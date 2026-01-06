IND vs SA U-19 : भारताच्या संघाने दक्षिण आफ्रिकेला घरच्या मैदानावर केलं पराभूत! मालिका 2-0 ने केली नावावर

India U-19 vs South Africa U-19: भारतीय अंडर-१९ संघ सध्या दक्षिण आफ्रिकेच्या दौऱ्यावर आहे, तीन सामन्यांची एकदिवसीय मालिका खेळत आहे. भारताने पहिला सामना डीएलएस पद्धतीने जिंकला, तर दुसरा सामना ५ जानेवारी रोजी खेळला गेला. या सामन्यात भारताने शानदार कामगिरी केली आणि विजय मिळवला. वैभव सूर्यवंशीने धमाकेदार अर्धशतक झळकावून भारताला सामना जिंकण्यास मदत केली.
दक्षिण आफ्रिकेची सुरुवात खराब झाली. सलामीवीर जोरिच व्हॅन शाल्कविकने २० चेंडूत १० आणि अदनान लॅग्डियनने २४ चेंडूत २५ धावा केल्या. कर्णधार मोहम्मद बुलबुलियाने फारसे प्रभावित केले नाही, त्याने १४ चेंडूत १४ धावा केल्या. तथापि, चौथ्या क्रमांकावर फलंदाजी करताना जेसन रॉल्सने शतक झळकावले. त्याने ११३ चेंडूत ११४ धावा केल्या, ज्यात ७ चौकार आणि ३ षटकारांचा समावेश होता. डॅनियल बोसमननेही ६३ चेंडूत ३१ धावा केल्या. अशाप्रकारे, दक्षिण आफ्रिकेने ४९.३ षटकांत १० बाद २४५ धावा केल्या. भारताकडून किशन सिंगने ८.३ षटकांत ४६ धावा देत ४ बळी घेतले, तर दीपेश देवेंद्रनने १ बळी घेतला. आरएस अम्ब्रिसने २ बळी घेतले.
लक्ष्याचा पाठलाग करताना भारताचा सलामीवीर वैभव सूर्यवंशी याने २४ चेंडूत १० षटकार आणि १ चौकारासह ६८ धावा केल्या. आरोन जॉर्जनेही १९ चेंडूत २० धावा केल्या. त्यानंतर पाऊस पडला आणि बराच काळ खेळ थांबवण्यात आला. पाऊस थांबल्यानंतर पंचांनी भारतासमोर २७ षटकांत १७५ धावांचे लक्ष्य ठेवले. वेदांत त्रिवेदीने ५७ चेंडूत ३१ धावा केल्या, तर अभिज्ञान कुंडूने ४२ चेंडूत ४८ धावा केल्या. भारताने लक्ष्य सहज गाठले, सामना जिंकला आणि २-० अशी मालिका जिंकली.
वैभवच्या जाण्यानंतर, अभिज्ञान कुंडूने संघाची सूत्रे हाती घेतली आणि संघाची सूत्रे हाती घेतली. त्याला वेदांत त्रिवेदीने साथ दिली. दोघांनी मिळून ८१ धावांची भागीदारी केली आणि संघाला विजय मिळवून दिला. अभिज्ञानने त्याचे अर्धशतक दोन धावांनी हुकले. त्याने ४२ चेंडूंचा सामना केला आणि तीन चौकार आणि दोन षटकारांसह नाबाद ४८ धावा केल्या. वेदांतने ५७ चेंडूत चार चौकारांसह ३१ धावा केल्या.
🚨 MATCH RESULT 🚨 Once again, the weather plays a role in the outcome of the second Youth ODI as India U19 win by 8 wickets via the DLS method and seal the series 2–0 with a game to spare. 🏏 The SA U19s will now turn their focus to the third and final ODI, aiming to pull one… pic.twitter.com/x598QGDWw3 — Proteas Men (@ProteasMenCSA) January 5, 2026
जेसननंतर, संघाचा सर्वाधिक धावा करणारा फलंदाज डॅनियल बोसमन होता, ज्याने ६३ चेंडूत ३१ धावा केल्या. अदनान लॉफडेनने २४ चेंडूत २५ धावा केल्या.
भारताकडून किशन कुमार सिंगने चार, आर.एस. अम्ब्रीशने दोन, दिपेश देवेंद्रन, कनिष्क चौहान आणि खिलन पटेलने प्रत्येकी एक बळी घेतला.