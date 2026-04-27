Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Sports »
  • Tata Ipl 2026 Live Updates Josh Hezalwood And Bhuvneshwar Kumar Dc All Out In 75 Runs

RCB Vs DC Live: भुवी-हेझलवूडचं ‘डेडली’ कॉम्बिनेशन! दिल्लीचं कंबरडं मोडलं, 100 मध्ये गेम ओव्हर

आरसीबीने आज अत्यंत अचूक आणि भेदक गोलंदाजी केली. भुवनेश्वर कुमार आणि जोश हेझलवूडने पॉवर प्लेमध्ये दिल्लीची दाणादाण उडवली. भुवनेश्वर कुमारने अत्यंत अचूक गोलंदाजी करत तीन विकेट्स पटकवल्या.

Updated On: Apr 27, 2026 | 09:08 PM
RCB Vs DC Live: भुवी-हेझलवूडचं ‘डेडली’ कॉम्बिनेशन! दिल्लीचं कंबरडं मोडलं, 100 मध्ये गेम ओव्हर

RCB Vs DC Live Streaming (फोटो- ट्विटर)

Follow Us:
Follow Us:

भुवनेश्वर कुमारने डीसीविरुद्ध घेतल्या 3 विकेट 
पॉवर प्लेमध्ये डीसीने गमावल्या 5 विकेट्स 
आरसीबीचा टॉस जिंकून गोलंदाजीचा निर्णय

Tata IPL 2026 RCB Vs DC Live Updates: दिल्लीच्या अरुण जेटली स्टेडियमवर दिल्ली कॅपिटल्स विरुद्ध रॉयल चॅलेंजर्स बंगलोर यांच्यात सामना सुरू आहे. आरसीबीचा कर्णधार रजत पाटीदारने टॉस (RCB Vs DC) जिंकून प्रथम गोलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला होता. आरसीबीच्या गोलंदाजांनी हा निर्णय अगदी योग्य ठरवला. आरसीबीने दिल्लीच्या फलंदाजांना 75 रन्समध्ये ऑल आउट केले. आरसीबीला याआता विजयासाठी 76 रन्सची गरज असणार आहे.

दिल्ली कॅपिटल्सची फलंदाजी

आरसीबीने प्रथम टॉस जिंकून गोलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला. प्रथम फलंदाजी करण्यासाठी साहिल पारख आणि केएल राहुल सलामीची जोडी मैदानात उतरली. आज डेब्यू करणारा साहिल पारख पहिल्याच सामन्यात अपयशी ठरला. दुसऱ्याच चेंडूवर तो क्लीन बोल्ड झाला. त्यानंतर दिल्ली कॅपिटल्सची गाडी वेगाने रुळावरून घसरली.

RCB Vs DC Live: रजत पाटीदारने जिंकला टॉस; प्रथम गोलंदाजी करण्याचा निर्णय

मागच्या सामन्यात दीड शतक केलेल्या केएल राहुल केवळ 1 रन करून आउट झाला. नितीश राणाने 9 बॉल खेळून 1 रन केली. तो 1 रन करून आउट झाला. तसेच दिल्लीचे फलंदाज लागोपाठ आउट झाले. पहिल्या दोन सामन्यात चांगली खेळी करणारा समीर रिझवी सातत्याने चांगली फलंदाजी करण्यात अपयशी ठरत आहे. तो देखील शून्यावर आउट झाला. स्टब्स देखील आज केवळ 5 रन्स करून आउट झाला.  कर्णधार अक्षर पटेल शून्यावर आउट झाला. डेव्हिड मिलरने दिल्लीचा साव सावरण्याचा प्रयत्न केला. मात्र तो 19 रन्स करून आउट झाला.

