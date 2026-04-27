Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Sports »
  • Vaibhav Suryavanshi Ipl 2026 Performance Pakistan Expert Reaction

वैभव सूर्यवंशीचा पाकिस्तानमध्ये डंका! ‘त्याच्या शरीरात AI चिप आहे का?’ पाक क्रिकेट तज्ज्ञांची अवाक करणारी प्रतिक्रिया

IPL 2026 मध्ये राजस्थान रॉयल्सच्या वैभव सूर्यवंशीने धुमाकूळ घातला आहे. त्याच्या फलंदाजीवर पाकिस्तानचे दिग्गजही फिदा झाले असून, त्याच्या विक्रमी स्ट्राईक रेटची चर्चा होत आहे.

Updated On: Apr 27, 2026 | 09:07 PM
वैभव सूर्यवंशीचा पाकिस्तानमध्ये डंका! 'त्याच्या शरीरात AI चिप आहे का?' पाक क्रिकेट तज्ज्ञांची अवाक करणारी प्रतिक्रिया (Photo Credit- X)

वैभव सूर्यवंशीचा पाकिस्तानमध्ये डंका! 'त्याच्या शरीरात AI चिप आहे का?' पाक क्रिकेट तज्ज्ञांची अवाक करणारी प्रतिक्रिया (Photo Credit- X)

Follow Us:
Follow Us:
  • वैभव सूर्यवंशीचा पाकिस्तानमध्ये डंका!
  • ‘त्याच्या शरीरात AI चिप आहे का?’
  • पाक क्रिकेट तज्ज्ञांची अवाक करणारी प्रतिक्रिया
आयपीएल 2026 (IPL 2026) च्या मैदानात आपल्या वादळी फलंदाजीने गोलंदाजांची झोप उडवणाऱ्या वैभव सूर्यवंशी याच्या नावाचा दबदबा आता पाकिस्तानमध्येही पाहायला मिळत आहे. राजस्थान रॉयल्सच्या या युवा फलंदाजावर केवळ भारतीयच नव्हे, तर पाकिस्तानचे क्रिकेट तज्ज्ञही फिदा झाले आहेत. वैभवची फलंदाजी पाहून काही पाक तज्ज्ञांनी गमतीने “त्याची प्रयोगशाळेत चाचणी करा” असेही म्हटले आहे.

‘त्याला लॅबमध्ये पाठवा’; पाक तज्ज्ञ नौमान नियाज यांची मजेशीर टिपणी

पाकिस्तानचे प्रसिद्ध क्रिकेट विश्लेषक नौमान नियाज यांनी एका शो दरम्यान वैभव सूर्यवंशीचे तोंडभरून कौतुक केले. वैभवच्या खेळावर भाष्य करताना ते म्हणाले, “हा मुलगा नेमका आहे तरी काय? ज्याप्रमाणे ‘वाडा’ (WADA) डोपिंग टेस्ट करते, तशी त्याची एखाद्या लॅबमध्ये चाचणी व्हायला हवी. कदाचित त्याच्या शरीरात एखादी AI चिप बसवलेली असावी, असा संशय येतो. त्याचा खेळ पूर्णपणे अविश्वसनीय आहे. मला त्याच्याकडून खूप अपेक्षा आहेत, काय खेळाडू आहे हा!”

नियाज यांनी हसत पुढे असेही म्हटले की, सनरायझर्स हैदराबादविरुद्ध वैभव थोडा ‘हळू’ खेळला, कारण त्याचा स्ट्राईक रेट किमान 300 असायला हवा होता. 18 वर्षांच्या वयोगटात शरीरात होणारे हार्मोनल बदल आणि स्नायूंची ताकद यावर वैद्यकीय भाष्य करत त्यांनी वैभवच्या नैसर्गिक शक्तीचे कौतुक केले.

सूर्याचा उत्तराधिकारी ठरला? हार्दिक की ऋषभ? Team India साठी ‘या’ नावाची जोरदार चर्चा

16 व्या वर्षी अचाट कामगिरी; काय आहे वैभवचे बलस्थान?

