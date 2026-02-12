Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Beed Crime: जिद्दीचा विजय, पण आयुष्याचा पराभव; 600 मीटरचा ‘टॉपर’ ठरला मात्र काळाने झडप घातली

बीडमध्ये पोलीस भरतीदरम्यान 1600 मीटर धावण्यात प्रथम आलेल्या दीपक वाव्हळे या तरुणाचा काही वेळातच हृदयविकाराच्या झटक्याने मृत्यू झाला. पोलिस होण्याचं स्वप्न अपूर्ण राहिल्याने परिसरात हळहळ व्यक्त होत आहे.

Updated On: Feb 12, 2026 | 10:37 AM
crime (फोटो सौजन्य: social media)
  • बीडमध्ये पोलीस भरतीच्या पहिल्याच दिवशी दुर्दैवी घटना
  • 1600 मीटर धावण्यात दीपक वाव्हळे प्रथम क्रमांकावर
  • धाव पूर्ण केल्यानंतर हृदयविकाराचा तीव्र झटका
  • रुग्णालयात दाखल केल्यानंतर मृत घोषित
बीड: राज्य मोठ्या प्रमाणात पोलीस भरती घेण्यात येत आहे. हजारो लाखो तरुण- तरुणी पोलीस होण्यासाठी पोलीस भरती परीक्षा देत आहेत. बीड जिल्ह्यात देखील पोलीस भरती घेण्यात येत आहे. मात्र बीड जिल्ह्यातून एक धक्कदायक घटना समोर आली आहे. पोलीस भरती प्रक्रियेच्या पहिल्याच दिवशी एक अत्यंत दुर्दैवी घटना घडली आहे. या घटनेने संपूर्ण परिसरात खळबळ उडाली आहे.

काय घडलं नेमकं?

दीपक भास्कर वाव्हळे (वय 26) हा देखील पोलीस होण्यासाठी भरती प्रक्रियेत सहभागी झाला. त्याचा पोलीस भरतीसाठीचा पहिलाच प्रयत्न होता. त्याचा बुधवारी दुपारी सुमारे 12.55 वाजता दीपकने प्रचंड जिद्द, आत्मविश्वास आणि मेहनतीच्या जोरावर 1600 मीटर धावण्याची चाचणी यशस्वीपणे पूर्ण केली. तो या स्पर्धेत प्रथम क्रमांकावर आला होता. मात्र काही वेळातच त्याच्यावर काळाने घात केला.

हृदयविकाराचा तीव्र झटका आला आणि…

धावण्याची चाचणी पूर्ण केल्यानंतर काही वेळातच दीपकला हृदयविकाराचा तीव्र झटका आला. उपस्थितांनी तातडीने त्याला उपचारासाठी रुग्णालयात दाखल केले, मात्र डॉक्टरांनी त्याला मृत घोषित केले. या घटनेमुळे पोलीस भरतीच्या मैदानावर एकच गोंधळ उडाला आणि उमेदवारांसह उपस्थितांचे डोळे पाणावले.

पुण्यात रिक्षा चालवून उदरनिर्वाह

दीपक हा बीड जिल्ह्यातील परळी तालुक्यातील मांडखेल येथील रहिवासी होता. तो आपल्या कुटुंबाती सर्वात मोठा मुलगा होता. तो पुण्यात राहून रिक्षा चालवून उदरनिर्वाह करत होता. तो दोन महिन्यापासून गावी येऊन नियमित सराव करत होता. दिपकचे वडील ऊसतोडणी ट्रॅक्टर मजूर म्हणून काम करतात तर आई शेतमजुरी करून कुटुंब चालवते. एकुलत्या लेकाच्या अकाली मृत्यूने आई-वडिलांवर दुःखाचा डोंगर कोसळला असून, मांडखेल परिसरात शोककळा पसरली आहे.

💡

Frequently Asked Questions

  • Que: घटना कुठे घडली?

    Ans: बीड जिल्ह्यात सुरू असलेल्या पोलीस भरती मैदानावर.

  • Que: मृत तरुण कोण होता?

    Ans: दीपक भास्कर वाव्हळे (वय 26), परळी तालुक्यातील मांडखेलचा रहिवासी.

  • Que: नेमकं काय घडलं?

    Ans: 1600 मीटर धाव जिंकल्यानंतर काही वेळातच त्याला हृदयविकाराचा झटका आला.

Published On: Feb 12, 2026 | 10:37 AM

Topics:  

