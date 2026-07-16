गुरुवार, 16 जुलै 2026
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात

‘सासूबाईंनी आणि तिने माझी..’, जान्हवी किल्लेकरच्या जाऊबाईचा व्हिडिओ चर्चेत, नेटकऱ्यांनी पाडला कमेंट्सचा पाऊस

Updated On: Jul 16, 2026 | 10:40 AM IST
जाहिरात
सारांश

jahnavi killekar heartwarming video: अभिनेत्री जान्हवी किल्लेकरचा तिच्या जाऊ कोमल किल्लेकरसोबतचा एक व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाला आहे. शस्त्रक्रियेनंतर केलेल्या काळजीबद्दल कोमलने व्यक्त केल्या भावना, नेटकऱ्यांनी केलं भरभरून कौतुक.

(फोटो सौजन्य- सोशल मीडिया)

(फोटो सौजन्य- सोशल मीडिया)

Follow Us:
Follow Us:
विस्तार
  • जान्हवी किल्लेकरच्या जाऊबाईचा व्हिडिओ चर्चेत
  • कोमल किल्लेकरने जान्हवीनी तिच्या सासूबाईंचे केलं कौतुक
  • नेटकऱ्यांनी पाडला कमेंट्सचा पाऊस
 

jahnavi killekar heartwarming video: मराठी अभिनेत्री जान्हवी किल्लेकर सोशल मीडियावर कायम सक्रिय असते. व्यावसायिक आयुष्यासोबतच ती तिच्या वैयक्तिक आयुष्यातील खास क्षणही चाहत्यांसोबत शेअर करत असते. मात्र यावेळी जान्हवीने नव्हे, तर तिची जाऊ कोमल किल्लेकरने शेअर केलेला एक व्हिडिओ सोशल मीडियावर चांगलाच चर्चेत आला आहे.

व्हायरल होत असलेल्या या व्हिडिओमध्ये जान्हवी तिच्या जाऊ कोमलच्या पायांची प्रेमाने मालिश करताना दिसत आहे. तिच्या चेहऱ्यावरील हसू आणि कोमलबद्दलची आपुलकी पाहून अनेकांनी तिचं कौतुक केलं आहे.

हा व्हिडिओ शेअर करत कोमल किल्लेकरने जान्हवी आणि आपल्या सासूबाईंबद्दल कृतज्ञता व्यक्त केली. तिने लिहिलं, “माझ्या शस्त्रक्रियेनंतर मी काही दिवस जान्हवीच्या घरी राहत होते. त्या काळात तिने मला कशाचीही कमतरता जाणवू दिली नाही. जान्हवी आणि माझ्या सासूबाईंनी माझी मनापासून काळजी घेतली. त्यांनी प्रेमाने, संयमाने आणि आपुलकीने माझी सेवा केली. अशा प्रेमळ जाऊबाई आणि आई मिळाल्यामुळे मी स्वतःला खूप भाग्यवान समजते.”

Atul Kulkarni : सोनम वांगचुक यांच्यासाठी अतुल कुलकर्णींचं मोठं पाऊल! करणार एकदिवसीय उपोषण; सरकारला चर्चेसाठी केलं आवाहन

कोमलच्या या पोस्टनंतर नेटकऱ्यांनीही कमेंट्सचा अक्षरशः पाऊस पाडला आहे. एका युजरने, “जान्हवी मॅडम, तुमचा अभिमान वाटतो,” अशी प्रतिक्रिया दिली. तर दुसऱ्याने, “मैत्री असावी तर अशी,” असं म्हटलं. आणखी एका नेटकऱ्याने, “कोमल, तू खरोखर नशीबवान आहेस. तुला जान्हवीसारखी प्रेमळ आणि गोड जाऊ मिळाली,” अशी कमेंट केली.

 

View this post on Instagram

 

 

Katrina Kaif Birthday: खरं नाव, ६ बहिणी आणि कोट्यवधींचा बिझनेस; कतरिना कैफबद्दलच्या ‘या’ ७ गोष्टी तुम्हाला माहिती आहेत का?

