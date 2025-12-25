विजय हजारे ट्रॉफीचे सामने सुरु आहेत, भारताचे अनेक स्टार खेळाडू हे या स्पर्धेमध्ये सामील झाले होते. विराट कोहली, रोहित शर्मा यांनी देखील त्यांचा विजय हजारे ट्राॅफीचा सामना काल खेळला आणि दोन्ही खेळाडूंनी शतके झळकावली. रोहित शर्मा त्याच्या खास अंदाजासाठी ओळखला जातो. भारतीय क्रिकेटपटू रोहित शर्माचे चाहते सर्वांनाच माहिती आहेत. त्याच्या हसऱ्या स्वभावासाठी ओळखल्या जाणाऱ्या रोहित शर्माने पुन्हा एकदा चाहत्यांच्या प्रश्नाचे उत्तर देऊन क्रिकेट चाहत्यांची मने जिंकली.
बुधवारी विजय हजारे ट्रॉफीचा सामना झाला या सामन्यामधील एक व्हिडिओ सोशल मिडियावर मोठ्या प्रमाणात व्हायरल होत आहे. बुधवारी विजय हजारे ट्रॉफी सामन्यात रोहित शर्मा सहभागी झाला. त्याने मुंबईचे प्रतिनिधित्व केले, ज्या सामन्यात सिक्कीमचा सामना झाला. जयपूरमधील सवाई मानसिंग स्टेडियममध्ये मुंबईच्या क्षेत्ररक्षणादरम्यान ही घटना घडली आणि व्हिडिओ सोशल मीडियावर वेगाने व्हायरल झाला.
Vijay Hazare Trophy: ‘ब्लॉकबस्टर ओपनिंग’नंतर आता विराट आणि रोहितचा पुढील सामना कधी होणार? वाचा संपूर्ण डिटेल्स
रोहित शर्मा सीमारेषेवर क्षेत्ररक्षण करत असताना एका चाहत्याने त्याला विचारले, “रोहित भाई, तुला वडा पाव खायला आवडेल का?” रोहितने नकार देत हात हलवत उत्तर दिले. चाहत्याच्या प्रश्नाला रोहित शर्माने दिलेल्या उत्तरामुळे क्रिकेट चाहत्यांना हा व्हिडिओ खूप आवडला. हा व्हिडिओ सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणात शेअर करण्यात आला. ३८ वर्षीय रोहित शर्मा सात वर्षांनी विजय हजारे ट्रॉफीमध्ये परतला. त्यांच्या आवडत्या क्रिकेटपटूची एक झलक पाहण्यासाठी स्टेडियममध्ये जवळपास १०,००० प्रेक्षक जमले होते.
A fan said – Rohit bhai Vadapav khaoge kya?
Rohit Sharma said – No Bro is strictly following his diet plan 😂❤️ pic.twitter.com/IVrodC0WM3 — Tejash (@Tejashyyyyy) December 24, 2025
भारतीय सलामीवीराने धमाकेदार शतक ठोकत आपल्या चाहत्यांना निराश केले नाही. रोहित शर्माने सिक्कीमच्या गोलंदाजांना चिरडून टाकले आणि फक्त ६१ चेंडूत त्याचे शतक पूर्ण केले. त्याने ९४ चेंडूत १८ चौकार आणि ९ षटकारांसह १५५ धावा केल्या. रोहित शर्माच्या खेळीच्या जोरावर, मुंबईने ११७ चेंडू शिल्लक असताना सिक्कीमवर ८ गडी राखून विजय मिळवला.
यासह रोहित शर्माने ऑस्ट्रेलियाचा माजी सलामीवीर डेव्हिड वॉर्नरच्या विक्रमाची बरोबरी केली. रोहित आणि वॉर्नर हे संयुक्तपणे लिस्ट ए क्रिकेटमध्ये सर्वाधिक १५० किंवा त्याहून अधिक धावा करणारे फलंदाज बनले आहेत. रोहित आणि वॉर्नर दोघांनीही लिस्ट ए सामन्यांमध्ये प्रत्येकी नऊ शतके झळकावली आहेत.