आरसीबीची गोलंदाजी

आरसीबीने आज अत्यंत अचूक आणि भेदक गोलंदाजी केली. भुवनेश्वर कुमार आणि जोश हेझलवूडने पॉवर प्लेमध्ये दिल्लीची दाणादाण उडवली. भुवनेश्वर कुमारने अत्यंत अचूक गोलंदाजी करत तीन विकेट्स पटकवल्या. भुवनेश्वर कुमारने साहिल पारख, स्टब्स आणि कर्णधार अक्षर पटेलची विकेट घेतली. त्यापाठोपाठ हेझलवूडने केएल राहुल आणि नितीश राणा, समीर रिझवीची विकेट घेतली. सलाम डारने डेव्हिड मिलरची विकेट घेतली. तर

दिल्ली कॅपिटल्सची संभाव्य टीम: केएल राहुल, पॅथुम निसांका, नितीश राणा, ट्रिस्टन स्टब्स, डेव्हिड मिलर, अक्षर पटेल (कर्णधार), समीर रिझवी, कुलदीप यादव, मुकेश कुमार, लुंगी एन्गिडी, टी. नटराजन, विप्रज निगम, करुण नायर.

‘करामती’ Rashid Khan चा धमाका! Suresh Raina चा ‘हा’ रेकॉर्ड उद्ध्वस्त, आयपीएलमध्ये रचला नवा इतिहास

आरसीबीची संभाव्य टीम: विराट कोहली, देवदत्त पडिक्कल, रजत पाटीदा (कर्णधार),जितेश शर्मा, टिम डेव्हिड, कृणाल पांड्या, रोमारिओ शेफर्ड, भुवनेश्वर कुमार, जोश हेझलवूड, सुयश शर्मा, रसीख सलाम, यश दयाल.

Web Title: Tata ipl 2026 live updates josh hezalwood and bhuvneshwar kumar dc all out in 75 runs

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Apr 27, 2026 | 09:08 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

SRH Vs CSK: यलो आर्मीचे प्लेऑफचे स्वप्न धुळीला; Ishan Kishan समोर चेन्नईचा 5 विकेट्सने पराभव
1

SRH Vs CSK: यलो आर्मीचे प्लेऑफचे स्वप्न धुळीला; Ishan Kishan समोर चेन्नईचा 5 विकेट्सने पराभव

विषण्ण चेपॉक! MS Dhoni मैदानात येताच चाहत्यांच्या काळजाचा ठोका चुकला, पहा Viral Video
2

विषण्ण चेपॉक! MS Dhoni मैदानात येताच चाहत्यांच्या काळजाचा ठोका चुकला, पहा Viral Video

SRH Vs CSK Live: पॅट कमिन्ससमोर संजू, ऋतुराज फेल; क्वालिफाय होण्यासाठी ‘एसआरएच’ला 181 रन्सची गरज
3

SRH Vs CSK Live: पॅट कमिन्ससमोर संजू, ऋतुराज फेल; क्वालिफाय होण्यासाठी ‘एसआरएच’ला 181 रन्सची गरज

Tamilnadu मध्ये सरकार बदललं! आता CSK चा विजय नक्की? पहा ‘ते’ खास राजकीय कनेक्शन
4

Tamilnadu मध्ये सरकार बदललं! आता CSK चा विजय नक्की? पहा ‘ते’ खास राजकीय कनेक्शन

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Pune Crime : कात्रज-नवले ब्रिजवर रिक्षाचालकावर धारदार शस्त्राने हल्ला; आरोपींच्या शोधासाठी पथके रवाना

Pune Crime : कात्रज-नवले ब्रिजवर रिक्षाचालकावर धारदार शस्त्राने हल्ला; आरोपींच्या शोधासाठी पथके रवाना

May 19, 2026 | 12:30 AM
“केवळ माझा बाप चोरला, माझा पक्ष चोरला असं म्हणून चालत नाही,” सभागृहातील उपस्थितीवरून भाजप नेत्याचा उद्धव ठाकरेंवर निशाणा

“केवळ माझा बाप चोरला, माझा पक्ष चोरला असं म्हणून चालत नाही,” सभागृहातील उपस्थितीवरून भाजप नेत्याचा उद्धव ठाकरेंवर निशाणा

May 18, 2026 | 09:49 PM
Palghar Accident News: पालघर अपघातात १३ जणांचा मृत्यू; वारसांना ५ लाखांची शासकीय मदत घोषित

