Rockstar दादी! ‘कच्ची कली’ गाण्यावर आजीचा नातावासोबत भन्नाट डान्स; नेटकरी फिदाच, VIDEO VIRAL

व्हायरल होत असलेल्या व्हिडिओत तुम्ही पाहू शकता की, आजी आणि नातू घराच्या हॉलमध्ये डान्स करत आहेत. नातावने आजीला सर्व स्टेप्स शिकवल्या आहेत. आजी अगदी हुबेहुब गाण्याती डान्सर्स सारख्या स्टेप्स करत आहेत. त्यांची अदा, त्यांची एनर्जीही भन्नाट आहे. आपल्या नातावसोबत त्यांनी गाण्याची सिग्नेचर स्टेपही हुबेहूब कॉपी केली आहे. सध्या आजींचा हा व्हिडिओ सोशल मीडियावर तुफान व्हायरल होत आहे. आजी अगदी उत्साहात आपल्या नातवासोबत डान्स करत आहेत.
व्हायरल व्हिडिओ
नेटकऱ्यांच्या प्रतिक्रिया
व्हायरल होत असलेला व्हिडिओ सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म इन्स्टाग्रामवर @vijayganguly या अकाउंटवर शेअर करण्यात आला आहे. व्हिडिओला आतापर्यंत हजारो लाईक्स आणि व्ह्यूज मिळाले आहे. हा व्हिडिओ अनेकांच्या पसंतील पडत आहे. नेटकऱ्यांनी दादीला रॉकस्टार दादी अशी उपमा दिली आहे. एका नेटकऱ्याने आजचा इंटरनेटवरील सर्वोत्तम व्हिडिओ असे म्हटले आहे, तर दुसऱ्या एकाने उफफ् दादी काय अदा आहेत असे म्हटले आहे. तिसऱ्या एका नेटकऱ्याने एकच नंबर डान्स केलाय आजीने असे म्हटले आहे. सध्या हा व्हिडिओ सोशल मीडियावर धुमाकूळ घालत आहे. यांसारखे अनेक व्हिडिओ सोशल मीडियावर पाहायला मिळत आहेत.
टीप – हे व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाले असून आम्ही वाचकांना काय योग्य आणि काय अयोग्य हे दाखविण्यासाठी लेख देत असतो. कोणत्याही प्रकारे अशा व्हिडिओबाबत आमचे मत आम्ही मांडत नाही वा आमचा कोणताही दावा नाही.