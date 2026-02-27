केस धुतल्यानंतर खूप गळतात का? ‘या’ सोप्या टिप्स वापरा; केसं मजबूत, सिल्की आणि शाइनी बनतील…

गरम पाणी तुमच्या केसांमधील ओलावा काढून टाकू शकते आणि थंड पाणी ते प्रभावीपणे स्वच्छ करत नाही. कोमट पाणी तुमच्या टाळूचे छिद्र उघडण्यास आणि घाण काढून टाकण्यास मदत करतं. म्हणून, कोमट पाण्याने केसं धुण्यासाठी सुरुवात करा.
जर तुमची टाळू तेलकट असेल तर डीप-क्लींजिंग शॅम्पू निवडा किंवा जर ती कोरडी असेल तर हायड्रेटिंग शॅम्पू निवडा. सल्फेट-मुक्त शॅम्पू नेहमीच श्रेयस्कर असतात. त्यामुळे त्याचा फायदा तुमच्या केसांना होऊन केसं नीट पद्धतीने स्वच्छ होतात.
शाम्पू थेट केसांना लावणं चुकीचं आहे. हातात पाणी घेऊन शाम्पूला हलक्या फेसावर लावा आणि नंतर तो तुमच्या टाळूला लावा. यामुळे समान वितरण होते आणि नुकसान टाळता येते.
तुमच्या बोटांच्या टोकांनी तुमच्या टाळूला हलक्या हाताने मालिश करा. यामुळे रक्ताभिसरण सुधारते आणि केसांची वाढ वाढते. त्याचा फायदा केसांच्या पुर्ण आरोग्यावर होतो.
पाण्यासोबत शाम्पू टाळूला लावा, केसांच्या लांबीवर फेस आपोआप पसरेल. त्यामुळे खास केसांच्या टोकांना शाम्पू लावू नकात.
कंडिशनर फक्त केसांच्या लांबी आणि टोकांना लावा. ते टाळूला लावल्याने चिकटपणा आणि केस गळण्याची समस्या उद्भवू शकते.
ओले केस जोरात घासू नका, तर मऊ टॉवेलने हलक्या हाताने दाबून ते पुसून टाका. त्यामुळे केसांचं होणारं नुकसान टाळता येतं.
दररोज केस धुण्याने त्यांचे नैसर्गिक तेल निघून जाते. आठवड्यातून २-३ वेळा केस धुणे पुरेसे असते. त्यामुळे त्याचं स्वच्छताही होते. आणि केसं निरोगी आणि छान राहतात.
योग्य केस धुण्याच्या पद्धती तुमचे केस स्वच्छ ठेवतातच, शिवाय ते निरोगी, मजबूत आणि चमकदार देखील बनवतात. वरील टिप्स फॉलो करून तुम्ही तुमच्या केसांचे सौंदर्य टिकवून ठेवू शकता आणि केसांच्या समस्या टाळू शकता.