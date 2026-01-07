Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:
  • Sports »
  • Ind Vs Sa U19 South Africa Suffered A 3 0 Defeat Against India In The Under 19 Youth Odi Series

IND vs SA U19 : 19 वर्षांखालील युवा एकदिवसीय सामन्यात भारतच ‘सिकंदर’! दक्षिण आफ्रिकेचा 3-0 असा दणदणीत पराभव; वैभव मालिकेचा हीरो 

भारत १९ वर्षांखालील आणि दक्षिण आफ्रिका १९ वर्षांखालील यांच्यात तीन सामन्यांच्या एकदिवसीय मालिकेत शेवटचा सामना जिंकून भारताने दक्षिण आफ्रिकेला मालिकेत ३-० असे पराभूत केले.

Updated On: Jan 07, 2026 | 09:46 PM
India reigns supreme in the Under-19 Youth One-Day series! A resounding 3-0 victory over South Africa; Vaibhav is the hero of the series.

दक्षिण आफ्रिकेचा ३-० असा दणदणीत पराभव(फोटो-सोशल मीडिया)

Follow Us:
Follow Us:

India’s series victory in the Under-19 category : भारत १९ वर्षांखालील आणि दक्षिण आफ्रिका १९ वर्षांखालील यांच्यात तीन सामन्यांची एकदिवसीय मालिकेची सांगता भारताच्या विजयाने झाली.  युवा एकदिवसीय मालिकेतील तिसऱ्या सामन्यात, भारतीय १९ वर्षांखालील संघाने २३३ धावांनी विजय मिळवत मालिका ३-० अशी आपल्या खिशात घातली. या मालिका विजयात महत्वाची भूमिका बाजवणाऱ्या आणि भारताची धुरा वाहणाऱ्या वैभव सूर्यवंशीला मालिकावीर म्हणून निवडण्यात आले.

हेही वाचा : विराट कोहलीसाठी चाहत्यांचा ‘वेडी’ गर्दी! हजारोंच्या गाराड्यात ‘किंग’ अडकला वडोदरा विमानतळावर; पहा VIDEO

बिनोनी येथील विलोमूर पार्क येथे बुधवारी खेळवण्यात आलेल्या खेळल्या गेलेल्या सामन्यात, नाणेफेक गामाणाऱ्या भारतीय संघाने प्रथम  फलंदाजी करत निर्धारित ५० षटकांत ७ गडी गमावून ३९३ धावा उभ्या केल्या. या सामन्यात वैभव सूर्यवंशीने अनुकूल परिस्थितीचा चांगलाच फायदा घेतला आणि यजमानांच्या गोलंदाजीचा चांगलाच समाचार संचार घेतला. तो भारतीय डावाच्या २६ व्या षटकाच्या चौथ्या चेंडूवर बाद झाला. बाद होण्यापूर्वी त्याने आपल्या १२७ धावांची खेळी केली. यामध्ये त्याने ९ चौकार आणि १० षटकार लगावले. यासह त्याने आरोन जॉर्जसोबत २२७ धावांची मोठी सलामी भागीदारी रचली. वैभव बाद झाल्यानंतर आरोन जॉर्जनेही आपले देखील शतक पूर्ण केले.

वैभव सूर्यवंशीने ६३ चेंडूत झळकवले शतक

वैभव सूर्यवंशीने शतक पूर्ण करण्यासाठी फक्त ६३ चेंडूंचा सामना केला. तसेच त्याने यापूर्वी फक्त २४ चेंडूत पाच चौकार आणि चार षटकारांच्या मदतीने अर्धशतक पूर्ण केले होते. वैभवने केलेल्या या खेळीकडे त्याच्या उज्ज्वल भविष्याची झलक पहिले जात आहे. तो लवकरच वरिष्ठ भारतीय संघात स्थान मिळवण्यास सज्ज असल्याचे हे चित्र दिसत आहे.

