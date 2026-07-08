Gautam Gambhir: गौतम गंभीर भारतीय टीमला वाळवीसारखा पोखरतोय, खेळाडू नाहीतर परभवाला कोच जबाबदार, काय आहे नक्की गणित

नॉटिंगहॅम येथे खेळल्या गेलेल्या या सामन्यात अभिषेक शर्मा आणि वैभव सूर्यवंशी यांनी पुन्हा एकदा डावाची सुरुवात केली. मात्र, दोन्ही सलामीवीर चांगली कामगिरी करण्यात अपयशी ठरले. अभिषेक शर्माने १० धावा केल्या, तर सूर्यवंशीने केवळ १३ धावा केल्या. त्यांच्या बाद झाल्यानंतर ईशान किशनही स्वस्तात बाद झाला. प्रशिक्षक गंभीर यांच्या डावखुरा-उजवा फलंदाजांच्या संयोजनाने चाहते थक्क झाले.
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गंभीरने अक्षर आणि हर्षितवर टाकलेला विश्वास निष्फळ ठरला
हे लक्षात घेण्यासारखे आहे की, ईशान किशन बाद झाल्यानंतर कर्णधार श्रेयस अय्यरही केवळ ५ धावाच करू शकला. अय्यरची विकेट पडल्यानंतर, टीम इंडियाकडून अष्टपैलू अक्षर पटेल फलंदाजीसाठी आला. आश्चर्याची गोष्ट म्हणजे, संघात तिलक वर्मा आणि शिवम दुबे यांच्यासारख्या खेळाडूंचाही समावेश होता, जे सुरुवातीच्या विकेट्स पडल्यानंतर डावाला स्थैर्य देण्यासाठी पूर्णपणे योग्य होते, पण गंभीरच्या मनात वेगळेच काहीतरी होते.
गौतम गंभीरची अक्षर पटेलवरील पैज फसली. सर्वात मोठे आश्चर्य तेव्हा घडले, जेव्हा शिवम दुबेच्या आधी हर्षित राणाला फलंदाजीसाठी पाठवण्यात आले. हर्षितमध्ये शेवटच्या षटकांमध्ये वेगाने धावा करण्याची क्षमता निश्चितच आहे, पण शिवम दुबेसारख्या खेळाडूच्या आधी त्याला फलंदाजीसाठी पाठवणे अनाकलनीय होते. दरम्यान, खराब फॉर्ममध्ये असलेल्या तिलक वर्माने ११ चेंडूंमध्ये केवळ ३ धावा करून पुन्हा एकदा निराशा केली.
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सामना कसा होता?
सामन्याबद्दल बोलायचे झाल्यास, टीम इंडियाचा कर्णधार श्रेयस अय्यरने नाणेफेक जिंकून प्रथम गोलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला होता. प्रथम फलंदाजी करताना, फिल सॉल्टच्या ७० आणि सॅम करनच्या ४१ धावांच्या जोरावर इंग्लंडने आपल्या निर्धारित २० षटकांत ७ गडी गमावून २०१ धावा केल्या. प्रत्युत्तरात, भारतीय संघ ११.४ षटकांत केवळ ७६ धावांवर सर्वबाद झाला आणि त्यांना १२६ धावांनी दारुण पराभव पत्करावा लागला.