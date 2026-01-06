Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

SMAT-2025 खेळणारी क्रिकेटपटू डोप टेस्टमध्ये अपयशी, महिला खेळाडूवर डोपिंगमुळे 8 वर्षांची बंदी

२९ वर्षीय क्रिकेटपटूच्या नमुन्यात अ‍ॅनाबॉलिक स्टिरॉइड्स ड्रोस्टॅनोलोन आणि मेथेनोलोन तसेच क्लोमिफेन आढळले आहे, जे सामान्यतः महिलांमध्ये वंध्यत्वावर उपचार करण्यासाठी वापरले जाते.

Updated On: Jan 06, 2026 | 09:22 AM
फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया

विजय हजारे ट्राॅफीचे सामने सुरु आहेत त्याचबरोबर काही दिवसात भारत आणि न्यूझीलंड यांच्यामध्ये देखील मालिका खेळवली जाणार आहे. त्याआधी भारतामध्ये सय्यद मुश्ताक अली ट्रॉफीचे सामने देखील खेळवण्यात आले होते. क्रिकेटशी संबंधित एका दुर्मिळ प्रकरणात, उत्तराखंडचा डावखुरा वेगवान गोलंदाज राजन कुमार याला राष्ट्रीय डोपिंग विरोधी एजन्सी (NADA) ने तात्पुरते निलंबित केले आहे. 

२९ वर्षीय क्रिकेटपटूच्या नमुन्यात अ‍ॅनाबॉलिक स्टिरॉइड्स ड्रोस्टॅनोलोन आणि मेथेनोलोन तसेच क्लोमिफेन आढळले आहे, जे सामान्यतः महिलांमध्ये वंध्यत्वावर उपचार करण्यासाठी वापरले जाते. तथापि, त्यात पुरुषांमध्ये टेस्टोस्टेरॉनची पातळी वाढवण्याची क्षमता देखील आहे. उत्तराखंडचा हा खेळाडू शेवटचा सामना ८ डिसेंबर रोजी सय्यद मुश्ताक अली ट्रॉफी ग्रुप डी सामन्यात दिल्लीविरुद्ध खेळला होता. क्रिकेटपटूंच्या डोप टेस्टमध्ये अपयशी ठरण्याची प्रकरणे दुर्मिळ आहेत.

IND vs SA U-19 : भारताच्या संघाने दक्षिण आफ्रिकेला घरच्या मैदानावर केलं पराभूत! मालिका 2-0 ने केली नावावर

मध्य प्रदेशची अष्टपैलू खेळाडू अंशुला राव २०२० मध्ये डोपिंगमध्ये पकडली गेली होती, तर पृथ्वी शॉ २०१९ मध्ये पॉझिटिव्ह आली होती. नोंगमैथेम रतनबाला देवी देखील डोप चाचणीत अपयशी ठरलेल्या दुर्मिळ फुटबॉलपटूंपैकी एक बनली. तात्पुरत्या निलंबन मिळालेल्या खेळाडूंच्या ताज्या यादीत तिचे नाव देखील समाविष्ट आहे. तिच्या नमुन्यात अॅनाबॉलिक स्टिरॉइड मेटँडिएनोन आढळून आले. यादीतील इतर खेळाडूंमध्ये गौरव पटेल (अ‍ॅथलेटिक्स), खुशबू कुमारी (वजन उचलणे), अचलवीर करवसारा (बॉक्सिंग) आणि सिद्धांत शर्मा (पोलो) यांचा समावेश आहे.

धनलक्ष्मीची दुसऱ्यांदा चाचणी पॉझिटिव्ह आली

तामिळनाडूची धावपटू धनलक्ष्मी शेखर हिच्या कारकिर्दीत गेल्या वर्षी दुसऱ्यांदा डोपिंग डिसऑर्डरची चाचणी पॉझिटिव्ह आली. तिच्यावर ९ सप्टेंबर २०२५ पासून आठ वर्षांची बंदी घालण्यात आली आहे. सप्टेंबर २०२५ मध्ये तिच्या नमुन्यात अॅनाबॉलिक स्टिरॉइड ड्रोस्टॅनोलोनची चाचणी पॉझिटिव्ह आली, जी तिचा दुसरा डोपिंग गुन्हा होता. २०२२ मध्ये डोपिंगच्या गुन्ह्यासाठी तीन वर्षांची बंदी घालण्यात आल्यानंतर २७ वर्षीय ही खेळाडू २०२५ मध्ये खेळात परतणार होती.

या यादीतील इतर खेळाडूंमध्ये गौरव पटेल (अ‍ॅथलेटिक्स), खुशबू कुमारी (वजन उचलणे), अचलवीर करवसारा (बॉक्सिंग) आणि सिद्धांत शर्मा (पोलो) यांचा समावेश आहे. तामिळनाडूची धावपटू धनलक्ष्मी शेखर हिची गेल्या वर्षी तिच्या कारकिर्दीत दुसऱ्यांदा डोप चाचणी पॉझिटिव्ह आली होती. तिच्यावर ९ सप्टेंबर २०२५ पासून आठ वर्षांची बंदी घालण्यात आली आहे. सप्टेंबर २०२५ मध्ये तिच्या नमुन्यात अॅनाबॉलिक स्टिरॉइड ड्रोस्टॅनोलोन पॉझिटिव्ह आढळले. हा तिचा दुसरा डोपिंग गुन्हा होता. २०२२ मध्ये डोपिंगच्या गुन्ह्यासाठी तीन वर्षांची बंदी घालण्यात आल्यानंतर २७ वर्षीय खेळाडू २०२५ मध्ये खेळात परतली होती.

