Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:
  • Sports »
  • Who Is Mumbai Indians New Spin Bowling Coach Kristen Beams In Wpl Franchise Put Faith In This Experienced Player

कोण आहे WPL मध्ये मुंबई इंडियन्सचे नवीन फिरकी गोलंदाज प्रशिक्षक क्रिस्टन बीम्स? फ्रँचायझीने या अनुभवी खेळाडूवर ठेवला विश्वास

२०२६ च्या महिला प्रीमियर लीग हंगामापूर्वी मुंबई इंडियन्सने त्यांच्या प्रशिक्षकांना बळकटी दिली आहे, त्यांनी माजी ऑस्ट्रेलियन लेग-स्पिनर क्रिस्टन बीम्सची फिरकी गोलंदाजी प्रशिक्षक म्हणून नियुक्ती केली आहे.

Updated On: Dec 30, 2025 | 09:49 AM
फोटो सौजन्य - Mumbai Indians सोशल मिडिया

फोटो सौजन्य - Mumbai Indians सोशल मिडिया

Follow Us:
Follow Us:

Who is Kristen Beams? : महिला प्रीमियर लीग 2026 सुरू व्हायला काही दिवस शिल्लक राहिले आहेत. भारतीय संघ सध्या श्रीलंकेविरुद्ध मालिका खेळण्यात व्यस्त आहे. भारताच्या संघाने श्रीलंकेविरुद्ध मालिकेमध्ये कमालीची कामगिरी केली आहे, ही मालिका झाल्यानंतर सर्व खेळाडू हे महिला प्रिमियर लीगच्या नव्या सिझनची सुरुवात नव्या वर्षात करणार आहे. अनेक खेळाडूंचे या नव्या सिझनमध्ये संघ बदलेले पाहायला मिळणार आहेत. 

२०२६ च्या महिला प्रीमियर लीग हंगामापूर्वी मुंबई इंडियन्सने त्यांच्या प्रशिक्षकांना बळकटी दिली आहे, त्यांनी माजी ऑस्ट्रेलियन लेग-स्पिनर क्रिस्टन बीम्सची फिरकी गोलंदाजी प्रशिक्षक म्हणून नियुक्ती केली आहे. बीम्सने २०१४ ते २०१७ दरम्यान कांगारूंसाठी सर्व फॉरमॅटमध्ये खेळले. तिच्याकडून संघात आंतरराष्ट्रीय अनुभव आणण्याची अपेक्षा आहे, संघ आपले जेतेपद राखण्याची तयारी करत आहे.

जसप्रीत बुमराह विजय हजारे ट्रॉफीचा सामना खेळणार? कॉलेजच्या मैदानावर गाळला घाम, दिलं सर्वांनाच सरप्राईझ

४१ वर्षीय क्रिस्टन बीम्स एका अनुभवी सपोर्ट ग्रुपमध्ये सामील होतील ज्यामध्ये मुख्य प्रशिक्षक लिसा कीथली, गोलंदाजी प्रशिक्षक आणि मार्गदर्शक झुलन गोस्वामी, फलंदाजी प्रशिक्षक देविका पळशीकर आणि क्षेत्ररक्षण प्रशिक्षक निकोल बोल्टन यांचा समावेश असेल. आगामी हंगाम हा कीथलीचा मुंबई इंडियन्ससोबतचा पहिला WPL आवृत्ती असेल, जो यापूर्वी दिल्ली कॅपिटल्ससोबत होता.

बीम्सने ऑस्ट्रेलियासाठी कसोटी, एकदिवसीय आणि टी-२० आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट खेळले आहे आणि तिच्या आंतरराष्ट्रीय कारकिर्दीत ती महिला क्रिकेटच्या उच्च स्तरावर नियमित खेळाडू आहे. लेग-स्पिनर म्हणून तिचा अनुभव मुंबई इंडियन्सच्या फिरकी विभागाला बळकटी देईल अशी अपेक्षा आहे कारण फ्रँचायझी लीगमध्ये आपला उत्कृष्ट रेकॉर्ड कायम ठेवण्याचा प्रयत्न करीत आहे. ही नियुक्ती क्लबच्या मजबूत कोचिंग सेटअपमध्ये सतत गुंतवणूकीचे देखील प्रतिबिंबित करते.

