेत, रोहित पुन्हा एकदा त्याच्या फलंदाजीचे कौशल्य दाखविण्याचा प्रयत्न करेल.

IPL 2026 : नवा सिझन, नवे ठिकाण! Virat Kohli बंगळुरूमध्ये नाही खेळणार… RCB चा होम वेन्यू बदलणार

जय शाह काय म्हणाले?

रोहित शर्मा आणि आयसीसीचे अध्यक्ष जय शाह एका कार्यक्रमात होते. जय शाह स्टेजवर बोलत होते आणि नंतर रोहितला संबोधित करताना त्यांनी हिटमॅनला भारतीय कर्णधार म्हटले. जय शाह म्हणाले, “आमचा कर्णधार इथे बसला आहे. मी त्याला कर्णधार म्हणेन कारण त्याने दोन आयसीसी ट्रॉफी जिंकल्या आहेत. २०२३ च्या विश्वचषकादरम्यान, सलग १० सामने जिंकल्यानंतर, तो ट्रॉफी उचलू शकला नाही, परंतु त्याने लोकांची मने जिंकली. फेब्रुवारी २०२४ मध्ये, मी राजकोटमध्ये म्हटले होते की जर आपण विश्वचषक जिंकलो तर मी म्हटले होते की आपण विश्वचषकासोबतच मनंही जिंकू.”

रोहितच्या नेतृत्वाखाली भारताने २०२४ चा टी-२० विश्वचषक जिंकला. त्याने २०२५ मध्ये भारताला चॅम्पियन्स ट्रॉफीमध्येही नेले. दोन आयसीसी ट्रॉफी जिंकणारा तो दुसरा भारतीय कर्णधार आहे.

२०२७ च्या विश्वचषकावर नजर

रोहितचे लक्ष आता दक्षिण आफ्रिकेत होणाऱ्या २०२७ च्या विश्वचषकावर आहे. तो या स्पर्धेसाठी अथक परिश्रम घेत आहे आणि त्याच्या तंदुरुस्तीवरही त्याने अपवादात्मकपणे चांगले काम केले आहे. अनेक माध्यमांच्या वृत्तानुसार, संघ व्यवस्थापनाने २०२५ च्या एकदिवसीय विश्वचषकात रोहित आणि विराट कोहलीला पाहिले नाही, परंतु दोघेही सध्या उत्कृष्ट फॉर्ममध्ये आहेत आणि एकदिवसीय विश्वचषकात खेळण्यासाठी शक्य ते सर्व करण्यास तयार आहेत.

Published On: Jan 09, 2026 | 01:01 PM

