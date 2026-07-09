ENG W vs IND W: 142 वर्षात पहिल्यांदाच…लॉर्ड्सच्या मैदानावर भारत-इंग्लंड रचणार महाइतिहास

खरं तर, १० जुलै रोजी भारत आणि इंग्लंडचे महिला संघ लॉर्ड्सवर एकाच कसोटी सामन्यासाठी मैदानात उतरतील. महिला कसोटी क्रिकेटच्या इतिहासात दोन संघांमध्ये कसोटी सामना होण्याची ही पहिलीच वेळ असेल. भारत आणि इंग्लंड दोन्ही संघ लॉर्ड्सवरील या कसोटी सामन्यासाठी उत्सुक आहेत.
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भारतीय संघाचे मुख्य प्रशिक्षक लॉर्ड्ससाठी आनंदी
भारतीय महिला क्रिकेट संघाचे मुख्य प्रशिक्षक अमोल मुझुमदार लॉर्ड्सवर होणाऱ्या आगामी कसोटी सामन्याबद्दल आनंदी आणि आश्चर्यचकित दोन्ही आहेत. सामन्यापूर्वीच्या पत्रकार परिषदेत अमोल मुझुमदार म्हणाले की, खेळाडू या संधीची आतुरतेने वाट पाहत आहेत. ते म्हणाले की, नुकत्याच संपन्न झालेल्या टी-२० विश्वचषकापूर्वीच त्यांनी याबद्दल बोलायला सुरुवात केली होती. आपल्या कारकिर्दीत १७१ पदार्पणाचे सामने खेळलेल्या मजुमदार म्हणाल्या, “लॉर्ड्सवर होणारा हा पहिला महिला कसोटी सामना आहे, याचे मला आश्चर्य वाटते. तरीही, मी स्वतःला खूप भाग्यवान समजते आणि यात सहभागी असलेल्या प्रत्येकाचे अभिनंदन करू इच्छिते. ही एक मोठी संधी आहे आणि आम्ही तिची आतुरतेने वाट पाहत आहोत.”
लॉर्ड्सवर खेळणे हे भारतीय खेळाडूंसाठी एक मोठी गोष्ट आहे
अमोल मुझुमदार म्हणाले की, “कसोटी सामना खेळणे हे कोणत्याही भारतीय क्रिकेटपटूचे स्वप्न असते आणि इंग्लंडमधील लॉर्ड्सवर खेळणे तर त्याहूनही मोठे स्वप्न आहे. मला खात्री आहे की उद्या पांढरी जर्सी घालणाऱ्या प्रत्येक खेळाडूला याचा अभिमान वाटेल.”
दरम्यान भारतीय महिला टीमने टी२० विश्वचषकात अजिबात चांगली कामगिरी केली नव्हती आणि टी-२० विश्वचषकातून निराशाजनक बाहेर पडल्यानंतर, भारतीय महिला संघाने या लाल चेंडूच्या सामन्यासाठी वर्म्सले क्रिकेट मैदानावर सराव केला. भारताने मागील वर्षी एकही कसोटी सामना न खेळता, यावर्षी मार्चमध्ये आपला शेवटचा कसोटी सामना खेळला होता.
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