सोशल मीडियावर फ्रँचायझीने शेअर केलेल्या व्हिडिओमध्ये, बीम्स म्हणाली की ती खेळातील काही सर्वात प्रतिष्ठित व्यक्तींसोबत काम करण्यास आणि संघाच्या वातावरणाचा भाग होण्यास उत्सुक आहे. “झुलन गोस्वामीसारख्या व्यक्तीसोबत काम करण्याची ही एक उत्तम संधी आहे, जी खेळातील महान खेळाडूंपैकी एक आहे आणि ज्याच्याविरुद्ध मी क्रिकेट खेळलो आहे,” बीम्स म्हणाली. तिने संघातील संस्कृतीबद्दल देखील बोलले आणि त्याला दीर्घकालीन यशावर बांधलेले जवळचे गट म्हटले.अ‍ॅक्टिव्हवेअर

गेल्या हंगामात यशस्वी जेतेपद जिंकण्याच्या मोहिमेनंतर मुंबई इंडियन्सने त्यांच्या प्रशिक्षक संघाला बळकट करण्याचे पाऊल उचलले आहे. बीम्सची भरती ही त्या यशावर भर देण्याच्या दिशेने आणि खेळाच्या महत्त्वाच्या क्षेत्रांमध्ये खेळाडूंना तज्ञांचे सहकार्य मिळत राहावे यासाठी एक पाऊल म्हणून पाहिली जाते.

Web Title: Who is mumbai indians new spin bowling coach kristen beams in wpl franchise put faith in this experienced player

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Dec 30, 2025 | 09:42 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

DC vs RCB WPL 2026 LIVE : RCB ने दिल्ली कॅपिटल्सच्या 166 धावांवर रोखले! मानधना आर्मीसमोर 167 धावांचे लक्ष्य; शफाली चमकली
1

DC vs RCB WPL 2026 LIVE : RCB ने दिल्ली कॅपिटल्सच्या 166 धावांवर रोखले! मानधना आर्मीसमोर 167 धावांचे लक्ष्य; शफाली चमकली

UPW vs MI WPL 2026 : अमेलिया केरचा WPL मध्ये करिश्मा! अशी कामगिरी करणारी ती जगातील पहिलीच खेळाडू; वाचा सविस्तर 
2

UPW vs MI WPL 2026 : अमेलिया केरचा WPL मध्ये करिश्मा! अशी कामगिरी करणारी ती जगातील पहिलीच खेळाडू; वाचा सविस्तर 

DC vs RCB WPL 2026 LIVE : RCB ने TOSS जिंकून घेतला प्रथम गोलंदाजीचा निर्णय; DC करणार फलंदाजी
3

DC vs RCB WPL 2026 LIVE : RCB ने TOSS जिंकून घेतला प्रथम गोलंदाजीचा निर्णय; DC करणार फलंदाजी

 रणजी ट्रॉफी 2025-026 च्या दुसऱ्या फेरीपूर्वी मुंबईला झटका! ‘या’ स्टार फलंदाजाची स्पर्धेतून माघार
4

 रणजी ट्रॉफी 2025-026 च्या दुसऱ्या फेरीपूर्वी मुंबईला झटका! ‘या’ स्टार फलंदाजाची स्पर्धेतून माघार

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
‘मांजा हटवा अन् जीव वाचवा! चायनीज मांजा ठरतोय मृत्यूचा सापळा; पुण्यात ‘विद्या प्रमाण रेस्क्यू अभियान’

‘मांजा हटवा अन् जीव वाचवा! चायनीज मांजा ठरतोय मृत्यूचा सापळा; पुण्यात ‘विद्या प्रमाण रेस्क्यू अभियान’

Jan 18, 2026 | 02:35 AM
जत शहरातील सार्वजनिक स्वच्छतागृहांची दयनीय अवस्था, घाणीचे साम्राज्य; नागरिकांचा संताप

जत शहरातील सार्वजनिक स्वच्छतागृहांची दयनीय अवस्था, घाणीचे साम्राज्य; नागरिकांचा संताप

Jan 18, 2026 | 12:30 AM
Trump Greenland Strategy : ट्रम्पचा नवा रिअल इस्टेट जुगार! ग्रीनलँड विकत घेण्यासाठी पेरले शेकडो गुप्तहेर, काय आहे नेमका प्लॅन