वैभवच्या फलंदाजीचे वैशिष्ट्य सांगताना नियाज म्हणाले, “वैभव अवघ्या 16 वर्षांचा आहे. जेव्हा त्याचा जन्म झाला होता, तेव्हा विराट कोहली आधीच जगज्जेता झाला होता. वैभवकडे खूप मोठी तंत्रशुद्ध फलंदाजी नसली तरी, त्याच्या खेळातील मनगटाचा वापर आणि त्याचा ‘बॅटिंग आर्क’ त्याला इतरांपेक्षा वेगळा ठरवतो. त्याची ताकद हीच त्याचे सर्वात मोठे तंत्र आहे.”

आयपीएल 2026 मधील आकडेवारी देतोय गवाही

वैभव सूर्यवंशीने केवळ मैदानावरच नव्हे, तर आकडेवारीमध्येही आपली छाप पाडली आहे:

  • सामने: 8
  • धावा: 357 (ऑरेंज कॅपच्या शर्यतीत दुसऱ्या स्थानी)
  • शतक:
  • स्ट्राइक रेट: २३४ पेक्षा जास्त

राजस्थान रॉयल्ससाठी सलामीला येणारा हा युवा फलंदाज सध्या स्पर्धेतील सर्वात ‘धुवांधार’ फलंदाज मानला जात आहे. ज्या वयात मुले कारकीर्दीची स्वप्ने पाहतात, त्या वयात वैभवने आंतरराष्ट्रीय स्तरावर आपले नाणे खणखणीत वाजवले आहे. भारताचा हा नवा ‘स्टार’ येणाऱ्या काळात क्रिकेट विश्वावर राज्य करेल, असेच चिन्हे सध्या दिसत आहेत.

‘OBS’ चा विळखा! आयपीएलमध्ये Angkrish Raghuvanshi ची विकेट ठरली चर्चेचा विषय; पहा Video

Web Title: Vaibhav suryavanshi ipl 2026 performance pakistan expert reaction

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Apr 27, 2026 | 09:07 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

IPL 2026: चेन्नई सुपर किंग्सचा मोठा निर्णय; रामकृष्ण घोष बाहेर, संघात नव्या खेळाडूची एन्ट्री!
1

IPL 2026: चेन्नई सुपर किंग्सचा मोठा निर्णय; रामकृष्ण घोष बाहेर, संघात नव्या खेळाडूची एन्ट्री!

RCB Vs KKR Live: रायपूरमध्ये जोरदार पाऊस, खेळपट्टी झाकली; मॅच होणार की नाही?
2

RCB Vs KKR Live: रायपूरमध्ये जोरदार पाऊस, खेळपट्टी झाकली; मॅच होणार की नाही?

IPL 2026 मध्ये ‘या’ कारवाईत आणखी एका कर्णधाराची भर; बीसीसीआयने लावला Pat Cummins ला दंड
3

IPL 2026 मध्ये ‘या’ कारवाईत आणखी एका कर्णधाराची भर; बीसीसीआयने लावला Pat Cummins ला दंड

स्वतः बुडलेच पण ‘या’ संघांनाही बुडवणार? Mumbai Indians प्ले ऑफमध्ये कोणाचा खेळ संपवणार? पहा समीकरण
4

स्वतः बुडलेच पण ‘या’ संघांनाही बुडवणार? Mumbai Indians प्ले ऑफमध्ये कोणाचा खेळ संपवणार? पहा समीकरण

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Solapur च्या महापौरांचा मोठा निर्णय; PM Modi यांच्या आवाहनाला प्रतिसाद देत घेतला ‘हा’ निर्णय

Solapur च्या महापौरांचा मोठा निर्णय; PM Modi यांच्या आवाहनाला प्रतिसाद देत घेतला ‘हा’ निर्णय

May 13, 2026 | 10:11 PM
Maharashtra Rain Alert: छत्री घेऊनच फिरा! अवकाळीमुळे साताऱ्यात मोठे नुकसान,18 मेंढ्यांचा मृत्यू अन्…

Maharashtra Rain Alert: छत्री घेऊनच फिरा! अवकाळीमुळे साताऱ्यात मोठे नुकसान,18 मेंढ्यांचा मृत्यू अन्…

May 13, 2026 | 09:59 PM
Maharashtra Politics: सत्ताधारीच भांडले! सातारा भाजपमध्ये मतभेद; उदयनराजे भोसले यांनी थेट…

