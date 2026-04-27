RCB Vs DC Live: भुवी-हेझलवूडचं ‘डेडली’ कॉम्बिनेशन! दिल्लीचं कंबरडं मोडलं, 100 मध्ये गेम ओव्हर

भुवनेश्वर कुमारने डीसीविरुद्ध घेतल्या 3 विकेट
पॉवर प्लेमध्ये डीसीने गमावल्या 5 विकेट्स
आरसीबीचा टॉस जिंकून गोलंदाजीचा निर्णय
Tata IPL 2026 RCB Vs DC Live Updates: दिल्लीच्या अरुण जेटली स्टेडियमवर दिल्ली कॅपिटल्स विरुद्ध रॉयल चॅलेंजर्स बंगलोर यांच्यात सामना सुरू आहे. आरसीबीचा कर्णधार रजत पाटीदारने टॉस (RCB Vs DC) जिंकून प्रथम गोलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला होता. आरसीबीच्या गोलंदाजांनी हा निर्णय अगदी योग्य ठरवला. आरसीबीने दिल्लीच्या फलंदाजांना 75 रन्समध्ये ऑल आउट केले. आरसीबीला याआता विजयासाठी 76 रन्सची गरज असणार आहे.
दिल्ली कॅपिटल्सची फलंदाजी
आरसीबीने प्रथम टॉस जिंकून गोलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला. प्रथम फलंदाजी करण्यासाठी साहिल पारख आणि केएल राहुल सलामीची जोडी मैदानात उतरली. आज डेब्यू करणारा साहिल पारख पहिल्याच सामन्यात अपयशी ठरला. दुसऱ्याच चेंडूवर तो क्लीन बोल्ड झाला. त्यानंतर दिल्ली कॅपिटल्सची गाडी वेगाने रुळावरून घसरली.
RCB Vs DC Live: रजत पाटीदारने जिंकला टॉस; प्रथम गोलंदाजी करण्याचा निर्णय
मागच्या सामन्यात दीड शतक केलेल्या केएल राहुल केवळ 1 रन करून आउट झाला. नितीश राणाने 9 बॉल खेळून 1 रन केली. तो 1 रन करून आउट झाला. तसेच दिल्लीचे फलंदाज लागोपाठ आउट झाले. पहिल्या दोन सामन्यात चांगली खेळी करणारा समीर रिझवी सातत्याने चांगली फलंदाजी करण्यात अपयशी ठरत आहे. तो देखील शून्यावर आउट झाला. स्टब्स देखील आज केवळ 5 रन्स करून आउट झाला. कर्णधार अक्षर पटेल शून्यावर आउट झाला. डेव्हिड मिलरने दिल्लीचा साव सावरण्याचा प्रयत्न केला. मात्र तो 19 रन्स करून आउट झाला.
Bhuvi's swing 🤝 Hazlewood's heat! 🔥#DC are 8/5 in 3 overs. Updates ▶️ https://t.co/HIiNNEutP0#TATAIPL | #KhelBindaas | #DCvRCB pic.twitter.com/D2nJgOFI2B — IndianPremierLeague (@IPL) April 27, 2026
आरसीबीची गोलंदाजी
आरसीबीने आज अत्यंत अचूक आणि भेदक गोलंदाजी केली. भुवनेश्वर कुमार आणि जोश हेझलवूडने पॉवर प्लेमध्ये दिल्लीची दाणादाण उडवली. भुवनेश्वर कुमारने अत्यंत अचूक गोलंदाजी करत तीन विकेट्स पटकवल्या. भुवनेश्वर कुमारने साहिल पारख, स्टब्स आणि कर्णधार अक्षर पटेलची विकेट घेतली. त्यापाठोपाठ हेझलवूडने केएल राहुल आणि नितीश राणा, समीर रिझवीची विकेट घेतली. सलाम डारने डेव्हिड मिलरची विकेट घेतली. तर
दिल्ली कॅपिटल्सची संभाव्य टीम: केएल राहुल, पॅथुम निसांका, नितीश राणा, ट्रिस्टन स्टब्स, डेव्हिड मिलर, अक्षर पटेल (कर्णधार), समीर रिझवी, कुलदीप यादव, मुकेश कुमार, लुंगी एन्गिडी, टी. नटराजन, विप्रज निगम, करुण नायर.
‘करामती’ Rashid Khan चा धमाका! Suresh Raina चा ‘हा’ रेकॉर्ड उद्ध्वस्त, आयपीएलमध्ये रचला नवा इतिहास
आरसीबीची संभाव्य टीम: विराट कोहली, देवदत्त पडिक्कल, रजत पाटीदार (कर्णधार),जितेश शर्मा, टिम डेव्हिड, कृणाल पांड्या, रोमारिओ शेफर्ड, भुवनेश्वर कुमार, जोश हेझलवूड, सुयश शर्मा, रसीख सलाम, यश दयाल.