Trump Greenland Strategy : ट्रम्पचा नवा रिअल इस्टेट जुगार! ग्रीनलँड विकत घेण्यासाठी पेरले शेकडो गुप्तहेर, काय आहे नेमका प्लॅन

Jan 17, 2026 | 11:23 PM
फुल चार्जवर 810 KM रेंज! पहिल्यांदाच Google Gemini AI सह सुसज्ज असणारी EV ‘या’ दिवशी होणार सादर

फुल चार्जवर 810 KM रेंज! पहिल्यांदाच Google Gemini AI सह सुसज्ज असणारी EV ‘या’ दिवशी होणार सादर

Jan 17, 2026 | 10:11 PM
व्हॉट्सअ‍ॅप ग्रुपवर राज ठाकरेंबद्दल आक्षेपार्ह पोस्ट अन् पुढच्याच क्षणी घडलं असं काही… कोपरखैरणेत मोठा राडा! Video Viral

व्हॉट्सअ‍ॅप ग्रुपवर राज ठाकरेंबद्दल आक्षेपार्ह पोस्ट अन् पुढच्याच क्षणी घडलं असं काही… कोपरखैरणेत मोठा राडा! Video Viral

Jan 17, 2026 | 09:39 PM
Maharashtra Politics: भाजपचा ‘दादां’ना मोठा धक्का; महापालिका संपताच थेट…

Maharashtra Politics: भाजपचा ‘दादां’ना मोठा धक्का; महापालिका संपताच थेट…

Jan 17, 2026 | 09:29 PM
Uday Samant on UBT: “गिरे तो भी टांग उपर”, उदय सामंत यांची ‘उबाठा’वर बोचरी टीका; महापालिका निकालावर मांडली रोखठोक भूमिका

Uday Samant on UBT: “गिरे तो भी टांग उपर”, उदय सामंत यांची ‘उबाठा’वर बोचरी टीका; महापालिका निकालावर मांडली रोखठोक भूमिका

Jan 17, 2026 | 09:15 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Nanded : “भाजपच्या यशाचे श्रेय नांदेडकरांचे ” -अशोक चव्हाण

Nanded : “भाजपच्या यशाचे श्रेय नांदेडकरांचे ” -अशोक चव्हाण

Jan 17, 2026 | 08:19 PM
Latur Crime News : अनुष्काच्या मृत्यूचे गूढ उकलण्यासाठी SIT ची स्थापना

Latur Crime News : अनुष्काच्या मृत्यूचे गूढ उकलण्यासाठी SIT ची स्थापना

Jan 17, 2026 | 08:09 PM
Latur News : 70 पैकी 47 जागा जिंकत काँग्रेस आणि वंचित बहुजन आघाडीचे महापालिकेवर निर्विवाद वर्चस्व

Latur News : 70 पैकी 47 जागा जिंकत काँग्रेस आणि वंचित बहुजन आघाडीचे महापालिकेवर निर्विवाद वर्चस्व

Jan 17, 2026 | 08:04 PM
Kolhapur News : “तिन्ही पक्षाच्या बदनामीला वाव द्यायचा नाही”; हसन मुश्रीफ यांचं वक्तव्य

Kolhapur News : “तिन्ही पक्षाच्या बदनामीला वाव द्यायचा नाही”; हसन मुश्रीफ यांचं वक्तव्य

Jan 17, 2026 | 07:56 PM
Latur Election : महापालिकेतील निकालाचा भाजपकडून स्विकार

Latur Election : महापालिकेतील निकालाचा भाजपकडून स्विकार

Jan 17, 2026 | 07:47 PM
Muncipal Election Result : भाजप आणि काँग्रेस दोन्ही पक्षाच्या आमदारांचा सत्ता स्थापण्याचा दावा

Muncipal Election Result : भाजप आणि काँग्रेस दोन्ही पक्षाच्या आमदारांचा सत्ता स्थापण्याचा दावा

Jan 17, 2026 | 07:32 PM
MUMBAI : एकनाथ शिंदेंच्या भूमिकेमुळे मुंबईवर महाराष्ट्र द्वेष्ट्यांचा झेंडा? -संजय राऊत

MUMBAI : एकनाथ शिंदेंच्या भूमिकेमुळे मुंबईवर महाराष्ट्र द्वेष्ट्यांचा झेंडा? -संजय राऊत

Jan 17, 2026 | 03:27 PM