Maharashtra Politics: सत्ताधारीच भांडले! सातारा भाजपमध्ये मतभेद; उदयनराजे भोसले यांनी थेट…

May 13, 2026 | 09:39 PM
Fuel Shortage: भारताकडे किती दिवसांचा तेल साठा? जाणून घ्या पेट्रोल-डिझेलच्या वापरात कोणते राज्य आहे नंबर-१

Fuel Shortage: भारताकडे किती दिवसांचा तेल साठा? जाणून घ्या पेट्रोल-डिझेलच्या वापरात कोणते राज्य आहे नंबर-१

May 13, 2026 | 09:30 PM
Solapur ZP अधिकाऱ्यांचा पंतप्रधान Narendra Modi यांच्या आवाहनाला प्रतिसाद; घेतला ‘हा’ निर्णय

Solapur ZP अधिकाऱ्यांचा पंतप्रधान Narendra Modi यांच्या आवाहनाला प्रतिसाद; घेतला ‘हा’ निर्णय

May 13, 2026 | 09:25 PM
Karisma Kapoor : “प्रकरण इतके मोठे आहे की महाभारतही त्यापुढे छोटे” Kapoor घरातला कौटुंबिक वाद नव्या वळणावर

Karisma Kapoor : “प्रकरण इतके मोठे आहे की महाभारतही त्यापुढे छोटे” Kapoor घरातला कौटुंबिक वाद नव्या वळणावर

May 13, 2026 | 09:23 PM
Milk Price Hike: दुधाचा सर्वसामान्यांना ‘दे’ धक्का! ‘या’ कंपन्यांनी वाढवले दर, कधी लागू होणार?

Milk Price Hike: दुधाचा सर्वसामान्यांना ‘दे’ धक्का! ‘या’ कंपन्यांनी वाढवले दर, कधी लागू होणार?

May 13, 2026 | 09:15 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Imtiaz Jaleel vs Sanjay Shirsat : मतीन पटेल यांच्या घर पाडण्याच्या कारवाईवर जलील आक्रमक

Imtiaz Jaleel vs Sanjay Shirsat : मतीन पटेल यांच्या घर पाडण्याच्या कारवाईवर जलील आक्रमक

May 13, 2026 | 02:05 PM
Sangli News : जतमध्ये यात्रेवर काळाचा घाला! भिंत कोसळून ६ भाविकांचा अंत

Sangli News : जतमध्ये यात्रेवर काळाचा घाला! भिंत कोसळून ६ भाविकांचा अंत

May 13, 2026 | 02:02 PM
Beed News : अजित दादांनी दिलेली जबाबदारी पूर्ण करतोय; विजयसिंह पंडित यांचं वक्तव्य

Beed News : अजित दादांनी दिलेली जबाबदारी पूर्ण करतोय; विजयसिंह पंडित यांचं वक्तव्य

May 12, 2026 | 06:51 PM
Ahilyanagar : शेकडो वारकऱ्यांचे ‘टाळ-मृदुंग’ आंदोलन; लवांडेंना अटकेचा इशारा

Ahilyanagar : शेकडो वारकऱ्यांचे ‘टाळ-मृदुंग’ आंदोलन; लवांडेंना अटकेचा इशारा

May 12, 2026 | 04:55 PM
Aaditya Thackeray: आदित्य ठाकरेंनी साधला सरकारवर निशाणा

Aaditya Thackeray: आदित्य ठाकरेंनी साधला सरकारवर निशाणा

May 12, 2026 | 04:49 PM
Ratnagiri : ऐन उन्हाळ्यात पाण्याची तीव्र टंचाई नागरिकांमध्ये संताप, ग्रामपंचायतीसमोर उपोषण

Ratnagiri : ऐन उन्हाळ्यात पाण्याची तीव्र टंचाई नागरिकांमध्ये संताप, ग्रामपंचायतीसमोर उपोषण

May 12, 2026 | 04:46 PM
Ratnagiri : चिपळूण शहरात एकाच पेट्रोल पंपावर पेट्रोल उपलब्ध नागरिकांनी केली गर्दी

Ratnagiri : चिपळूण शहरात एकाच पेट्रोल पंपावर पेट्रोल उपलब्ध नागरिकांनी केली गर्दी

May 12, 2026 | 04:41 PM