टीम इंडियाने अहमदाबादमधील हॉटेल का बदलले? अंधश्रद्धेमुळे की इतर काही कारणामुळे? सूर्यकुमारने संपूर्ण सांगितली कहाणी

भारताने तिसऱ्यांदा टी-२० विश्वचषक जिंकला. अहमदाबादच्या नरेंद्र मोदी स्टेडियमवर न्यूझीलंडविरुद्धच्या अंतिम सामन्यापूर्वी अनेक गोष्टी बोलल्या जात होत्या. सोशल मीडियावरील चाहते २०२३ च्या अंतिम सामन्यात याच मैदानावर झालेल्या पराभवाची आठवणही करत होते. तथापि, टीम इंडियाने सर्व वाईट आठवणी मागे टाकून अहमदाबादमध्ये विजय मिळवला आणि विजयाची एक नवीन आणि आनंददायी कहाणी लिहिली. तथापि, आता असे उघड झाले आहे की टीम इंडिया अहमदाबादच्या वाईट आठवणींनी देखील अस्वस्थ झाली होती.
परिणामी, भारतीय संघाने हॉटेल्स देखील बदलली. कर्णधार सूर्यकुमार यादव यांनी आता संपूर्ण कहाणी उघड केली आहे. द इंडियन एक्सप्रेसशी बोलताना सूर्यकुमारने खुलासा केला की संघाने कोणाच्या तरी सांगण्यावरून त्यांचे हॉटेल बदलले, जेणेकरून जिंकण्याच्या प्रयत्नात कोणतीही कसर सोडली जाणार नाही. प्रत्यक्षात, ६ मार्च रोजी भारतीय संघाने अहमदाबादमधील त्यांचे हॉटेल बदलल्याचे उघड झाले. त्यामागील कारण त्यावेळी उघड झाले नव्हते. तथापि, असे म्हटले जात होते की भारताने यापूर्वी हॉटेलमध्ये राहून दोन मोठे सामने गमावले होते.
यामध्ये २०२३ चा एकदिवसीय विश्वचषक अंतिम सामना आणि यावर्षी दक्षिण आफ्रिकेविरुद्धचा सुपर 8 सामना समाविष्ट होता. म्हणूनच संघ व्यवस्थापनाने अंतिम सामन्यापूर्वी हॉटेल बदलण्याचा निर्णय घेतला. टी-२० विश्वचषक विजेत्या कर्णधार सूर्यकुमारनेही अशाच एका अंधश्रद्धेचा खुलासा केला, ज्यामुळे भारताला इंग्लंडविरुद्ध उच्च-दाब उपांत्य सामना जिंकण्यास मदत झाली आणि शेवटी संघाच्या विश्वचषक विजेतेपदात भूमिका बजावली.
यात काही शंका नाही की भारतीय खेळाडूंनी चांगली कामगिरी करण्यासाठी सर्वोत्तम प्रयत्न केले. परंतु सूर्यकुमार यादव आणि त्यांच्या संघाच्या कृपेत “शुभेच्छा” घटक देखील काम करत असल्याचे दिसून आले. संघातील एका सदस्याने असेही उघड केले की संघ जिथे जिथे खेळला तिथे देवाचे आशीर्वाद मागत होता. मुंबईतील उपांत्य फेरीपूर्वी, चंद्रग्रहणाचे नकारात्मक परिणाम टाळण्यासाठी भारतीय संघाने त्यांचे सराव सत्र सुमारे एक तास उशिरा सुरू केले.
असे मानले जाते की चंद्रग्रहणाच्या वेळी होणारे क्रियाकलाप अशुभ मानले जातात. एका सूत्राने द इंडियन एक्सप्रेसला याची पुष्टी केली आणि म्हटले की, “संघाला कळले की चंद्रग्रहण आहे, म्हणून या वेळी शुभ कार्यक्रम टाळले पाहिजेत. अनेकांचा असा विश्वास होता की सराव संध्याकाळी ६:४० नंतर पुढे ढकलला पाहिजे. संघ व्यवस्थापनाने सहमती दर्शविली आणि सराव सत्र एक तास पुढे ढकलण्यात आले.”
आता, कर्णधार सूर्यकुमार यादवने खुलासा केला आहे की संघाने कोणत्याही शक्यता अपूर्ण राहू नयेत म्हणून हॉटेल बदलण्याचा निर्णय घेतला. हॉटेल बदलाबाबत, सूर्यकुमार म्हणाले की हा निर्णय उपांत्य फेरीच्या सामन्यापूर्वी घेण्यात आला होता. त्यांनी द इंडियन एक्सप्रेसला सांगितले की, “आम्ही उपांत्य फेरीसाठी वानखेडेला जात असताना फ्लाइटमधील कोणीतरी हॉटेल बदलण्याचा सल्ला दिला. अनेक संघांनी असे केले आहे.
आम्हाला आमच्या ध्येयाच्या जवळ जाण्याची एकही संधी सोडायची नव्हती. जर एखादा संघ तिथे जिंकला असेल तर आम्ही प्रयत्न का करू नये?” भारतीय संघाने उपांत्य फेरीपूर्वी मुंबईतील हॉटेल बदलले की नाही हे अद्याप माहित नाही, परंतु सूर्यकुमारच्या शब्दांवरून असे सूचित होते की टीम इंडियाने मुंबईतही असेच केले. यानंतर, टीम इंडियाने वानखेडे येथे झालेल्या उपांत्य फेरीत इंग्लंडविरुद्ध घनिष्ठ विजय मिळवला आणि नंतर अहमदाबादमध्ये अंतिम फेरी जिंकून विश्वविजेता बनला.