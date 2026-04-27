वैभव सूर्यवंशीचा पाकिस्तानमध्ये डंका! ‘त्याच्या शरीरात AI चिप आहे का?’ पाक क्रिकेट तज्ज्ञांची अवाक करणारी प्रतिक्रिया

पाकिस्तानचे प्रसिद्ध क्रिकेट विश्लेषक नौमान नियाज यांनी एका शो दरम्यान वैभव सूर्यवंशीचे तोंडभरून कौतुक केले. वैभवच्या खेळावर भाष्य करताना ते म्हणाले, “हा मुलगा नेमका आहे तरी काय? ज्याप्रमाणे ‘वाडा’ (WADA) डोपिंग टेस्ट करते, तशी त्याची एखाद्या लॅबमध्ये चाचणी व्हायला हवी. कदाचित त्याच्या शरीरात एखादी AI चिप बसवलेली असावी, असा संशय येतो. त्याचा खेळ पूर्णपणे अविश्वसनीय आहे. मला त्याच्याकडून खूप अपेक्षा आहेत, काय खेळाडू आहे हा!”
🚨 AI chip in Vaibhav Sooryavanshi’s bat? – Vaibhav Sooryavanshi is batting like he’s got an AI chip installed. Frankly, just like we have doping tests, he should be tested too. This doesn’t look human. What a player he is!! Unreal! – Dr Nauman Niaz #TATAIPL #RRvsSRH #IPL2026 pic.twitter.com/xUZ4eg2iyU — Tehseen Qasim (@Tehseenqasim) April 26, 2026
नियाज यांनी हसत पुढे असेही म्हटले की, सनरायझर्स हैदराबादविरुद्ध वैभव थोडा ‘हळू’ खेळला, कारण त्याचा स्ट्राईक रेट किमान 300 असायला हवा होता. 18 वर्षांच्या वयोगटात शरीरात होणारे हार्मोनल बदल आणि स्नायूंची ताकद यावर वैद्यकीय भाष्य करत त्यांनी वैभवच्या नैसर्गिक शक्तीचे कौतुक केले.
वैभवच्या फलंदाजीचे वैशिष्ट्य सांगताना नियाज म्हणाले, “वैभव अवघ्या 16 वर्षांचा आहे. जेव्हा त्याचा जन्म झाला होता, तेव्हा विराट कोहली आधीच जगज्जेता झाला होता. वैभवकडे खूप मोठी तंत्रशुद्ध फलंदाजी नसली तरी, त्याच्या खेळातील मनगटाचा वापर आणि त्याचा ‘बॅटिंग आर्क’ त्याला इतरांपेक्षा वेगळा ठरवतो. त्याची ताकद हीच त्याचे सर्वात मोठे तंत्र आहे.”
वैभव सूर्यवंशीने केवळ मैदानावरच नव्हे, तर आकडेवारीमध्येही आपली छाप पाडली आहे:
राजस्थान रॉयल्ससाठी सलामीला येणारा हा युवा फलंदाज सध्या स्पर्धेतील सर्वात ‘धुवांधार’ फलंदाज मानला जात आहे. ज्या वयात मुले कारकीर्दीची स्वप्ने पाहतात, त्या वयात वैभवने आंतरराष्ट्रीय स्तरावर आपले नाणे खणखणीत वाजवले आहे. भारताचा हा नवा ‘स्टार’ येणाऱ्या काळात क्रिकेट विश्वावर राज्य करेल, असेच चिन्हे सध्या दिसत आहेत.