याशिवाय, “करिअर आणि कुटुंब यामध्ये इतका सुंदर समतोल कसा राखतेस? तू खूप प्रेमळ आहेस,” अशी प्रतिक्रिया एका चाहत्याने दिली. “नजर नको लागायला,” अशा शुभेच्छा देत अनेकांनी हार्ट इमोजी पोस्ट केल्या. जान्हवीच्या या साध्या पण मन जिंकणाऱ्या कृतीमुळे सोशल मीडियावर तिच्यावर कौतुकाचा वर्षाव होत आहे.

Web Title: Janhavi killekars sister in laws video goes viral wins hearts online

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jul 16, 2026 | 10:39 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

हाॅटेलमध्ये प्रियकरासोबत रंगेहात पकडली गेली पत्नी, पतीने हाणामारी करतच काढलं बाहेर; Video Viral
1

हाॅटेलमध्ये प्रियकरासोबत रंगेहात पकडली गेली पत्नी, पतीने हाणामारी करतच काढलं बाहेर; Video Viral

आधी बेंचवर बसवले अन् पदार्पणातच उडाली ‘दांडी’; Vaibhav Sooryavanshi चा ‘तो’ व्हिडिओ तूफान Viral
2

आधी बेंचवर बसवले अन् पदार्पणातच उडाली ‘दांडी’; Vaibhav Sooryavanshi चा ‘तो’ व्हिडिओ तूफान Viral

२५ वर्षांनंतर रंगभूमीवर नवाजुद्दीन सिद्दीकींची घरवापसी; ‘नकाब’साठी मुलगी शोरासोबत शिकागोला रवाना
3

२५ वर्षांनंतर रंगभूमीवर नवाजुद्दीन सिद्दीकींची घरवापसी; ‘नकाब’साठी मुलगी शोरासोबत शिकागोला रवाना

‘प्रेमाची गोष्ट’ फेम अभिनेत्रीचे थाटात पार पडलं डोहाळेजेवण, लग्नानंतर २ वर्षांनी ‘ही’ मराठी अभिनेत्री होणार आई
4

‘प्रेमाची गोष्ट’ फेम अभिनेत्रीचे थाटात पार पडलं डोहाळेजेवण, लग्नानंतर २ वर्षांनी ‘ही’ मराठी अभिनेत्री होणार आई

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
‘सासूबाईंनी आणि तिने माझी..’, जान्हवी किल्लेकरच्या जाऊबाईचा व्हिडिओ चर्चेत, नेटकऱ्यांनी पाडला कमेंट्सचा पाऊस

‘सासूबाईंनी आणि तिने माझी..’, जान्हवी किल्लेकरच्या जाऊबाईचा व्हिडिओ चर्चेत, नेटकऱ्यांनी पाडला कमेंट्सचा पाऊस

Jul 16, 2026 | 10:39 AM
Navi Mumbai: प्रकल्पग्रस्तांची घरे आणि सिडको घरे फ्री होल्ड करावीत, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांकडे मंदा म्हात्रेंची मागणी

Navi Mumbai: प्रकल्पग्रस्तांची घरे आणि सिडको घरे फ्री होल्ड करावीत, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांकडे मंदा म्हात्रेंची मागणी

Jul 16, 2026 | 10:33 AM
Ghansoli News: घणसोलीतील सिम्प्लेक्सचा होणार क्लस्टर विकास, नागरिकांकडून ३० दिवसांत सूचना-हरकती मागविणार

Ghansoli News: घणसोलीतील सिम्प्लेक्सचा होणार क्लस्टर विकास, नागरिकांकडून ३० दिवसांत सूचना-हरकती मागविणार

Jul 16, 2026 | 10:20 AM
iPhone चार्ज होत नाहीये? सर्व्हिस सेंटरमध्ये जाण्याआधी १ मिनिटांत चेक करा ही महत्त्वाची सेटींग, हजारो रुपयांची होईल बचत

iPhone चार्ज होत नाहीये? सर्व्हिस सेंटरमध्ये जाण्याआधी १ मिनिटांत चेक करा ही महत्त्वाची सेटींग, हजारो रुपयांची होईल बचत

