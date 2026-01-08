Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

बांग्लादेशचा हट्टीपणा सुरूच… T20 World Cup 2026 चे ठिकाण बदलण्यासाठी आयसीसीवर दबाव

भारत आणि बांग्लादेश यांच्यामधील वाद चिघळत चालला आहे, वेगवान गोलंदाज मुस्तफिजूर रहमान यांच्याशी झालेल्या वादानंतर बांगलादेश क्रिकेट बोर्डाने औपचारिकपणे स्थळ बदलण्याची विनंती केली तेव्हा हे प्रकरण आणखी वाढले.

Updated On: Jan 08, 2026 | 08:32 AM
फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया

फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया

भारत आणि बांग्लादेश यांच्यामध्ये सध्या तणावाचे वातावरण सुरू आहे. बांग्लादेश अजूनही स्थळ बदलण्यासाठी दबाव आणत आहे: सुरक्षा आणि राष्ट्रीय सन्मानाबाबत गंभीर चिंता व्यक्त करून बांगलादेशने आयसीसीवर आयसीसी टी-२० विश्वचषक २०२६ साठीचे सामने भारतातून हलविण्यासाठी दबाव आणला आहे. देशाचे क्रीडा सल्लागार आसिफ नजरुल म्हणाले की, आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद बांगलादेशी खेळाडू, अधिकारी, पत्रकार आणि समर्थकांना भेडसावणाऱ्या परिस्थितीचे गांभीर्य पूर्णपणे समजून घेण्यात अपयशी ठरली आहे.

मुस्तफिजूरच्या प्रकरणानंतर वाद वाढला

वेगवान गोलंदाज मुस्तफिजूर रहमान यांच्याशी झालेल्या वादानंतर बांगलादेश क्रिकेट बोर्डाने औपचारिकपणे स्थळ बदलण्याची विनंती केली तेव्हा हे प्रकरण आणखी वाढले. वृत्तानुसार, बीसीसीआयने सुरक्षेच्या कारणास्तव आयपीएल फ्रँचायझी कोलकाता नाईट रायडर्सला मुस्तफिजूरला सोडण्यास सांगितले होते. आयसीसीने सध्याचे वेळापत्रक कायम ठेवून सुरक्षेच्या धोक्याचे कोणतेही संकेत मिळाले नसल्याचे सांगून प्रतिसाद दिला, परंतु बांगलादेशच्या अधिकाऱ्यांनी जोरदार आक्षेप घेतला.

IND vs SA U19 : 19 वर्षांखालील युवा एकदिवसीय सामन्यात भारतच ‘सिकंदर’! दक्षिण आफ्रिकेचा 3-0 असा दणदणीत पराभव; वैभव मालिकेचा हीरो

बांगलादेशने कठोर परिश्रम करून विश्वचषकासाठी पात्रता मिळवली आहे आणि ते सहभागी होण्यास उत्सुक आहेत, परंतु “राष्ट्रीय अपमान किंवा सुरक्षेशी तडजोड” करण्याच्या किंमतीवर नाही, यावर नझरुल यांनी भर दिला. जर एखाद्या भारतीय क्रिकेट प्राधिकरणाने स्वतः खेळाडूची सुरक्षा सुनिश्चित करण्यास असमर्थता व्यक्त केली तर ते स्पष्टपणे असुरक्षित वातावरण दर्शवते. बांगलादेश या प्रकरणाकडे प्रामुख्याने सुरक्षेचा मुद्दा म्हणून पाहत असले तरी, नझरुल म्हणाले की ते राष्ट्रीय सन्मान आणि प्रतिष्ठेशी देखील संबंधित आहे.

बांगलादेशने पर्यायी स्थळ म्हणून स्पर्धेचे सह-यजमान श्रीलंकेचा प्रस्ताव मांडला आहे आणि तो त्या भूमिकेवर कायम आहे. नझरुल म्हणाले की, आयसीसीला एक सविस्तर पत्र पाठवले जाईल, त्यानंतर बांगलादेश प्रतिसादाच्या आधारे पुढील पावले उचलेल.

बीसीबीची भूमिका?

बीसीबीचे अध्यक्ष अमिनुल इस्लाम यांनी या चिंता व्यक्त केल्या आणि असे नमूद केले की सुरक्षेची चिंता खेळाडूंपेक्षा पत्रकार, प्रायोजक आणि चाहत्यांपर्यंत पसरली आहे. आयसीसीने श्रीलंकेला स्थळ म्हणून आधीच नाकारल्याचा दावा करणारे वृत्त त्यांनी फेटाळून लावले आणि ते खोटे असल्याचे म्हटले. बांगलादेशला आशा आहे की आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद त्यांच्या युक्तिवादांचा निष्पक्षपणे विचार करेल आणि संघाला सुरक्षित आणि आदरयुक्त वातावरणात खेळण्याची परवानगी देईल.

