Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Sports »
  • Why Did Team India Change Hotel In Ahmedabad Because Of Superstition Or Some Other Reason

टीम इंडियाने अहमदाबादमधील हॉटेल का बदलले? अंधश्रद्धेमुळे की इतर काही कारणामुळे? सूर्यकुमारने संपूर्ण सांगितली कहाणी

अहमदाबादच्या नरेंद्र मोदी स्टेडियमवर न्यूझीलंडविरुद्धच्या अंतिम सामन्यापूर्वी अनेक गोष्टी बोलल्या जात होत्या. परिणामी, भारतीय संघाने हॉटेल्स देखील बदलली. कर्णधार सूर्यकुमार यादव यांनी आता संपूर्ण कहाणी उघड केली आहे.

Updated On: Mar 13, 2026 | 12:03 PM
फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया

फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया

Follow Us:
Follow Us:

भारताने तिसऱ्यांदा टी-२० विश्वचषक जिंकला. अहमदाबादच्या नरेंद्र मोदी स्टेडियमवर न्यूझीलंडविरुद्धच्या अंतिम सामन्यापूर्वी अनेक गोष्टी बोलल्या जात होत्या. सोशल मीडियावरील चाहते २०२३ च्या अंतिम सामन्यात याच मैदानावर झालेल्या पराभवाची आठवणही करत होते. तथापि, टीम इंडियाने सर्व वाईट आठवणी मागे टाकून अहमदाबादमध्ये विजय मिळवला आणि विजयाची एक नवीन आणि आनंददायी कहाणी लिहिली. तथापि, आता असे उघड झाले आहे की टीम इंडिया अहमदाबादच्या वाईट आठवणींनी देखील अस्वस्थ झाली होती. 

परिणामी, भारतीय संघाने हॉटेल्स देखील बदलली. कर्णधार सूर्यकुमार यादव यांनी आता संपूर्ण कहाणी उघड केली आहे. द इंडियन एक्सप्रेसशी बोलताना सूर्यकुमारने खुलासा केला की संघाने कोणाच्या तरी सांगण्यावरून त्यांचे हॉटेल बदलले, जेणेकरून जिंकण्याच्या प्रयत्नात कोणतीही कसर सोडली जाणार नाही. प्रत्यक्षात, ६ मार्च रोजी भारतीय संघाने अहमदाबादमधील त्यांचे हॉटेल बदलल्याचे उघड झाले. त्यामागील कारण त्यावेळी उघड झाले नव्हते. तथापि, असे म्हटले जात होते की भारताने यापूर्वी हॉटेलमध्ये राहून दोन मोठे सामने गमावले होते. 

एका ऑटो ड्रायव्हरचा मुलगा ठरला जगातील नंबर 1 गोलंदाज! ‘Miya Magic’ च्या वाढदिवशी त्याने केलेल्या कामगिरीवर टाका नजर

यामध्ये २०२३ चा एकदिवसीय विश्वचषक अंतिम सामना आणि यावर्षी दक्षिण आफ्रिकेविरुद्धचा सुपर 8 सामना समाविष्ट होता. म्हणूनच संघ व्यवस्थापनाने अंतिम सामन्यापूर्वी हॉटेल बदलण्याचा निर्णय घेतला. टी-२० विश्वचषक विजेत्या कर्णधार सूर्यकुमारनेही अशाच एका अंधश्रद्धेचा खुलासा केला, ज्यामुळे भारताला इंग्लंडविरुद्ध उच्च-दाब उपांत्य सामना जिंकण्यास मदत झाली आणि शेवटी संघाच्या विश्वचषक विजेतेपदात भूमिका बजावली.

यात काही शंका नाही की भारतीय खेळाडूंनी चांगली कामगिरी करण्यासाठी सर्वोत्तम प्रयत्न केले. परंतु सूर्यकुमार यादव आणि त्यांच्या संघाच्या कृपेत “शुभेच्छा” घटक देखील काम करत असल्याचे दिसून आले. संघातील एका सदस्याने असेही उघड केले की संघ जिथे जिथे खेळला तिथे देवाचे आशीर्वाद मागत होता. मुंबईतील उपांत्य फेरीपूर्वी, चंद्रग्रहणाचे नकारात्मक परिणाम टाळण्यासाठी भारतीय संघाने त्यांचे सराव सत्र सुमारे एक तास उशिरा सुरू केले. 

असे मानले जाते की चंद्रग्रहणाच्या वेळी होणारे क्रियाकलाप अशुभ मानले जातात. एका सूत्राने द इंडियन एक्सप्रेसला याची पुष्टी केली आणि म्हटले की, “संघाला कळले की चंद्रग्रहण आहे, म्हणून या वेळी शुभ कार्यक्रम टाळले पाहिजेत. अनेकांचा असा विश्वास होता की सराव संध्याकाळी ६:४० नंतर पुढे ढकलला पाहिजे. संघ व्यवस्थापनाने सहमती दर्शविली आणि सराव सत्र एक तास पुढे ढकलण्यात आले.”

