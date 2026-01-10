Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

BCCI शी झालेल्या वादानंतर बांग्लादेशच्या कर्णधाराने T20 विश्वचषक वादावर सोडले मौन, म्हणाला – आम्ही अ‍ॅक्टिंग करत…

बीसीबीने भारतात होणाऱ्या टी-२० विश्वचषकात खेळण्यासाठी आपला संघ पाठवण्यास नकार दिला. या वादात, बांगलादेश संघ अनिश्चित स्थितीत सापडला आहे. कसोटी कर्णधार नझमुल हुसेनने आता टी-२० विश्वचषक वादावर आपली नाराजी व्यक्त केली.

Updated On: Jan 10, 2026 | 12:00 PM
फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया

Bangladesh captain’s statement : बीसीसीआयशी गोंधळ घालणे आता बांगलादेश क्रिकेट बोर्डाला महागात पडत आहे. मुस्तफिजूर रहमानला आयपीएलमधून बाहेर काढल्यानंतर हा वाद सुरू झाला. बीसीबीने भारतात होणाऱ्या टी-२० विश्वचषकात खेळण्यासाठी आपला संघ पाठवण्यास नकार दिला. या वादात, बांगलादेश संघ अनिश्चित स्थितीत सापडला आहे. बांगलादेशचा कसोटी कर्णधार नझमुल हुसेनने आता टी-२० विश्वचषक वादावर आपली नाराजी व्यक्त केली आहे आणि आपल्या संघाच्या मानसिकतेवरही चर्चा केली आहे.

काय म्हणाला नझमुल हुसेन?

नझमुल हुसेन यांनी अलीकडेच पत्रकारांशी बोलताना स्पष्ट केले की विश्वचषकात बांगलादेशची कामगिरी खराब राहिली आहे आणि अशा वादांमुळे संघाच्या अडचणी वाढतात. प्रत्येक खेळाडू आत्मविश्वासू दिसण्याचा प्रयत्न करतो, परंतु खोलवर तो तुटलेला असतो. तो म्हणाला, “जर तुम्ही आमच्या विश्वचषकातील निकालांकडे पाहिले तर आम्ही कधीही सातत्याने चांगले क्रिकेट खेळलो नाही. प्रत्येक विश्वचषकापूर्वी काहीतरी घडते. मी माझ्या तीन विश्वचषकांच्या अनुभवावरून बोलत आहे. आम्ही असे वागतो की आम्हाला काही फरक पडत नाही आणि आम्ही व्यावसायिक खेळाडू आहोत.”

शोएब अख्तरची भविष्यवाणी… हा खेळाडू T20 विश्वचषकात ठरणार भारतासाठी गेम चेंजर! पाकिस्तानी खेळाडूने कोणचं घेतलं नाव?

हुसेन पुढे म्हणाला, “तुम्हाला समजले की आम्ही अभिनय करत आहोत. हे सोपे नाही. खेळाडू नेहमीच लक्ष विचलित होण्यापासून दूर राहून कामगिरी करण्याचा प्रयत्न करतात. अशा गोष्टी घडल्या नाहीत तर बरे होईल, पण त्या आपल्या नियंत्रणात नाहीत. आपण योग्य मानसिकतेसह विश्वचषकात जावे आणि संघासाठी सर्वोत्तम कामगिरी करण्याचा प्रयत्न करावा.”

अलिकडेच तमिम इक्बालने विश्वचषक वादावरून बीसीबीवर टीका केली. त्याला उत्तर देताना बीसीबीचे अधिकारी नझमुल इस्लाम यांनी तमिमला भारतीय एजंट म्हटले. कसोटी कर्णधार नझमुल हुसेन यांना हे आवडले नाही. ते म्हणाले, “एका क्रिकेटपटू आणि माजी कर्णधाराबद्दल अशा टिप्पण्या पाहणे हृदयद्रावक आहे. माझ्या मते, तो बांगलादेशच्या सर्वात यशस्वी क्रिकेटपटूंपैकी एक आहे. खेळाडू म्हणून, आम्हाला आदराची अपेक्षा आहे.”

तो पुढे म्हणाले, “खेळाडू यशस्वी असो वा नसो, आदर असणे आवश्यक आहे. मला सर्वात जास्त त्रास देणारी गोष्ट म्हणजे आपल्याला क्रिकेट बोर्डाचे काम हाताळावे लागते. एक खेळाडू म्हणून मी जास्त भाष्य करू शकत नाही. पालक त्यांच्या मुलांना घरी मार्गदर्शन करतात, सार्वजनिक ठिकाणी नाही. आपल्या क्रिकेट बोर्डाकडून अशा टिप्पण्या स्वीकारणे खूप कठीण आहे.”

Published On: Jan 10, 2026 | 12:00 PM

