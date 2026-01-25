T20 World Cup 2026 मधून बाहेर झाल्यानंतर बांग्लादेश कंगाल होण्याच्या मार्गावर! बोर्ड आणि खेळाडूंना होणार कोट्यवधी रुपयांचे नुकसान

बांगलादेश क्रिकेट संघ आता २०२६ च्या आयसीसी पुरुष टी२० विश्वचषकात सहभागी होणार नाही अशी अधिकृत घोषणा करण्यात आली आहे. आयसीसीने पुष्टी केली आहे की या मेगा स्पर्धेत खेळण्यासाठी आमंत्रित केलेला स्कॉटलंड बांगलादेशची जागा घेईल आणि स्कॉटलंड क्रिकेट बोर्डाने हे आमंत्रण स्वीकारले आहे. आता प्रश्न असा निर्माण होतो की या निर्णयामुळे बांगलादेश क्रिकेट बोर्डाचे किती नुकसान होऊ शकते. जरी अचूक अंदाज लावणे कठीण असले तरी, बांगलादेश क्रिकेट बोर्डाला उद्ध्वस्त करण्यासाठी हे नुकसान पुरेसे मोठे असेल.
बांगलादेशला केवळ टी२० विश्वचषक सहभाग शुल्कच नाही तर इतर अनेक प्रकारचे निधी देखील सोडून द्यावे लागतील. आयसीसी बांगलादेश क्रिकेट बोर्डावर दंड देखील आकारू शकते. हे प्रकरण इथेच संपत नाही. भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळ (BCCI) देखील बांगलादेश क्रिकेट बोर्डाला मोठा धक्का देणार आहे. शिवाय, भारतीय कंपन्या बांगलादेशी खेळाडूंना अडचणीत आणतील. भारत आणि बांगलादेश यांच्यातील २०२५ ची स्थगित मालिका या वर्षी जुलै-ऑगस्टमध्ये खेळवण्यात येणार होती.
स्मृती मानधनाचा मंगेतर पलाश मुच्छलने फसवणुकीच्या आरोपांनंतर केली कारवाई! या व्यक्तीविरुद्ध 10 कोटीचा मानहानीचा केला दाखल दावा
भारतीय संघ मर्यादित षटकांच्या मालिकेसाठी बांगलादेशचा दौरा करणार होता, परंतु आता BCCI संघ पाठवणार नाही. याचा अर्थ असा की BCB ला आता मीडिया हक्कांचे सौदे, प्रायोजकत्व आणि चाहत्यांची गर्दी मिळणार नाही जी इतर कोणत्याही द्विपक्षीय मालिकेपेक्षा कितीतरी पटीने जास्त आहे. दरम्यान, भारतीय क्रीडा उपकरणे उत्पादक बांगलादेशी खेळाडूंसोबतचे करार मोडू शकतात. एसजी आणि एसएस सारख्या कंपन्या बांगलादेशी खेळाडूंना प्रायोजित करतात आणि आता ते हे प्रायोजकत्व थांबवू शकतात. यामुळे बांगलादेशी खेळाडूंचे थेट नुकसान होईल. भारतीय कंपन्यांचे बांगलादेशी खेळाडूंसोबत केवळ बॅटसाठीच नव्हे तर इतर अनेक क्षेत्रांसाठी करार आहेत.
The ICC has announced that Scotland will replace Bangladesh at the #T20WorldCup. Details 📲 https://t.co/M61nOzx2fF — ICC (@ICC) January 24, 2026
आर्थिकदृष्ट्या, जर बांगलादेश २०२६ च्या टी-२० विश्वचषकातून बाहेर पडला तर त्याला सहभाग शुल्कात ३००,००० ते ५००,००० अमेरिकन डॉलर्सचे नुकसान होईल. बांगलादेशी चलनात ही रक्कम ३६०,००० ते ६७ दशलक्ष अमेरिकन डॉलर्स दरम्यान आहे, तर भारतीय चलनात ती २७०,००० ते ४५०,००० अमेरिकन डॉलर्स इतकी असेल. जर संघाने गट टप्प्यात सामने जिंकले असते तर त्याला अतिरिक्त निधी मिळाला असता. जेव्हा तो खेळत नसतो तेव्हा आम्ही त्यावर चर्चा करणार नाही, परंतु आयसीसीच्या आश्वासनांना न जुमानता बांगलादेशने माघार घेतली असल्याने, त्यालाही याचा फटका सहन करावा लागेल.
सदस्य सहभाग करार (एमपीए) अंतर्गत, जागतिक संस्था, आयसीसी, योग्य कारणाशिवाय प्रवास करण्यास नकार दिल्याबद्दल २० लाख अमेरिकन डॉलर्सपर्यंत दंड आकारू शकते, जे अंदाजे २४ कोटी बांगलादेशी रुपये (अंदाजे २४० दशलक्ष रुपये) आणि १८३ दशलक्ष भारतीय रुपये (अंदाजे १८३ दशलक्ष रुपये) आहे. शिवाय, जर बांगलादेशला स्पर्धेच्या महसुलाच्या वाट्यातून वगळण्यात आले, तर ते २७ दशलक्ष अमेरिकन डॉलर्स किंवा अंदाजे ३२५-३३० कोटी बांगलादेशी टाका (अंदाजे २४५ कोटी रुपये) गमावू शकते, जे बीसीबीच्या वार्षिक उत्पन्नाच्या अंदाजे ६०% आहे. असे झाल्यास, बांगलादेश दिवाळखोर होईल.