कोण आहे WPL मध्ये मुंबई इंडियन्सचे नवीन फिरकी गोलंदाज प्रशिक्षक क्रिस्टन बीम्स? फ्रँचायझीने या अनुभवी खेळाडूवर ठेवला विश्वास

Who is Kristen Beams? : महिला प्रीमियर लीग 2026 सुरू व्हायला काही दिवस शिल्लक राहिले आहेत. भारतीय संघ सध्या श्रीलंकेविरुद्ध मालिका खेळण्यात व्यस्त आहे. भारताच्या संघाने श्रीलंकेविरुद्ध मालिकेमध्ये कमालीची कामगिरी केली आहे, ही मालिका झाल्यानंतर सर्व खेळाडू हे महिला प्रिमियर लीगच्या नव्या सिझनची सुरुवात नव्या वर्षात करणार आहे. अनेक खेळाडूंचे या नव्या सिझनमध्ये संघ बदलेले पाहायला मिळणार आहेत.
२०२६ च्या महिला प्रीमियर लीग हंगामापूर्वी मुंबई इंडियन्सने त्यांच्या प्रशिक्षकांना बळकटी दिली आहे, त्यांनी माजी ऑस्ट्रेलियन लेग-स्पिनर क्रिस्टन बीम्सची फिरकी गोलंदाजी प्रशिक्षक म्हणून नियुक्ती केली आहे. बीम्सने २०१४ ते २०१७ दरम्यान कांगारूंसाठी सर्व फॉरमॅटमध्ये खेळले. तिच्याकडून संघात आंतरराष्ट्रीय अनुभव आणण्याची अपेक्षा आहे, संघ आपले जेतेपद राखण्याची तयारी करत आहे.
४१ वर्षीय क्रिस्टन बीम्स एका अनुभवी सपोर्ट ग्रुपमध्ये सामील होतील ज्यामध्ये मुख्य प्रशिक्षक लिसा कीथली, गोलंदाजी प्रशिक्षक आणि मार्गदर्शक झुलन गोस्वामी, फलंदाजी प्रशिक्षक देविका पळशीकर आणि क्षेत्ररक्षण प्रशिक्षक निकोल बोल्टन यांचा समावेश असेल. आगामी हंगाम हा कीथलीचा मुंबई इंडियन्ससोबतचा पहिला WPL आवृत्ती असेल, जो यापूर्वी दिल्ली कॅपिटल्ससोबत होता.
बीम्सने ऑस्ट्रेलियासाठी कसोटी, एकदिवसीय आणि टी-२० आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट खेळले आहे आणि तिच्या आंतरराष्ट्रीय कारकिर्दीत ती महिला क्रिकेटच्या उच्च स्तरावर नियमित खेळाडू आहे. लेग-स्पिनर म्हणून तिचा अनुभव मुंबई इंडियन्सच्या फिरकी विभागाला बळकटी देईल अशी अपेक्षा आहे कारण फ्रँचायझी लीगमध्ये आपला उत्कृष्ट रेकॉर्ड कायम ठेवण्याचा प्रयत्न करीत आहे. ही नियुक्ती क्लबच्या मजबूत कोचिंग सेटअपमध्ये सतत गुंतवणूकीचे देखील प्रतिबिंबित करते.
Spin आणि win ची recipe घेऊन #AaliRe 💙 Paltan, let’s welcome our new spin bowling coach, Kristen Beams 🙌#MumbaiIndians #TATAWPL pic.twitter.com/5xUrJgkaC5 — Mumbai Indians (@mipaltan) December 29, 2025
सोशल मीडियावर फ्रँचायझीने शेअर केलेल्या व्हिडिओमध्ये, बीम्स म्हणाली की ती खेळातील काही सर्वात प्रतिष्ठित व्यक्तींसोबत काम करण्यास आणि संघाच्या वातावरणाचा भाग होण्यास उत्सुक आहे. “झुलन गोस्वामीसारख्या व्यक्तीसोबत काम करण्याची ही एक उत्तम संधी आहे, जी खेळातील महान खेळाडूंपैकी एक आहे आणि ज्याच्याविरुद्ध मी क्रिकेट खेळलो आहे,” बीम्स म्हणाली. तिने संघातील संस्कृतीबद्दल देखील बोलले आणि त्याला दीर्घकालीन यशावर बांधलेले जवळचे गट म्हटले.अॅक्टिव्हवेअर
गेल्या हंगामात यशस्वी जेतेपद जिंकण्याच्या मोहिमेनंतर मुंबई इंडियन्सने त्यांच्या प्रशिक्षक संघाला बळकट करण्याचे पाऊल उचलले आहे. बीम्सची भरती ही त्या यशावर भर देण्याच्या दिशेने आणि खेळाच्या महत्त्वाच्या क्षेत्रांमध्ये खेळाडूंना तज्ञांचे सहकार्य मिळत राहावे यासाठी एक पाऊल म्हणून पाहिली जाते.