पाकिस्तानी खेळाडूला खरेदी केल्यानंतर सनरायझर्स हैदराबाद अडचणीत; सोशल मीडिया अकाउंट सस्पेंड

हॉटेल का बदलण्यात आले?

आता, कर्णधार सूर्यकुमार यादवने खुलासा केला आहे की संघाने कोणत्याही शक्यता अपूर्ण राहू नयेत म्हणून हॉटेल बदलण्याचा निर्णय घेतला. हॉटेल बदलाबाबत, सूर्यकुमार म्हणाले की हा निर्णय उपांत्य फेरीच्या सामन्यापूर्वी घेण्यात आला होता. त्यांनी द इंडियन एक्सप्रेसला सांगितले की, “आम्ही उपांत्य फेरीसाठी वानखेडेला जात असताना फ्लाइटमधील कोणीतरी हॉटेल बदलण्याचा सल्ला दिला. अनेक संघांनी असे केले आहे. 

आम्हाला आमच्या ध्येयाच्या जवळ जाण्याची एकही संधी सोडायची नव्हती. जर एखादा संघ तिथे जिंकला असेल तर आम्ही प्रयत्न का करू नये?” भारतीय संघाने उपांत्य फेरीपूर्वी मुंबईतील हॉटेल बदलले की नाही हे अद्याप माहित नाही, परंतु सूर्यकुमारच्या शब्दांवरून असे सूचित होते की टीम इंडियाने मुंबईतही असेच केले. यानंतर, टीम इंडियाने वानखेडे येथे झालेल्या उपांत्य फेरीत इंग्लंडविरुद्ध घनिष्ठ विजय मिळवला आणि नंतर अहमदाबादमध्ये अंतिम फेरी जिंकून विश्वविजेता बनला.

Web Title: Why did team india change hotel in ahmedabad because of superstition or some other reason

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Mar 13, 2026 | 12:03 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Shivam Dube: “माझ्या आयुष्यातील खरा हिरो”, घरी पोहोचताच शिवम दुबेने वडिलांना घातले वर्ल्ड कपचे मेडल; भावूक Video व्हायरल
1

Shivam Dube: “माझ्या आयुष्यातील खरा हिरो”, घरी पोहोचताच शिवम दुबेने वडिलांना घातले वर्ल्ड कपचे मेडल; भावूक Video व्हायरल

सूर्यकुमार यादवला कर्णधारपदावरून काढून टाकणार की नाही? आकाश चोप्राने दिले उत्तर, म्हणाला – कदाचित पुढील सहा महिन्यांत…
2

सूर्यकुमार यादवला कर्णधारपदावरून काढून टाकणार की नाही? आकाश चोप्राने दिले उत्तर, म्हणाला – कदाचित पुढील सहा महिन्यांत…

‘माझ्या वडिलांना वर्ल्ड कपपेक्षा माझी जास्त गरज होती’, T20 World Cup 2026 नंतर स्टार क्रिकेटरचे धक्कादायक विधान
3

‘माझ्या वडिलांना वर्ल्ड कपपेक्षा माझी जास्त गरज होती’, T20 World Cup 2026 नंतर स्टार क्रिकेटरचे धक्कादायक विधान

अर्शदीपला माफी मागण्याची गरज नव्हती… गौतम गंभीरने डॅरिल मिशेलसोबतच्या वादावर केली भूमिका स्पष्ट
4

अर्शदीपला माफी मागण्याची गरज नव्हती… गौतम गंभीरने डॅरिल मिशेलसोबतच्या वादावर केली भूमिका स्पष्ट

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
टीम इंडियाने अहमदाबादमधील हॉटेल का बदलले? अंधश्रद्धेमुळे की इतर काही कारणामुळे? सूर्यकुमारने संपूर्ण सांगितली कहाणी

टीम इंडियाने अहमदाबादमधील हॉटेल का बदलले? अंधश्रद्धेमुळे की इतर काही कारणामुळे? सूर्यकुमारने संपूर्ण सांगितली कहाणी

Mar 13, 2026 | 12:03 PM
सीमा शुल्क विभागाची मोठी कारवाई; सणसवाडीत तब्बल 1.79 कोटींचे मेफेड्रॉन जप्त

सीमा शुल्क विभागाची मोठी कारवाई; सणसवाडीत तब्बल 1.79 कोटींचे मेफेड्रॉन जप्त

Mar 13, 2026 | 12:00 PM
गॅस टंचाईवर CM देवेंद्र फडणवीसांचा मास्टरस्ट्रोक! महाराष्ट्र सरकारने घेतले ‘हे’ पाच निर्णय