दक्षिण आफ्रिका १६० धावांवर गारद

भारताने दिलेल्या धावांचा पाठलाग करताना, दक्षिण आफ्रिकेचा संघ ३५ षटकात १६० धावांवर गारद झाला.  दक्षिण आफ्रिकेने  ५० धावांत आपले  पाच गडी गमावले. तेथून, डॅनियल बोसमनने पॉल जेम्स (४१) सोबत सहाव्या विकेटसाठी ४९ धावांची भागीदारी करत संघाचा डाव सावरण्याचा प्रयत्न केला पण ते संघाला विजय मिळवून दिला. बोसमनने ६० चेंडूत ४० धावा केल्या, तर कॉर्नी बोथा ३६ धावांवर नाबाद राहिला. भारताकडून किशन कुमार सिंगने तीन बळी टिपले, तर मोहम्मद अननने दोन बळी घेतले, तर हेनिल पटेल, कनिष्क चौहान, उद्धव मोहन, आर एस अंबरिश आणि वैभव सूर्यवंशी यांनी प्रत्येकी एक विकेट घेतली.

हेही वाचा : T20 World Cup 2026 : टी-20 विश्वचषक 2026 पूर्वी श्रीलंकेने टाकला मोठा डाव! ‘या’ भारतीय खेळाडूवर सोपवली मोठी जबाबदारी

वैभव सूर्यवंशीची मालिकावीर म्हणून निवड

कर्णधार वैभव सूर्यवंशीला सामनावीर आणि मालिकावीर पुरस्काराने  सन्मानित केले गेले आहे. त्याने या मालिकेत ११, ६८ आणि १२७ धावा फटकावल्या. वैभव सूर्यवंशीने मालिकेत एकूण २०६ धावा काढल्या आहेत.

Web Title: Ind vs sa u19 south africa suffered a 3 0 defeat against india in the under 19 youth odi series

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jan 07, 2026 | 09:45 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

IND U19 vs USA U19, U19 World Cup 2026: भारतीय गोलंदाजांनी ओकली आग! 37 व्या षटकातच १०७ धावांवर अमेरिकेचा डाव गडगडला 
1

IND U19 vs USA U19, U19 World Cup 2026: भारतीय गोलंदाजांनी ओकली आग! 37 व्या षटकातच १०७ धावांवर अमेरिकेचा डाव गडगडला 

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
आतड्यांमध्ये चिकटलेली घाण क्षणार्धात पडून जाईल बाहेर! ‘या’ चिमूटभर मसाल्याचे नियमित करा सेवन, मधुमेह राहील नियंत्रणात

आतड्यांमध्ये चिकटलेली घाण क्षणार्धात पडून जाईल बाहेर! ‘या’ चिमूटभर मसाल्याचे नियमित करा सेवन, मधुमेह राहील नियंत्रणात

Jan 20, 2026 | 05:30 AM
WhatsApp Update: हॅकर्सची झोप उडवा! फक्त एक सेटिंग आणि तुमचं WhatsApp अकाऊंट होईल सुरक्षित, जाणून घ्या सविस्तर

WhatsApp Update: हॅकर्सची झोप उडवा! फक्त एक सेटिंग आणि तुमचं WhatsApp अकाऊंट होईल सुरक्षित, जाणून घ्या सविस्तर

Jan 20, 2026 | 05:16 AM
Navarashtra Speical: कर्नाळ्याच्या वनराईत ‘स्वर्गीय नर्तकाचे’ राजेशाही आगमन; पक्षीवैभवात लक्षणीय वाढ

Navarashtra Speical: कर्नाळ्याच्या वनराईत ‘स्वर्गीय नर्तकाचे’ राजेशाही आगमन; पक्षीवैभवात लक्षणीय वाढ

Jan 20, 2026 | 02:35 AM
अमेरिकेला भारताचे जशास तसे उत्तर! टॅरिफला दिले डाळीच्या किंमतीतून उत्तर

अमेरिकेला भारताचे जशास तसे उत्तर! टॅरिफला दिले डाळीच्या किंमतीतून उत्तर

Jan 20, 2026 | 01:15 AM
पुरंदरमध्ये राजकीय घडामोडींना वेग; विजय शिवतारे अन् संजय जगताप यांच्यात युती होणार?

