केस धुतल्यानंतर खूप गळतात का? 'या' सोप्या टिप्स वापरा; केसं मजबूत, सिल्की आणि शाइनी बनतील…

केस धुताना किंवा धुतल्यानंतर केस गळण्याचे प्रमाण अनेकांमध्ये जास्त असते. केसांची योग्य काळजी म्हणजे फक्त तेल लावणे किंवा महागडे केस उत्पादने वापरणे एवढेच नाही.

Updated On: Feb 27, 2026 | 07:57 PM
hair care tips:
  • केस धुतल्यानंतर खूप गळतात का?
  • केस धुताना या स्टेप्स फॉलो करा
  • केसांचं आरोग्य तुमच्या हातात
Hair Care Tips:प्रत्येकाला सुंदर, मऊ आणि निरोगी केस हवे असतात. पण केसांच्या आरोग्याची योग्य काळजी म्हणजे फक्त तेल लावणे किंवा महागडे केस उत्पादने वापरणे एवढेच नाही. तर त्यांची नीट काळजी घेण्यासाठी त्यांचा नीट पद्धतीने व्यवस्थित धुणेही तितकेच महत्त्वाचे आहे. बरेच लोक केस धुणं हा एक नित्यक्रम मानतात. रोजच्या घाई गडबडीत आणि घाईघाईने केसं धुतात.  पण या सगळ्या परिस्थितीत चुकीच्या पद्धतीनं केसं धुतले जातात. त्यात तुमच्या केसांना नुकसान पोहोचवू शकतं. निरोगी केसांची काळजी घेण्याच्या दिनचर्येत केस धुण्यास मदत करण्यासाठी येथे काही सोप्या पण प्रभावी टिप्स जाणून घेणं महत्त्वाचं आहे.

सावधान! चेकबुक हरवलंय? तर ‘हे’ काम तातडीने करा, नाहीतर तुमचं बँक खातं रिकामं होऊ शकतं!

नेहमी कोमट पाण्याने सुरुवात करा

गरम पाणी तुमच्या केसांमधील ओलावा काढून टाकू शकते आणि थंड पाणी ते प्रभावीपणे स्वच्छ करत नाही. कोमट पाणी तुमच्या टाळूचे छिद्र उघडण्यास आणि घाण काढून टाकण्यास मदत करतं. म्हणून, कोमट पाण्याने केसं धुण्यासाठी सुरुवात करा.

तुमच्या स्कॅल्पनुसार शाम्पू निवडा

जर तुमची टाळू तेलकट असेल तर डीप-क्लींजिंग शॅम्पू निवडा किंवा जर ती कोरडी असेल तर हायड्रेटिंग शॅम्पू निवडा. सल्फेट-मुक्त शॅम्पू नेहमीच श्रेयस्कर असतात. त्यामुळे त्याचा फायदा तुमच्या केसांना होऊन केसं नीट पद्धतीने स्वच्छ होतात.

थेट शाम्पू लावू नका

शाम्पू थेट केसांना लावणं चुकीचं आहे. हातात पाणी घेऊन शाम्पूला हलक्या फेसावर लावा आणि नंतर तो तुमच्या टाळूला लावा. यामुळे समान वितरण होते आणि नुकसान टाळता येते.

टाळूची मालिश करा

तुमच्या बोटांच्या टोकांनी तुमच्या टाळूला हलक्या हाताने मालिश करा. यामुळे रक्ताभिसरण सुधारते आणि केसांची वाढ वाढते. त्याचा फायदा केसांच्या पुर्ण आरोग्यावर होतो.

टोकांना जास्त शाम्पू लावू नका.

पाण्यासोबत शाम्पू टाळूला लावा, केसांच्या लांबीवर फेस आपोआप पसरेल. त्यामुळे खास केसांच्या टोकांना शाम्पू लावू नकात.

कंडिशनर योग्य ठिकाणी लावा

कंडिशनर फक्त केसांच्या लांबी आणि टोकांना लावा. ते टाळूला लावल्याने चिकटपणा आणि केस गळण्याची समस्या उद्भवू शकते.

मऊ टॉवेलने वाळवा

ओले केस जोरात घासू नका, तर मऊ टॉवेलने हलक्या हाताने दाबून ते पुसून टाका. त्यामुळे केसांचं होणारं नुकसान टाळता येतं.

वारंवार केस धुणे टाळा

दररोज केस धुण्याने त्यांचे नैसर्गिक तेल निघून जाते. आठवड्यातून २-३ वेळा केस धुणे पुरेसे असते. त्यामुळे त्याचं स्वच्छताही होते. आणि केसं निरोगी आणि छान राहतात.

योग्य केस धुण्याच्या पद्धती तुमचे केस स्वच्छ ठेवतातच, शिवाय ते निरोगी, मजबूत आणि चमकदार देखील बनवतात. वरील टिप्स फॉलो करून तुम्ही तुमच्या केसांचे सौंदर्य टिकवून ठेवू शकता आणि केसांच्या समस्या टाळू शकता.

5 महिन्यांपूर्वीच गरोदरपणाची बातमी शेअर करण्याची घाई नको! ‘या’ २ चाचण्या महत्त्वाच्या, तज्ज्ञ काय सांगतात?

Published On: Feb 27, 2026 | 07:57 PM

