बॉक्सिंग डे कसोटीच्या दुसऱ्या दिवशी कॅचवरुन वाद…रूटने स्लिपमध्ये घेतलेल्या झेलमुळे लॅबुशेन बाद! पहा Video

Controversy over Joe Root dropping a catch : ऑस्ट्रेलिया विरुद्ध इंग्लड यांच्यामध्ये पाच सामन्यांची कसोटी मालिका सुरु आहे. या मालिकेच्या पहिल्या तीन सामन्यामध्ये इंग्लडच्या खराब कामगिरीनंतर चौथ्या सामन्यामध्ये इंग्लडने कमबॅक करण्याचा प्रयत्न केला आहे. पहिल्या दिवसामध्ये 20 विकेट्स गोलंदाजांनी घेतल्यानंतर सोशल मिडियावर या सामन्यांची मोठी चर्चा झाली. दुसऱ्या दिवशी सध्या इंग्लडला 175 धावांची सामना जिंकण्यासाठी गरज आहे. त्याआधी सध्या सोशल मिडियावर एक व्हिडिओ सोशल मिडियावर व्हायरल होत आहे.
मेलबर्नमध्ये झालेल्या चौथ्या अॅशेस कसोटीच्या दुसऱ्या दिवशी वादग्रस्त परिस्थितीत ऑस्ट्रेलियाच्या मार्नस लाबुशेनला तिसऱ्या पंचांनी बाद दिले. जोश टंगच्या चेंडूला एज देऊन ३१ वर्षीय लाबुशेनला पहिल्या स्लिपमध्ये जो रूटने खूपच कमी चेंडूवर झेल दिला. इंग्लिश खेळाडूंनी त्याच्याभोवती आनंद साजरा केला तेव्हा लाबुशेन धक्का बसून त्याच्या जागी उभा राहिला, त्याला वाटले की चेंडू जमिनीला स्पर्श करत आहे.
लाबुशेनचा फलंदाजीचा साथीदार, ट्रॅव्हिस हेड,ही तितकाच अनिश्चित वाटत होता, त्यामुळे पंचांना निर्णय घेण्यासाठी तिसऱ्या पंचांना बोलावावे लागले. अनेक रिप्लेमध्ये निर्णय खूपच जवळचा असल्याचे दिसून आले. परंतु संशयाचा फायदा मिळण्याऐवजी, तिसऱ्या पंच अहसान रझा यांनी लाबुशेनला बाद दिले, ज्यामुळे इंग्लंडच्या सोशल मीडिया टीम, “बार्मी आर्मी” ला खूप आनंद झाला.
तथापि, माजी ऑस्ट्रेलियन सलामीवीर आणि प्रशिक्षक जस्टिन लँगर यांचा असा विश्वास आहे की पंचांनी योग्य निर्णय घेतला. चॅनल सेव्हनवर बोलताना लँगर म्हणाले, “तो बाद झाला आहे. त्याचे बोट चेंडूखाली होते हे तुम्हाला दिसून येईल.” मार्नस लाबुशेन निःसंशयपणे असहमत असतील, कारण त्यांचा असा विश्वास आहे की चेंडू जो रूटच्या हातात पडण्यापूर्वी जमिनीला स्पर्श केला. या निर्णयाबद्दल ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट चाहते सोशल मीडियावर तिसऱ्या पंचांवर टीका करत आहेत.
What did you make of this catch? Out or not out?#Ashes | #DRSChallenge | @Westpac pic.twitter.com/pnWo2qt6qc — cricket.com.au (@cricketcomau) December 27, 2025
मेलबर्न कसोटीच्या पहिल्या दिवशी तिसऱ्या पंचाच्या निर्णयामुळे वाद निर्माण झाला. इंग्लिश गोलंदाज ब्रायडन कार्सेने मिचेल स्टार्कला कथित नो-बॉलवर बाद केले. जेव्हा स्टार्कने लोफ्टेड शॉट खेळला आणि मिड-ऑफवरून धावत असताना बेन स्टोक्सने त्याला झेलबाद केले तेव्हा ऑस्ट्रेलिया १४२/७ वर अनिश्चित स्थितीत होता. जेव्हा साईड-ऑन रिप्ले दाखवण्यात आले तेव्हा एमसीजीमधील प्रेक्षकांना वाटले की कार्सेने नो-बॉल टाकला आहे, जरी परिस्थिती जवळची होती.