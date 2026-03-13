एका ऑटो ड्रायव्हरचा मुलगा ठरला जगातील नंबर 1 गोलंदाज! ‘Miya Magic’ च्या वाढदिवशी त्याने केलेल्या कामगिरीवर टाका नजर

मोहम्मद सिराजची सर्वात मोठी संपत्ती म्हणजे त्याची सदैव तयार वृत्ती. एका वेगवान गोलंदाजासाठी, १४० किमी/ताशी वेगाने लांब स्पेल टाकणे शारीरिकदृष्ट्या कठीण असते. पण सिराज कधीही नाही म्हणत नाही. ऑस्ट्रेलियाच्या उसळत्या खेळपट्ट्या असोत किंवा इंग्लंडच्या स्विंगिंग परिस्थितीत, सिराज हा कर्णधाराचा विश्वासू शस्त्र आहे, तो कधीही थकवा जाणवू देत नाही. ऑस्ट्रेलिया आणि इंग्लंडच्या अलिकडच्या दौऱ्यांमध्ये, तो भारतीय आक्रमणातील एकमेव योद्धा होता, त्याने विश्रांती न घेता प्रत्येक कसोटीत आपली उपस्थिती जाणवून दिली.
सिराजची क्रिकेट कारकीर्द उशिरा सुरू झाली. त्याने वयाच्या १६ व्या वर्षी पहिल्यांदा चेंडू उचलला आणि १९ व्या वर्षी क्लब क्रिकेटच्या जगात प्रवेश केला. तथापि, त्याची प्रतिभा इतकी होती की त्याच वर्षी त्याची हैदराबादच्या रणजी संघात निवड झाली. २०१६-१७ रणजी ट्रॉफीमध्ये ४१ विकेट्स आणि २०१७-१८ विजय हजारे ट्रॉफीमध्ये २३ विकेट्स घेऊन त्याने निवडकर्त्यांना प्रभावित केले. २०१७ मध्ये आंतरराष्ट्रीय टी-२० मध्ये पदार्पण करणाऱ्या सिराजने कधीही मागे वळून पाहिले नाही.
२०२१ मधील ऐतिहासिक गाब्बा विजय असो किंवा २०२३ मधील आशिया कप फायनल जिथे त्याने एकट्याने श्रीलंकेच्या फलंदाजीचा नाश केला होता, सिराज मॅचविनर म्हणून उदयास आला. २१ जानेवारी २०२३ रोजी, तो आयसीसी एकदिवसीय क्रमवारीत नंबर वन गोलंदाज बनला, जो त्याच्या कारकिर्दीतील सर्वात अभिमानाचा क्षण होता. सिराजने ४५ कसोटी सामन्यात १३९ आणि ५० एकदिवसीय सामन्यात ७६ बळी घेतले आहेत. त्याने १७ टी-२० सामन्यात १७ बळी घेतले आहेत आणि १०८ आयपीएल सामने खेळून १०९ बळी घेतले आहेत.
सिराजचे नाव भारताच्या सुवर्ण कामगिरीशी जोडले गेले आहे जे शतकानुशतके लक्षात ठेवले जाईल. तो २०२३ चा आशिया कप जिंकणाऱ्या संघाचा सदस्य होता आणि २०२३ च्या एकदिवसीय विश्वचषक अंतिम सामन्यात त्याने महत्त्वाची भूमिका बजावली होती. शिवाय, २०२४ च्या टी-२० विश्वचषक आणि अलिकडच्या काळात घरच्या मैदानावर झालेल्या टी-२० विश्वचषक विजयात तो महत्त्वाचा भाग होता.
टीम इंडियाचे लक्ष जागतिक कसोटी अजिंक्यपद स्पर्धेकडे वळत असताना, सिराजची भूमिका आणखी महत्त्वाची बनली आहे. लाल चेंडूसह त्याचा नैसर्गिक स्विंग आणि जुन्या चेंडूसह रिव्हर्स स्विंग निर्माण करण्याची त्याची क्षमता त्याला कसोटी क्रिकेटमध्ये एक घातक गोलंदाज बनवते. भारतीय चाहत्यांना आशा आहे की सिराजची “उत्कटता आणि संयम” भविष्यात भारताला कसोटी क्रिकेटमध्ये विश्वविजेता बनण्यास मदत करेल.