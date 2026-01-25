Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:
  • Sports »
  • Bangladesh On The Verge Of Becoming Poor After Exiting T20 World Cup 2026 Board And Players Will Lose Crores Of Rupees

T20 World Cup 2026 मधून बाहेर झाल्यानंतर बांग्लादेश कंगाल होण्याच्या मार्गावर! बोर्ड आणि खेळाडूंना होणार कोट्यवधी रुपयांचे नुकसान

बांगलादेशला केवळ टी२० विश्वचषक सहभाग शुल्कच नाही तर इतर अनेक प्रकारचे निधी देखील सोडून द्यावे लागतील. आयसीसी बांगलादेश क्रिकेट बोर्डावर दंड देखील आकारू शकते.

Updated On: Jan 25, 2026 | 10:53 AM
फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया

फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया

Follow Us:
Follow Us:

बांगलादेश क्रिकेट संघ आता २०२६ च्या आयसीसी पुरुष टी२० विश्वचषकात सहभागी होणार नाही अशी अधिकृत घोषणा करण्यात आली आहे. आयसीसीने पुष्टी केली आहे की या मेगा स्पर्धेत खेळण्यासाठी आमंत्रित केलेला स्कॉटलंड बांगलादेशची जागा घेईल आणि स्कॉटलंड क्रिकेट बोर्डाने हे आमंत्रण स्वीकारले आहे. आता प्रश्न असा निर्माण होतो की या निर्णयामुळे बांगलादेश क्रिकेट बोर्डाचे किती नुकसान होऊ शकते. जरी अचूक अंदाज लावणे कठीण असले तरी, बांगलादेश क्रिकेट बोर्डाला उद्ध्वस्त करण्यासाठी हे नुकसान पुरेसे मोठे असेल. 

बांगलादेशला केवळ टी२० विश्वचषक सहभाग शुल्कच नाही तर इतर अनेक प्रकारचे निधी देखील सोडून द्यावे लागतील. आयसीसी बांगलादेश क्रिकेट बोर्डावर दंड देखील आकारू शकते. हे प्रकरण इथेच संपत नाही. भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळ (BCCI) देखील बांगलादेश क्रिकेट बोर्डाला मोठा धक्का देणार आहे. शिवाय, भारतीय कंपन्या बांगलादेशी खेळाडूंना अडचणीत आणतील. भारत आणि बांगलादेश यांच्यातील २०२५ ची स्थगित मालिका या वर्षी जुलै-ऑगस्टमध्ये खेळवण्यात येणार होती. 

स्मृती मानधनाचा मंगेतर पलाश मुच्छलने फसवणुकीच्या आरोपांनंतर केली कारवाई! या व्यक्तीविरुद्ध 10 कोटीचा मानहानीचा केला दाखल दावा

भारतीय संघ मर्यादित षटकांच्या मालिकेसाठी बांगलादेशचा दौरा करणार होता, परंतु आता BCCI संघ पाठवणार नाही. याचा अर्थ असा की BCB ला आता मीडिया हक्कांचे सौदे, प्रायोजकत्व आणि चाहत्यांची गर्दी मिळणार नाही जी इतर कोणत्याही द्विपक्षीय मालिकेपेक्षा कितीतरी पटीने जास्त आहे. दरम्यान, भारतीय क्रीडा उपकरणे उत्पादक बांगलादेशी खेळाडूंसोबतचे करार मोडू शकतात. एसजी आणि एसएस सारख्या कंपन्या बांगलादेशी खेळाडूंना प्रायोजित करतात आणि आता ते हे प्रायोजकत्व थांबवू शकतात. यामुळे बांगलादेशी खेळाडूंचे थेट नुकसान होईल. भारतीय कंपन्यांचे बांगलादेशी खेळाडूंसोबत केवळ बॅटसाठीच नव्हे तर इतर अनेक क्षेत्रांसाठी करार आहेत.

आर्थिकदृष्ट्या, जर बांगलादेश २०२६ च्या टी-२० विश्वचषकातून बाहेर पडला तर त्याला सहभाग शुल्कात ३००,००० ते ५००,००० अमेरिकन डॉलर्सचे नुकसान होईल. बांगलादेशी चलनात ही रक्कम ३६०,००० ते ६७ दशलक्ष अमेरिकन डॉलर्स दरम्यान आहे, तर भारतीय चलनात ती २७०,००० ते ४५०,००० अमेरिकन डॉलर्स इतकी असेल. जर संघाने गट टप्प्यात सामने जिंकले असते तर त्याला अतिरिक्त निधी मिळाला असता. जेव्हा तो खेळत नसतो तेव्हा आम्ही त्यावर चर्चा करणार नाही, परंतु आयसीसीच्या आश्वासनांना न जुमानता बांगलादेशने माघार घेतली असल्याने, त्यालाही याचा फटका सहन करावा लागेल.

