Rockstar दादी! 'कच्ची कली' गाण्यावर आजीचा नातावासोबत भन्नाट डान्स; नेटकरी फिदाच, VIDEO VIRAL

सोशल मीडियावर कधी काय ट्रेंड होईल सांगता येत नाही. कधी एखाद्या चित्रपटातील डायलॉग, तर कधी गाणे व्हायरल होते. यावर सेलिब्रिंपासून ते सामान्यांपर्यंत सर्वजण रिल्स बनवतात. सध्या असाच एक कच्ची कली गाण्याचा ट्रेंड सुरु आहे.

Updated On: Feb 19, 2026 | 11:43 AM
Rockstar Dadi Dance With Grandson video viral

Rockstar दादी! कच्ची कली गाण्यावर आजीचा नातावासोबत भन्नाट डान्स; नेटकरी फिदाच, VIDEO VIRAL

  • कच्ची कली गाण्यावर आजीचा नातावासोबत भन्नाट डान्स
  • नेटकरी आजींवर फिदा
  • व्हिडिओ तुफान व्हायरल
सोशल मीडियावर सतत काही ना काही व्हायरल होत असते. कधी मजेशीर, तर कधी चित्र-विचित्र गोष्टी आपल्याला पाहायला मिळतात. शिवाय कधी कोणते गाणे ट्रेंड होईल सांगता येत नाही. या गाण्यांवर सेलिब्रिटिंपासून ते सामान्यांपर्यंतच सर्वचजण रिल्स बनवतात. यामध्ये वृद्ध लोक, लहान मुले देखील मागे राहत नाही. सध्या असेच एक धुरंधर चित्रपटातील गाणे सोशल मीडियावर प्रचंड ट्रेंड होत आहे. या गाण्यांवर सर्वजण रिल्स बनवत आहे. अगदी पुरुषांचा, वृद्ध महिलांचाही, लहान मुलांचा यामध्ये समावेश आहे. सध्या असाच एक व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहे. ज्यामध्ये एका आजींनी आपल्या नातवासोबत या कच्ची कली गाण्यावर भन्नाट डान्स केला आहे.

व्हायरल होत असलेल्या व्हिडिओत तुम्ही पाहू शकता की, आजी आणि नातू घराच्या हॉलमध्ये डान्स करत आहेत. नातावने आजीला सर्व स्टेप्स शिकवल्या आहेत. आजी अगदी हुबेहुब गाण्याती डान्सर्स सारख्या स्टेप्स करत आहेत. त्यांची अदा, त्यांची एनर्जीही भन्नाट आहे. आपल्या नातावसोबत त्यांनी गाण्याची सिग्नेचर स्टेपही हुबेहूब कॉपी केली आहे. सध्या आजींचा हा व्हिडिओ सोशल मीडियावर तुफान व्हायरल होत आहे. आजी अगदी उत्साहात आपल्या नातवासोबत डान्स करत आहेत.

अबब! भल्यामोठ्या डोंगरावर चढवली चारचाकी, जणू मृत्यूलाच दिलं आव्हान… पाहून युजर्सही हैराण; Video Viral

व्हायरल व्हिडिओ

 

View this post on Instagram

 

A post shared by Vijay Ganguly (@vijayganguly)

नेटकऱ्यांच्या प्रतिक्रिया 

व्हायरल होत असलेला व्हिडिओ सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म इन्स्टाग्रामवर @vijayganguly या अकाउंटवर शेअर करण्यात आला आहे. व्हिडिओला आतापर्यंत हजारो लाईक्स आणि व्ह्यूज मिळाले आहे. हा व्हिडिओ अनेकांच्या पसंतील पडत आहे. नेटकऱ्यांनी दादीला रॉकस्टार दादी अशी उपमा दिली आहे. एका नेटकऱ्याने आजचा इंटरनेटवरील सर्वोत्तम व्हिडिओ असे म्हटले आहे, तर दुसऱ्या एकाने उफफ् दादी काय अदा आहेत असे म्हटले आहे. तिसऱ्या एका नेटकऱ्याने एकच नंबर डान्स केलाय आजीने असे म्हटले आहे. सध्या हा व्हिडिओ सोशल मीडियावर धुमाकूळ घालत आहे. यांसारखे अनेक व्हिडिओ सोशल मीडियावर पाहायला मिळत आहेत.

IIT मुंबईत लेक्चर सुरु असतानाच डोगेश भाईची रुबाबात एन्ट्री; VIDEO तुफान व्हायरल

टीप – हे व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाले असून आम्ही वाचकांना काय योग्य आणि काय अयोग्य हे दाखविण्यासाठी लेख देत असतो. कोणत्याही प्रकारे अशा व्हिडिओबाबत आमचे मत आम्ही मांडत नाही वा आमचा कोणताही दावा नाही.

Published On: Feb 19, 2026 | 11:43 AM

