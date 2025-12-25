Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

Vijay Hazare Trophy: ‘ब्लॉकबस्टर ओपनिंग’नंतर आता विराट आणि रोहितचा पुढील सामना कधी होणार? वाचा संपूर्ण डिटेल्स

केंद्रीय करार असलेल्या खेळाडूंना देशांतर्गत स्पर्धांमध्ये भाग घेणे अनिवार्य आहे. दोन्ही वरिष्ठ स्टार खेळाडू विराट - रोहित हे स्पर्धेच्या पहिल्या दिवशी, २४ डिसेंबर २०२५ रोजी आपापल्या देशांतर्गत संघांसाठी मैदानात उतरले.

Updated On: Dec 25, 2025 | 11:07 AM
फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया

फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया

When will Virat Kohli and Rohit Sharma’s next Vijay Hazare Trophy matches be played? : भारतीय क्रिकेट चाहत्यांनी देशांतर्गत क्रिकेटमधील एक रोमांचक क्षण पाहिला जेव्हा विराट कोहली आणि रोहित शर्मा विजय हजारे ट्रॉफी २०२५-२६ हंगामात सामील झाले. बीसीसीआयच्या निर्देशानुसार, केंद्रीय करार असलेल्या खेळाडूंना देशांतर्गत स्पर्धांमध्ये भाग घेणे अनिवार्य आहे. दोन्ही वरिष्ठ स्टार खेळाडूंनी स्पर्धेच्या पहिल्या दिवशी, २४ डिसेंबर २०२५ रोजी आपापल्या देशांतर्गत संघांसाठी मैदानात उतरले आणि शानदार शतके झळकावून वातावरणात उत्साह वाढवला.

स्पर्धेची लोकप्रियता वाढली

कोहली आणि रोहित सारख्या दिग्गजांना देशांतर्गत क्रिकेट जर्सीमध्ये पाहणे हा एक दुर्मिळ अनुभव आहे आणि त्यामुळे स्पर्धेची लोकप्रियता लक्षणीयरीत्या वाढली आहे. त्यांची उपस्थिती केवळ विजय हजारे ट्रॉफीच्या उत्साहात भर घालत नाही तर तरुण आणि उदयोन्मुख क्रिकेटपटूंना त्यांच्या वरिष्ठांकडून शिकण्याची संधी देखील देते. अशा दिग्गज खेळाडूंसोबत स्पर्धा करणे ही एक उत्तम शिकण्याची संधी आहे आणि भारताच्या क्रिकेट रचनेत देशांतर्गत क्रिकेटचे महत्त्व अधिक बळकट करते.

इंग्लंडविरुद्धच्या बॉक्सिंग डे टेस्टसाठी ऑस्ट्रेलियाचा संघ जाहीर, हा गोलंदाज परतला 4 वर्षांनी टीममध्ये

विराटचा पुढचा सामना

विराट कोहली २६ डिसेंबर २०२५ रोजी गुजरातविरुद्ध सुरू असलेल्या विजय हजारे ट्रॉफीमध्ये दिल्लीकडून त्याचा पुढचा सामना खेळेल. हा सामना बेंगळुरूमधील सेंटर ऑफ एक्सलन्स येथे खेळला जाईल. हा सामना सकाळी ९:०० वाजता सुरू होईल.

रोहितचा पुढचा सामना

‘हिटमॅन’ रोहित शर्मा त्याचा पुढचा विजय हजारे ट्रॉफी सामना २६ डिसेंबर २०२६ रोजी उत्तराखंडविरुद्ध खेळेल. हा सामना जयपूरमधील सवाई मानसिंग स्टेडियमवर सकाळी ९:०० वाजता सुरू होईल.

कोहली आणि रोहित दोघेही विजय हजारे ट्रॉफीचे किमान पहिले दोन सामने खेळतील अशी अपेक्षा आहे. त्यानंतर, त्यांचे लक्ष पुन्हा आंतरराष्ट्रीय स्तरावर वळेल, कारण जानेवारीमध्ये भारत न्यूझीलंडविरुद्ध एकदिवसीय मालिकेसाठी यजमानपद भूषवेल. या घरच्या सामन्यांकडे एक तयारी म्हणून पाहिले जात आहे ज्यामुळे दोन्ही खेळाडूंना व्यस्त आंतरराष्ट्रीय कॅलेंडरनंतर त्यांचा फॉर्म सुधारण्यास मदत होईल.

चाहते त्याला कुठे खेळताना पाहू शकतात?

विजय हजारे ट्रॉफीचे सर्व सामने टीव्हीवर थेट प्रक्षेपित केले जाणार नसले तरी, चाहते कोहली आणि रोहितच्या कामगिरीचे अनुसरण करू शकतात. बीसीसीआयच्या अधिकृत वेबसाइट आणि अॅपवर लाईव्ह स्कोअर आणि हायलाइट्स उपलब्ध असतील. याव्यतिरिक्त, स्पर्धेतील काही निवडक सामने स्टार स्पोर्ट्सवर थेट प्रक्षेपित केले जातील आणि जिओ सिनेमावर स्ट्रीम केले जातील, जेणेकरून चाहत्यांना कोणताही सामना चुकणार नाही.