सदस्य सहभाग करार (एमपीए) अंतर्गत, जागतिक संस्था, आयसीसी, योग्य कारणाशिवाय प्रवास करण्यास नकार दिल्याबद्दल २० लाख अमेरिकन डॉलर्सपर्यंत दंड आकारू शकते, जे अंदाजे २४ कोटी बांगलादेशी रुपये (अंदाजे २४० दशलक्ष रुपये) आणि १८३ दशलक्ष भारतीय रुपये (अंदाजे १८३ दशलक्ष रुपये) आहे. शिवाय, जर बांगलादेशला स्पर्धेच्या महसुलाच्या वाट्यातून वगळण्यात आले, तर ते २७ दशलक्ष अमेरिकन डॉलर्स किंवा अंदाजे ३२५-३३० कोटी बांगलादेशी टाका (अंदाजे २४५ कोटी रुपये) गमावू शकते, जे बीसीबीच्या वार्षिक उत्पन्नाच्या अंदाजे ६०% आहे. असे झाल्यास, बांगलादेश दिवाळखोर होईल.

Web Title: Bangladesh on the verge of becoming poor after exiting t20 world cup 2026 board and players will lose crores of rupees

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jan 25, 2026 | 10:53 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

स्मृती मानधनाचा मंगेतर पलाश मुच्छलने फसवणुकीच्या आरोपांनंतर केली कारवाई! या व्यक्तीविरुद्ध 10 कोटीचा मानहानीचा केला दाखल दावा
1

स्मृती मानधनाचा मंगेतर पलाश मुच्छलने फसवणुकीच्या आरोपांनंतर केली कारवाई! या व्यक्तीविरुद्ध 10 कोटीचा मानहानीचा केला दाखल दावा

IND vs NZ 3rd T20 Pitch Report : कशी असेल गुवाहाटीतील खेळपट्टीची स्थिती, धावांचा पाऊस पडेल की गोलंदाजांना होणार मदत?
2

IND vs NZ 3rd T20 Pitch Report : कशी असेल गुवाहाटीतील खेळपट्टीची स्थिती, धावांचा पाऊस पडेल की गोलंदाजांना होणार मदत?

U19 World Cup 2026 : India vs Pakistan विश्वचषक सामन्याची नवीन तारीख जाहीर, वैभव सूर्यवंशी बदला घेणार का?
3

U19 World Cup 2026 : India vs Pakistan विश्वचषक सामन्याची नवीन तारीख जाहीर, वैभव सूर्यवंशी बदला घेणार का?

DC vs RCB : दिल्ली कॅपिटल्सने आरसीबीचा 7 विकेट्सने केला पराभव! वर्चस्व आणले संपुष्टात
4

DC vs RCB : दिल्ली कॅपिटल्सने आरसीबीचा 7 विकेट्सने केला पराभव! वर्चस्व आणले संपुष्टात

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
T20 World Cup 2026 मधून बाहेर झाल्यानंतर बांग्लादेश कंगाल होण्याच्या मार्गावर! बोर्ड आणि खेळाडूंना होणार कोट्यवधी रुपयांचे नुकसान

T20 World Cup 2026 मधून बाहेर झाल्यानंतर बांग्लादेश कंगाल होण्याच्या मार्गावर! बोर्ड आणि खेळाडूंना होणार कोट्यवधी रुपयांचे नुकसान

Jan 25, 2026 | 10:53 AM
सेवासदन संस्थापिका थोर समाजसेविका रमाबाई रानडे यांची जयंती; जाणून घ्या 25 जानेवारी इतिहास

सेवासदन संस्थापिका थोर समाजसेविका रमाबाई रानडे यांची जयंती; जाणून घ्या 25 जानेवारी इतिहास

Jan 25, 2026 | 10:50 AM
Kolhapur ZP Election 2026: गडहिंग्लजमध्ये महायुतीत सावळा गोंधळ राष्ट्रवादी-भाजपा आमने-सामने; महाविकास आघाडी बॅकफूटवर

Kolhapur ZP Election 2026: गडहिंग्लजमध्ये महायुतीत सावळा गोंधळ राष्ट्रवादी-भाजपा आमने-सामने; महाविकास आघाडी बॅकफूटवर

Jan 25, 2026 | 10:49 AM
Pakistan Press Freedom: पाकिस्तानात ‘कलम’ बनली गुन्हेगार! प्रेस स्वातंत्र्याची गळचेपी; पत्रकारांविरुद्ध 12,000 खटले दाखल