Palghar Accident News: पालघर अपघातात १३ जणांचा मृत्यू; वारसांना ५ लाखांची शासकीय मदत घोषित

May 18, 2026 | 09:46 PM
योग्य टायरच दाखवणार कारची खरी ताकद! ब्रिजस्टोन इंडियाने लाँच केली ‘फील द ब्रिजस्टोन डिफरन्स’ मोहीम

योग्य टायरच दाखवणार कारची खरी ताकद! ब्रिजस्टोन इंडियाने लाँच केली ‘फील द ब्रिजस्टोन डिफरन्स’ मोहीम

May 18, 2026 | 09:28 PM
ठाकरे गटाचा खासदार एकनाथ शिंदेंच्या भेटीला, उद्धव ठाकरेंना मोठा धक्का?

ठाकरे गटाचा खासदार एकनाथ शिंदेंच्या भेटीला, उद्धव ठाकरेंना मोठा धक्का?

May 18, 2026 | 08:41 PM
Palghar Accident News: पालघरमध्ये भीषण अपघात! वराडाच्या टेम्पोवर कंटेनर पलटला, १२ जणांचा मृत्यू

Palghar Accident News: पालघरमध्ये भीषण अपघात! वराडाच्या टेम्पोवर कंटेनर पलटला, १२ जणांचा मृत्यू

May 18, 2026 | 08:38 PM
NCP Split Rumors: रोहित पवारांनंतर काँग्रेस नेत्याचा खळबळजनक गौप्यस्फोट; राष्ट्रवादीचे ४० नेते भाजपच्या वाटेवर?

NCP Split Rumors: रोहित पवारांनंतर काँग्रेस नेत्याचा खळबळजनक गौप्यस्फोट; राष्ट्रवादीचे ४० नेते भाजपच्या वाटेवर?

May 18, 2026 | 08:31 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
रायगडचा तरुण घेणार ‌‘गगनभरारी‌’ एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी

रायगडचा तरुण घेणार ‌‘गगनभरारी‌’ एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी

May 18, 2026 | 07:59 PM
Parbhani : परभणी हिंगोलीत महायुती विरुद्ध महाविकास आघाडी, कोण मारणार बाजी?

Parbhani : परभणी हिंगोलीत महायुती विरुद्ध महाविकास आघाडी, कोण मारणार बाजी?

May 18, 2026 | 07:51 PM
Sangli News : “मतदान करणाऱ्यांची तोंडं आता बंद का?” सांगलीतून काँग्रेसचा भाजपला थेट सवाल!

Sangli News : “मतदान करणाऱ्यांची तोंडं आता बंद का?” सांगलीतून काँग्रेसचा भाजपला थेट सवाल!

May 18, 2026 | 07:47 PM
Bhusawal forced conversion case : पीडितेच्या तक्रारीनंतर पोलिसांची कारवाई ,मुख्य आरोपी गजाआड!

Bhusawal forced conversion case : पीडितेच्या तक्रारीनंतर पोलिसांची कारवाई ,मुख्य आरोपी गजाआड!

May 18, 2026 | 07:40 PM
Vasai Virar News : महाराष्ट्र राज्य सफाई कर्मचारी आयोगाच्या उपाध्यक्षांची महानगरपालिकेला भेट

Vasai Virar News : महाराष्ट्र राज्य सफाई कर्मचारी आयोगाच्या उपाध्यक्षांची महानगरपालिकेला भेट

May 18, 2026 | 07:30 PM
Nashik : भोंदू अशोक खरातविरुद्ध पहिले दोषारोपपत्र दाखल, १०५ साक्षीदारांची चौकशी

Nashik : भोंदू अशोक खरातविरुद्ध पहिले दोषारोपपत्र दाखल, १०५ साक्षीदारांची चौकशी

May 18, 2026 | 02:27 PM
RAIGAD: तरुण घेणार ‌‘गगनभरारी‌’ एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी

RAIGAD: तरुण घेणार ‌‘गगनभरारी‌’ एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी

May 18, 2026 | 02:23 PM