‘सासूबाईंनी आणि तिने माझी..’, जान्हवी किल्लेकरच्या जाऊबाईचा व्हिडिओ चर्चेत, नेटकऱ्यांनी पाडला कमेंट्सचा पाऊस

jahnavi killekar heartwarming video: मराठी अभिनेत्री जान्हवी किल्लेकर सोशल मीडियावर कायम सक्रिय असते. व्यावसायिक आयुष्यासोबतच ती तिच्या वैयक्तिक आयुष्यातील खास क्षणही चाहत्यांसोबत शेअर करत असते. मात्र यावेळी जान्हवीने नव्हे, तर तिची जाऊ कोमल किल्लेकरने शेअर केलेला एक व्हिडिओ सोशल मीडियावर चांगलाच चर्चेत आला आहे.
व्हायरल होत असलेल्या या व्हिडिओमध्ये जान्हवी तिच्या जाऊ कोमलच्या पायांची प्रेमाने मालिश करताना दिसत आहे. तिच्या चेहऱ्यावरील हसू आणि कोमलबद्दलची आपुलकी पाहून अनेकांनी तिचं कौतुक केलं आहे.
हा व्हिडिओ शेअर करत कोमल किल्लेकरने जान्हवी आणि आपल्या सासूबाईंबद्दल कृतज्ञता व्यक्त केली. तिने लिहिलं, “माझ्या शस्त्रक्रियेनंतर मी काही दिवस जान्हवीच्या घरी राहत होते. त्या काळात तिने मला कशाचीही कमतरता जाणवू दिली नाही. जान्हवी आणि माझ्या सासूबाईंनी माझी मनापासून काळजी घेतली. त्यांनी प्रेमाने, संयमाने आणि आपुलकीने माझी सेवा केली. अशा प्रेमळ जाऊबाई आणि आई मिळाल्यामुळे मी स्वतःला खूप भाग्यवान समजते.”
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कोमलच्या या पोस्टनंतर नेटकऱ्यांनीही कमेंट्सचा अक्षरशः पाऊस पाडला आहे. एका युजरने, “जान्हवी मॅडम, तुमचा अभिमान वाटतो,” अशी प्रतिक्रिया दिली. तर दुसऱ्याने, “मैत्री असावी तर अशी,” असं म्हटलं. आणखी एका नेटकऱ्याने, “कोमल, तू खरोखर नशीबवान आहेस. तुला जान्हवीसारखी प्रेमळ आणि गोड जाऊ मिळाली,” अशी कमेंट केली.
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याशिवाय, “करिअर आणि कुटुंब यामध्ये इतका सुंदर समतोल कसा राखतेस? तू खूप प्रेमळ आहेस,” अशी प्रतिक्रिया एका चाहत्याने दिली. “नजर नको लागायला,” अशा शुभेच्छा देत अनेकांनी हार्ट इमोजी पोस्ट केल्या. जान्हवीच्या या साध्या पण मन जिंकणाऱ्या कृतीमुळे सोशल मीडियावर तिच्यावर कौतुकाचा वर्षाव होत आहे.