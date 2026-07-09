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ENG W vs IND W: 142 वर्षात पहिल्यांदाच…लॉर्ड्सच्या मैदानावर भारत-इंग्लंड रचणार महाइतिहास

Updated On: Jul 09, 2026 | 11:35 AM IST
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सारांश

भारतीय आणि इंग्लंड महिला क्रिकेट संघ १० जुलै रोजी लॉर्ड्सवर एका ऐतिहासिक कसोटी सामन्यासाठी मैदानात उतरतील. हा कसोटी सामना दोन्ही संघांसाठी विशेष ठरणार आहे, जाणून घ्या काय आहे कारण

भारत आणि इंग्लंड रचणार इतिहास (फोटो सौजन्य - X.com)

भारत आणि इंग्लंड रचणार इतिहास (फोटो सौजन्य - X.com)

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विस्तार
  • भारतीय महिला टीम आणि इंग्लंड महिला टीम रचणार इतिहास 
  • १० जुलै रोजी उतरणार दोन्ही संघ कसोटी क्रिकेटसाठी मैदानात 
  • लॉर्ड्सवर खेळला जाणार सामना 
लॉर्ड्स क्रिकेट मैदान क्रिकेटची मक्का म्हणून ओळखले जाते. जगातील प्रत्येक क्रिकेटपटू या मैदानावर किमान एकदा तरी खेळण्याचे स्वप्न पाहतो, पण प्रत्येकाला ही संधी मिळत नाही. महिला क्रिकेटपटूंच्या बाबतीतही हेच खरे आहे, पण आता, १४२ वर्षांत प्रथमच लॉर्ड्सवर महिला क्रिकेटसाठी इतिहास रचला जाणार आहे. क्रिकेट हा खरं तर असा खेळ आहे जो लहान मुलांपासून महिला, वृद्ध सर्वांनाच आवडतो. भारतात अनेक महिला आहेत, ज्या क्रिकेट खेळतात आणि भारतीय महिला क्रिकेट खेळाडूंचे स्वप्नंही पूर्ण होणार आहे इतंकच नाही तर मोठा इतिहासही रचला जाणार आहे. 

खरं तर, १० जुलै रोजी भारत आणि इंग्लंडचे महिला संघ लॉर्ड्सवर एकाच कसोटी सामन्यासाठी मैदानात उतरतील. महिला कसोटी क्रिकेटच्या इतिहासात दोन संघांमध्ये कसोटी सामना होण्याची ही पहिलीच वेळ असेल. भारत आणि इंग्लंड दोन्ही संघ लॉर्ड्सवरील या कसोटी सामन्यासाठी उत्सुक आहेत.

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भारतीय संघाचे मुख्य प्रशिक्षक लॉर्ड्ससाठी आनंदी

भारतीय महिला क्रिकेट संघाचे मुख्य प्रशिक्षक अमोल मुझुमदार लॉर्ड्सवर होणाऱ्या आगामी कसोटी सामन्याबद्दल आनंदी आणि आश्चर्यचकित दोन्ही आहेत. सामन्यापूर्वीच्या पत्रकार परिषदेत अमोल मुझुमदार म्हणाले की, खेळाडू या संधीची आतुरतेने वाट पाहत आहेत. ते म्हणाले की, नुकत्याच संपन्न झालेल्या टी-२० विश्वचषकापूर्वीच त्यांनी याबद्दल बोलायला सुरुवात केली होती. आपल्या कारकिर्दीत १७१ पदार्पणाचे सामने खेळलेल्या मजुमदार म्हणाल्या, “लॉर्ड्सवर होणारा हा पहिला महिला कसोटी सामना आहे, याचे मला आश्चर्य वाटते. तरीही, मी स्वतःला खूप भाग्यवान समजते आणि यात सहभागी असलेल्या प्रत्येकाचे अभिनंदन करू इच्छिते. ही एक मोठी संधी आहे आणि आम्ही तिची आतुरतेने वाट पाहत आहोत.”

लॉर्ड्सवर खेळणे हे भारतीय खेळाडूंसाठी एक मोठी गोष्ट आहे

अमोल मुझुमदार म्हणाले की, “कसोटी सामना खेळणे हे कोणत्याही भारतीय क्रिकेटपटूचे स्वप्न असते आणि इंग्लंडमधील लॉर्ड्सवर खेळणे तर त्याहूनही मोठे स्वप्न आहे. मला खात्री आहे की उद्या पांढरी जर्सी घालणाऱ्या प्रत्येक खेळाडूला याचा अभिमान वाटेल.”

दरम्यान भारतीय महिला टीमने टी२० विश्वचषकात अजिबात चांगली कामगिरी केली नव्हती आणि टी-२० विश्वचषकातून निराशाजनक बाहेर पडल्यानंतर, भारतीय महिला संघाने या लाल चेंडूच्या सामन्यासाठी वर्म्सले क्रिकेट मैदानावर सराव केला. भारताने मागील वर्षी एकही कसोटी सामना न खेळता, यावर्षी मार्चमध्ये आपला शेवटचा कसोटी सामना खेळला होता. 

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Web Title: Eng w vs ind w first time in 142 years at lords women s test match will be played

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Published On: Jul 09, 2026 | 11:35 AM

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