बांग्लादेश अडचणीत…BCCI शी पंगा घेतल्यामुळे BCB ला पडलं महागात! देशाचे होणार कोट्यवधींचे नुकसान

बीसीसीआयने मुस्तफिजूर रहमानला आयपीएल २०२६ च्या संघातून काढून टाकल्याने बांगलादेश क्रिकेट बोर्ड संतप्त झाले. आता, त्यांच्या देशाला आणि क्रिकेट बोर्डाला आणखी एक मोठे नुकसान सहन करावे लागू शकते.

Updated On: Jan 13, 2026 | 10:19 AM
भारत-बांगलादेश संघर्ष : बीसीसीआय आणि बीबीसी यांच्यामध्ये टी20 विश्वचषकावरून सध्या वाद सुरू आहे. भारत आणि बांग्लादेश या दोन देशांमध्ये तणावाचे वातावरण असल्यामुळे त्याचा परिणाम क्रिकेवरही पाहायला मिळत आहे. भारतामध्ये होणारे लीग आयपीएलमध्ये बांग्लादेशी खेळाडूंना बॅन करण्यात आले आहे. त्यामुळे आता होणाऱ्या आगामी विश्वचषकासाठी बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड भारतामध्ये येण्यास नकार दिला आहे. 

बीसीसीआयने मुस्तफिजूर रहमानला आयपीएल २०२६ च्या संघातून काढून टाकल्याने बांगलादेश क्रिकेट बोर्ड संतप्त झाले. यामुळे दोन्ही बोर्डांमध्ये संघर्ष सुरू झाला आहे. बांगलादेशने भारतात २०२६ चा टी२० विश्वचषक सामना खेळण्यास नकार दिला आहे. आता, त्यांच्या देशाला आणि क्रिकेट बोर्डाला आणखी एक मोठे नुकसान सहन करावे लागू शकते, कोट्यवधी रुपये कमावण्याची संधी गमावावी लागू शकते.

RCB W vs UPW W : स्मृती मानधनाचा संघ विजयाची साखळी कायम ठेवणार, यूपी वाॅरियर्सचे असणार आव्हान! वाचा Match Preview

बांगलादेशला कोट्यवधींचे नुकसान 

भारत आणि बांगलादेशमधील बिघडत्या संबंधांमुळे, एसजीने बांगलादेशच्या एका अव्वल खेळाडूसोबतचा करार नूतनीकरण न करण्याचा निर्णय घेतला आहे. एसएसने यापूर्वीही असेच पाऊल उचलले होते. तथापि, आतापर्यंत फक्त बांगलादेशी खेळाडूंनाच नुकसान सहन करावे लागले आहे. तथापि, आता देशाचेही मोठे नुकसान झाले आहे. सरीन स्पोर्ट्स इंडस्ट्रीज (एसएस), ज्याला सरीन स्पोर्ट्स इंडस्ट्रीज म्हणून ओळखले जाते, त्यांनी बांगलादेशमधील उत्पादन बंद करण्याचा निर्णय घेतल्याचे वृत्त आहे. 

टाईम्स ऑफ इंडियाशी बोलताना एका सूत्राने सांगितले की, “त्यांचे प्रायोजकत्व करार नूतनीकरणासाठी होते. भारत आणि बांगलादेशमधील सध्याच्या राजकीय आणि क्रिकेट तणावामुळे ही प्रक्रिया मंदावली आहे.” 

वृत्तानुसार, संपूर्ण प्रकरण असे म्हटले जात आहे की, “भारतातील एक प्रमुख क्रीडा उपकरणे उत्पादक कंपनी सरीन स्पोर्ट्स इंडस्ट्रीज (एसएस) ने गेल्या वर्षी बांगलादेशमध्ये समस्या सुरू झाल्यावर चार किंवा पाच अव्वल बांगलादेशी क्रिकेटपटूंचे प्रायोजकत्व करार रद्द केले. हे केवळ खेळाडूंच्या करारांचे नूतनीकरण न होण्याचा विषय नाही. बांगलादेशातील राजकीय अस्थिरता आणि कठीण काळामुळे, एसजीने गेल्या सहा महिन्यांपासून बांगलादेशमध्ये त्यांच्या क्रिकेट उपकरणांचे वितरण थांबवले आहे. खरं तर, पूर्वी, बांगलादेशी कारखान्यांमध्ये बरेच क्रीडा कपडे तयार केले जात होते आणि नंतर एसजी आणि भारतातील इतर क्रीडा उपकरणे उत्पादकांना पुरवले जात होते. गेल्या वर्षभरापासून ती पुरवठा लाइन देखील बंद आहे.”

Published On: Jan 12, 2026 | 01:50 PM