Pakistan Press Freedom: पाकिस्तानात ‘कलम’ बनली गुन्हेगार! प्रेस स्वातंत्र्याची गळचेपी; पत्रकारांविरुद्ध 12,000 खटले दाखल

Jan 25, 2026 | 10:49 AM
Tech Tips: एक क्लिक… आणि सगळं गायब! फोन Factory Reset कधी करावा? तुमचे एक पाऊल ठरू शकते मोठी चूक

Tech Tips: एक क्लिक… आणि सगळं गायब! फोन Factory Reset कधी करावा? तुमचे एक पाऊल ठरू शकते मोठी चूक

Jan 25, 2026 | 10:45 AM
Jaya Ekadashi 2026: जया एकादशीच्या दिवशी करू नका ‘ही’ चूक, अन्यथा पुण्यऐवजी होऊ शकते पाप

Jaya Ekadashi 2026: जया एकादशीच्या दिवशी करू नका ‘ही’ चूक, अन्यथा पुण्यऐवजी होऊ शकते पाप

Jan 25, 2026 | 10:45 AM
Nanded Crime : हदगावमध्ये सरकारी महिला कर्मचाऱ्याची हत्या; सूत्रधार निघाली सूनच, धक्कादायक कट उघड

Nanded Crime : हदगावमध्ये सरकारी महिला कर्मचाऱ्याची हत्या; सूत्रधार निघाली सूनच, धक्कादायक कट उघड

Jan 25, 2026 | 10:45 AM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Kisan Sabha Protest : “शेतकऱ्यांचा प्रश्न मार्गी लावा”; नाशिकमधील हजारो आंदोलनकर्ते मुंबईकडे होणार रवाना

Kisan Sabha Protest : “शेतकऱ्यांचा प्रश्न मार्गी लावा”; नाशिकमधील हजारो आंदोलनकर्ते मुंबईकडे होणार रवाना

Jan 24, 2026 | 07:59 PM
Raigad ZP Election : जिल्हा परिषद निवडणूकीसाठी आमदार महेंद्र थोरवेंच्या हस्ते फुटला प्रचाराचा नारळ

Raigad ZP Election : जिल्हा परिषद निवडणूकीसाठी आमदार महेंद्र थोरवेंच्या हस्ते फुटला प्रचाराचा नारळ

Jan 24, 2026 | 07:50 PM
Pune : “जिथे अध्यात्म तिथे स्वच्छतेची आणि पर्यावरण रक्षणाची जबाबदारीही तितकीच मोठी”; निलेश लंके यांचं वक्तव्य

Pune : “जिथे अध्यात्म तिथे स्वच्छतेची आणि पर्यावरण रक्षणाची जबाबदारीही तितकीच मोठी”; निलेश लंके यांचं वक्तव्य

Jan 24, 2026 | 07:25 PM
Mira Bhayandar : मराठी अस्मितेचा मुद्दा पेटला, मनसे-मराठी एकीकरण समिती एकत्र, भाजप-शिवसेनेची पाठराखण

Mira Bhayandar : मराठी अस्मितेचा मुद्दा पेटला, मनसे-मराठी एकीकरण समिती एकत्र, भाजप-शिवसेनेची पाठराखण

Jan 24, 2026 | 04:00 PM
Amravati News : भातकुली तालुक्यातील निम्न पेढी सिंचन प्रकल्पाच्या कामावर गंभीर प्रश्न उपस्थित

Amravati News : भातकुली तालुक्यातील निम्न पेढी सिंचन प्रकल्पाच्या कामावर गंभीर प्रश्न उपस्थित

Jan 24, 2026 | 03:51 PM
Ahilyanagar Drugs : ड्रग्ज प्रकरणात अटक झालेल्या पोलिसामागे कोण? डॉ. सुजय विखे पाटील यांचा थेट सवाल

Ahilyanagar Drugs : ड्रग्ज प्रकरणात अटक झालेल्या पोलिसामागे कोण? डॉ. सुजय विखे पाटील यांचा थेट सवाल

Jan 24, 2026 | 03:42 PM
नालासोपाऱ्यात बेकायदेशीर गर्भपात केंद्र आणि औषध विक्री, 3 डॉक्टरांवर पालिकेने केला गुन्हा दाखल

नालासोपाऱ्यात बेकायदेशीर गर्भपात केंद्र आणि औषध विक्री, 3 डॉक्टरांवर पालिकेने केला गुन्हा दाखल

Jan 24, 2026 | 03:38 PM