गॅस टंचाईवर CM देवेंद्र फडणवीसांचा मास्टरस्ट्रोक! महाराष्ट्र सरकारने घेतले ‘हे’ पाच निर्णय

Mar 13, 2026 | 11:49 AM
YouTube करतंय मोठं प्लॅनिंग! पत्रकार आणि राजकीय नेत्यांना मिळणार हे खास टूल, कसं करणार कामं? जाणून घ्या सविस्तर

YouTube करतंय मोठं प्लॅनिंग! पत्रकार आणि राजकीय नेत्यांना मिळणार हे खास टूल, कसं करणार कामं? जाणून घ्या सविस्तर

Mar 13, 2026 | 11:46 AM
अखेर गौरव खन्नाला मिळाली ‘Bigg Boss 19’ ची संपूर्ण प्राइज मनी; काय आहे 50 लाखांचं सत्य?

अखेर गौरव खन्नाला मिळाली ‘Bigg Boss 19’ ची संपूर्ण प्राइज मनी; काय आहे 50 लाखांचं सत्य?

Mar 13, 2026 | 11:37 AM
बालगंधर्व रंगमंदिरांचा पुनर्विकास होणार; महापालिका तब्बल 185 काेटी रुपये खर्च करणार

बालगंधर्व रंगमंदिरांचा पुनर्विकास होणार; महापालिका तब्बल 185 काेटी रुपये खर्च करणार

Mar 13, 2026 | 11:36 AM
वाढता राग ठरतोय ‘सायलेंट किलर’! तज्ज्ञांनी व्यक्त केली चिंता; नियंत्रणासाठी हे उपाय ठरतील प्रभावी

वाढता राग ठरतोय ‘सायलेंट किलर’! तज्ज्ञांनी व्यक्त केली चिंता; नियंत्रणासाठी हे उपाय ठरतील प्रभावी

Mar 13, 2026 | 11:30 AM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Sujay Vikhe-Patil : तनपुरेंच्या भाजप प्रवेशावर काय म्हणाले सुजय विखे पाटील?

Sujay Vikhe-Patil : तनपुरेंच्या भाजप प्रवेशावर काय म्हणाले सुजय विखे पाटील?

Mar 12, 2026 | 07:37 PM
Ahilyanagar : “भाड्याच्या उत्पन्नावर आधारित घरपट्टी रद्द करा” शिवसेनेची महानगरपालिकेकडे मागणी

Ahilyanagar : “भाड्याच्या उत्पन्नावर आधारित घरपट्टी रद्द करा” शिवसेनेची महानगरपालिकेकडे मागणी

Mar 12, 2026 | 07:30 PM
Mumbai : इमारतीचा स्लॅब कोसळून रहिवासी गंभीर जखमी; संतप्त नागरिकांचा प्रशासनाविरोधात मोर्चा

Mumbai : इमारतीचा स्लॅब कोसळून रहिवासी गंभीर जखमी; संतप्त नागरिकांचा प्रशासनाविरोधात मोर्चा

Mar 12, 2026 | 07:22 PM
Virar : महागाईचा निषेध! नालासोपाऱ्यात काँग्रेस रस्त्यावर, गॅस दरवाढ मागे घेण्याची मागणी

Virar : महागाईचा निषेध! नालासोपाऱ्यात काँग्रेस रस्त्यावर, गॅस दरवाढ मागे घेण्याची मागणी

Mar 12, 2026 | 07:11 PM
Panvel News : गॅस दरवाढीविरोधात पनवेलमध्ये काँग्रेसचा मोर्चा ; सरकारविरोधात जोरदार घोषणाबाजी

Panvel News : गॅस दरवाढीविरोधात पनवेलमध्ये काँग्रेसचा मोर्चा ; सरकारविरोधात जोरदार घोषणाबाजी

Mar 12, 2026 | 07:04 PM
Chipun News : मुर्तवडे सुतारवाडीत पाण्याचा प्रश्न गंभीर; जलजीवन मिशनच्या कामावर नागरिकांचा आक्षेप

Chipun News : मुर्तवडे सुतारवाडीत पाण्याचा प्रश्न गंभीर; जलजीवन मिशनच्या कामावर नागरिकांचा आक्षेप

Mar 12, 2026 | 07:00 PM
Mumbai : “२० कोटींच्या जमिनीवर ८० कोटी भाडे वसुली?”, मिरा-भाईंदर मेट्रो प्रकरणी चौकशीचे आदेश

Mumbai : “२० कोटींच्या जमिनीवर ८० कोटी भाडे वसुली?”, मिरा-भाईंदर मेट्रो प्रकरणी चौकशीचे आदेश

Mar 12, 2026 | 03:50 PM