पुरंदरमध्ये राजकीय घडामोडींना वेग; विजय शिवतारे अन् संजय जगताप यांच्यात युती होणार?

Jan 20, 2026 | 12:30 AM
पुतिनची मोदींना आश्वासक साद, पण चीन ठरतोय अडथळा! ‘त्या’ समुद्री मार्गावर ताबा मिळवण्यासाठी भारताला रशियाची मोठी ऑफर

पुतिनची मोदींना आश्वासक साद, पण चीन ठरतोय अडथळा! ‘त्या’ समुद्री मार्गावर ताबा मिळवण्यासाठी भारताला रशियाची मोठी ऑफर

Jan 19, 2026 | 11:23 PM
साताऱ्यात निवडणुकीचा धुरळा! जिल्हा परिषद व पंचायत समिती सार्वत्रिक निवडणुकीसाठी अर्ज दाखल प्रक्रिया सुरु

साताऱ्यात निवडणुकीचा धुरळा! जिल्हा परिषद व पंचायत समिती सार्वत्रिक निवडणुकीसाठी अर्ज दाखल प्रक्रिया सुरु

Jan 19, 2026 | 10:11 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Parbhani News : महापालिकेत अपयश आलेले असतानाही भाजपला इच्छुकांची मोठी पसंती

Parbhani News : महापालिकेत अपयश आलेले असतानाही भाजपला इच्छुकांची मोठी पसंती

Jan 19, 2026 | 08:00 PM
Akola Muncipal : हालाखीच्या परिस्थितीवर मात करत जया गेडाम यांनी निवडणुकीत मिळवला विजय

Akola Muncipal : हालाखीच्या परिस्थितीवर मात करत जया गेडाम यांनी निवडणुकीत मिळवला विजय

Jan 19, 2026 | 06:40 PM
Kolhapur Muncipal Corporation : “स्वतंत्र लढले असते तर कोल्हापूरकरांनी करेक्ट कार्यक्रम केला असता”- सतेज पाटील

Kolhapur Muncipal Corporation : “स्वतंत्र लढले असते तर कोल्हापूरकरांनी करेक्ट कार्यक्रम केला असता”- सतेज पाटील

Jan 19, 2026 | 05:48 PM
Chiplun : चिपळूणकरांच्या कोटींच्या गुंतवणुकीला चुना; नेमकं प्रकरण काय ?

Chiplun : चिपळूणकरांच्या कोटींच्या गुंतवणुकीला चुना; नेमकं प्रकरण काय ?

Jan 19, 2026 | 05:42 PM
Ahilyanagar : महानगरपालिकेत महायुतीचा विजयोत्सव, महापौर निवडीबाबत विखेंचे सूचक विधान

Ahilyanagar : महानगरपालिकेत महायुतीचा विजयोत्सव, महापौर निवडीबाबत विखेंचे सूचक विधान

Jan 19, 2026 | 05:32 PM
Pimpri Chinchwad : 20 तारखेला महायुतीचे सर्व उमेदवार एकत्र अर्ज दाखल करणार बाळा भेगडे

Pimpri Chinchwad : 20 तारखेला महायुतीचे सर्व उमेदवार एकत्र अर्ज दाखल करणार बाळा भेगडे

Jan 19, 2026 | 05:27 PM
फोडाफोडीचा खेळ आता भाजप अन् शिंदेतच, संजय राऊत शिंदेंच्या नगरसेवकांपर्यंत पोहोचणार?

फोडाफोडीचा खेळ आता भाजप अन् शिंदेतच, संजय राऊत शिंदेंच्या नगरसेवकांपर्यंत पोहोचणार?

Jan 19, 2026 | 02:11 PM