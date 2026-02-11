भारतीय संघावर गंभीर आरोप भोवला! श्रीलंकन क्रिकेटपटूचा ‘बॅट टॅम्परिंग’चा दावा; आता स्वतःच दिले स्पष्टीकरण

३४ वर्षीय डावखुरा फलंदाज भानुका राजपक्षे आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट तसेच इंडियन प्रीमियर लीगमध्ये खेळला आहे. एका मुलाखतीदरम्यान त्यांनी भारतीय खेळाडूंच्या बॅटच्या गुणवत्तेवर भाष्य केले. राजपक्षे म्हणाले की भारतीय खेळाडूंच्या बॅट इतर संघातील खेळाडूंपेक्षा खूपच चांगल्या दर्जाच्या वाटतात. त्यांनी असेही म्हटले की त्यांना असे वाटते की बॅटवर एक विशेष लेप आहे, ज्यामुळे ते वेगळे प्रदर्शन करतात. त्यांचे विधान लवकरच क्रिकेट जगतात आणि सोशल मीडियावर चर्चेचा विषय बनले. अनेकांनी त्याचे वेगळे अर्थ लावले आणि काहींनी ते वादाशी जोडले.
त्यांच्या विधानाभोवती वाद वाढत असताना, भानुका राजपक्षे यांनी सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म X वर स्पष्टीकरण जारी केले. त्यांनी म्हटले की त्यांच्या शब्दांचा चुकीचा अर्थ लावण्यात आला आहे आणि भाषांतरादरम्यान अर्थ बदलला गेला असावा. राजपक्षे यांनी स्पष्ट केले की त्यांचा हेतू भारतीय क्रिकेटवर टीका करण्याचा नव्हता तर त्याचे कौतुक करण्याचा होता. त्यांनी सांगितले की भारतीय क्रिकेटची रचना, पायाभूत सुविधा आणि उपकरणे खूप प्रगत आहेत, म्हणूनच त्यांचे बॅट उत्कृष्ट दर्जाचे आहेत. त्यांनी असेही कबूल केले की ते त्यांचा मुद्दा अधिक चांगल्या प्रकारे मांडू शकले असते.
Just a quick clarification! pic.twitter.com/rZbrCyk5iQ — Bhanuka Rajapaksa (@BhanukaRajapak3) February 10, 2026
भानुका राजपक्षे यांनी श्रीलंकेसाठी मर्यादित षटकांचे क्रिकेट खेळले आहे. त्यांनी त्यांच्या आंतरराष्ट्रीय कारकिर्दीत पाच एकदिवसीय आणि ४५ टी-२० आंतरराष्ट्रीय सामने खेळले आहेत. त्यांनी एकदिवसीय सामन्यात ८९ धावा केल्या आहेत, तर टी-२० आंतरराष्ट्रीय सामन्यात ७४४ धावा केल्या आहेत. आयपीएलबद्दल बोलायचे झाले तर, राजपक्षे यांनी २०२२ आणि २०२३ च्या हंगामात पंजाबचे प्रतिनिधित्व केले. या काळात त्याने १३ सामन्यांमध्ये २३ च्या सरासरीने आणि सुमारे १४५ च्या स्ट्राईक रेटने २७७ धावा केल्या. आक्रमक फलंदाजीसाठी ओळखले जाणारे राजपक्षे हे टी-२० स्वरूपात एक उपयुक्त फलंदाज मानले जातात.
