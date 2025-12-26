Vijay Hazare Trophy च्या टॉप-5 संघांच्या यादीत, बिहारच्या आधी या संघाने ओलांडला होता 500 धावांचा टप्पा

विजय हजारे ट्रॉफीने भारतीय स्थानिक क्रिकेटच्या मर्यादित षटकांच्या स्वरूपाचा उत्साह पुन्हा जिवंत केला आहे. त्याचे कारण म्हणजेच भारतीय संघामधील काही दिग्गज खेळाडूंचा स्पर्धेमध्ये समावेश. या स्पर्धेमध्ये एक वेगळा उत्साह पाहायला मिळाला आणि चाहत्यांची गर्दी बिहारने बुधवारी विक्रमी सांघिक धावसंख्येसह लिस्ट ए मोहिमेची सुरुवात केली. रांची येथे अरुणाचल प्रदेशविरुद्ध बिहारने ५० षटकांत ६ गडी गमावून ५७४ धावा केल्या, जी विजय हजारे ट्रॉफीच्या इतिहासातील सर्वोच्च सांघिक धावसंख्या आहे.
बिहारच्या विक्रमी धावसंख्येनंतर, क्रिकेट चाहत्यांना नक्कीच प्रश्न पडला असेल की विजय हजारे ट्रॉफीमधील टॉप पाच सर्वोच्च सांघिक धावसंख्या कोणती आहे. आम्ही तुम्हाला येथे त्यांच्याबद्दल सांगू. मनोरंजक गोष्ट म्हणजे, बिहारच्या आधी विजय हजारे ट्रॉफीमध्ये एका संघाने ५०० धावांचा टप्पा ओलांडला होता. तर, विजय हजारे ट्रॉफीमधील टॉप-५ संघांच्या धावसंख्येवर एक नजर टाकूया.
२४ डिसेंबर २०२५ रोजी, बिहारने रांची येथे अरुणाचल प्रदेशविरुद्ध प्रथम फलंदाजी केली आणि ५० षटकांत ६ गडी गमावून ५७४ धावा केल्या. प्रत्युत्तरात अरुणाचल प्रदेशचा डाव फक्त १७७ धावांवर संपला. बिहारने हा सामना ३९७ धावांच्या मोठ्या फरकाने जिंकला.
विजय हजारे ट्रॉफीच्या इतिहासात ५०० धावांचा टप्पा ओलांडणारा तामिळनाडू हा पहिला संघ ठरला. २१ नोव्हेंबर २०२२ रोजी बेंगळुरूच्या एम. चिन्नास्वामी स्टेडियमवर अरुणाचल प्रदेशविरुद्ध प्रथम फलंदाजी करताना, तामिळनाडूने निर्धारित ५० षटकांत २ बाद ५०६ धावा केल्या. साई सुदर्शन (१५४) आणि नारायण जगदीसन (२७७) यांनी मॅरेथॉन इनिंग्ज खेळल्या. प्रत्युत्तरात, अरुणाचल प्रदेशचा संघ फक्त ७७ धावांतच गारद झाला आणि तामिळनाडूला ४३५ धावांनी मोठा विजय मिळाला.
२५ फेब्रुवारी २०२१ रोजी जयपूरमधील सवाई मानसिंग स्टेडियमवर पुद्दुचेरीविरुद्ध प्रथम फलंदाजी करताना मुंबईने निर्धारित ५० षटकांत ४ गडी गमावून ४५७ धावा केल्या. मुंबईकडून पृथ्वी शॉ (२२७*) आणि सूर्यकुमार यादव (१३३) यांनी उत्कृष्ट खेळ केला. प्रत्युत्तरात पुद्दुचेरी २२४ धावांवर ऑलआउट झाली. मुंबईने हा सामना २३३ धावांनी जिंकला.
५ डिसेंबर २०२३ रोजी जयपूरच्या सवाई मानसिंग स्टेडियमवर झालेल्या सामन्यात महाराष्ट्राने मणिपूरविरुद्ध ५० षटकांत ६ गडी गमावून ४२७ धावा केल्या. अंकित बावणे (१६७) याने महाराष्ट्राच्या मोठ्या धावसंख्येत महत्त्वाची भूमिका बजावली. मणिपूरने ५० षटकांत ६ बाद २६० धावा केल्या. अशाप्रकारे महाराष्ट्राने १६७ धावांनी सामना जिंकला.
बंगाल आणि सर्व्हिसेस यांच्यातील सामना २१ नोव्हेंबर २०२२ रोजी रांची येथे खेळवण्यात आला. प्रथम फलंदाजी करताना बंगालने ५० षटकांत ४ गडी गमावून ४२६ धावा केल्या. बंगालचे सलामीवीर सुदीप कुमार गार्मी (१६२) आणि कर्णधार अभिमन्यू ईश्वरन (१२२) यांनी शतके झळकावली. प्रत्युत्तरादाखल, सर्व्हिसेसने जोरदार झुंज दिली पण त्यांना ५० षटकांत ९ बाद ३७९ धावाच करता आल्या. बंगालने ४७ धावांनी सामना जिंकला.