Jul 16, 2026 | 10:16 AM
Shehnaaz Gill On Raghav Juyal : राघव जुईयलसोबतच्या नात्यावर शहनाज गिलची पहिली प्रतिक्रिया; डेटिंगच्या चर्चांवर दिलं स्पष्ट उत्तर

Shehnaaz Gill On Raghav Juyal : राघव जुईयलसोबतच्या नात्यावर शहनाज गिलची पहिली प्रतिक्रिया; डेटिंगच्या चर्चांवर दिलं स्पष्ट उत्तर

Jul 16, 2026 | 10:09 AM
Sonam Wangchuk Protest: शिक्षणमंत्र्यांच्या राजीनाम्यासाठी सोनम वांगचुक मैदानात; वाचा त्यांचा शैक्षणिक प्रवास एका क्लिकवर…

Sonam Wangchuk Protest: शिक्षणमंत्र्यांच्या राजीनाम्यासाठी सोनम वांगचुक मैदानात; वाचा त्यांचा शैक्षणिक प्रवास एका क्लिकवर…

Jul 16, 2026 | 10:00 AM
Russia Ukraine War : रशिया युक्रेन युद्ध आणखी चिघळले! राजधानी कीव्हवर क्षेपणास्त्र आणि ड्रोनचा भीषण प्रहार, देशभरात हाय अलर्ट

Russia Ukraine War : रशिया युक्रेन युद्ध आणखी चिघळले! राजधानी कीव्हवर क्षेपणास्त्र आणि ड्रोनचा भीषण प्रहार, देशभरात हाय अलर्ट

Jul 16, 2026 | 09:57 AM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Ashish Shelar : ‘जुना असो वा नवा… सर्वांना एकत्र घेऊन जाणार’

Ashish Shelar : ‘जुना असो वा नवा… सर्वांना एकत्र घेऊन जाणार’

Jul 15, 2026 | 04:16 PM
Parbhani ZP school Mid day meal : परभणीत जिल्हा परिषद शाळेच्या पोषण आहारात निघाल्या आळ्या!

Parbhani ZP school Mid day meal : परभणीत जिल्हा परिषद शाळेच्या पोषण आहारात निघाल्या आळ्या!

Jul 15, 2026 | 04:09 PM
Sangli doctor protest: सांगली-मिरजेतील डॉक्टरांचा प्रशासनाला इशारा,जिल्हाधिकारी कार्यालयावर निदर्शने!

Sangli doctor protest: सांगली-मिरजेतील डॉक्टरांचा प्रशासनाला इशारा,जिल्हाधिकारी कार्यालयावर निदर्शने!

Jul 14, 2026 | 03:35 PM
Mumbai : आज म्हैस पडली, उद्या माणूस पडला तर? तपोवन शाळेजवळील उघड्या चेंबरमुळे नागरिक संतप्त

Mumbai : आज म्हैस पडली, उद्या माणूस पडला तर? तपोवन शाळेजवळील उघड्या चेंबरमुळे नागरिक संतप्त

Jul 14, 2026 | 03:30 PM
Sangli : मनपाच्या मल्टीस्पेशालिटी हॉस्पिटल खाजगीकरणाला तीव्र विरोध, खाजगीकरणाचा विषय उधळून लावणार

Sangli : मनपाच्या मल्टीस्पेशालिटी हॉस्पिटल खाजगीकरणाला तीव्र विरोध, खाजगीकरणाचा विषय उधळून लावणार

Jul 13, 2026 | 03:35 PM
MIRA BHAYANDAR: काशिमीरा परिसरात पार्किंगच्या वादातून गुंडगिरी; तरुण आणि आईवर जीवघेणा हल्ला

MIRA BHAYANDAR: काशिमीरा परिसरात पार्किंगच्या वादातून गुंडगिरी; तरुण आणि आईवर जीवघेणा हल्ला

Jul 13, 2026 | 03:30 PM
Sangli : राम मंदिर प्रकरणावर काँग्रेस आक्रमक, सत्याग्रह आंदोलन

Sangli : राम मंदिर प्रकरणावर काँग्रेस आक्रमक, सत्याग्रह आंदोलन

Jul 11, 2026 | 03:56 PM
अ‍ॅपमध्ये वाचा