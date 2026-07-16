Russia Fuel Crisis : युद्धाचा रशियालाच मोठा फटका! युक्रेनच्या हल्ल्यांनी पुतिन चिंतेत; पेट्रोलसाठी भारताकडे धाव?

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मीडिया रिपोर्टनुसार, युक्रेनच्या सततच्या हल्ल्यांमुळे अनेक तेलशुद्धीकरण प्रकल्पांचे मोठे नुकसान झाले आहे. याचा देशातील इंधन उत्पादनावर परिणाम होत असून रिफायनिंग क्षमतेत घटन झाली आहे. तज्ज्ञांच्या मते, परिस्थिती पूर्ववत होण्यासाठी काही आठवडे जाऊ शकतात.
रशियातील प्रमुख उर्जा कंपन्या रोसनेफ्ट, गॅझप्रोम नेफ्ट आणि लुकोइलने भारतीय रिफायनरी कंपन्यांशी इंधन पुरवठा खेरदीबाबत चर्चा केल्याचे सांगितले जात आहे. सरकारी आणि खासगी क्षेत्रातील कंपन्याशी संपर्क साधला जात आहे. परंतु थेट इंधन खरेदी न करता आंतरराष्ट्रीय ट्रेडिंग कंपन्यांच्या माध्यनातून होण्याची शक्यता तज्ज्ञांनी व्यक्त केली आहे.
सध्या या दाव्याबाबत भारताकडून किंवा रशियाकडून कोणतीही अधिकृत घोषणा करण्यात आलेली नाही. इंडियन ऑइल कॉर्पोरेशन, भारत पेट्रोलियम आणि हिंदुस्तान पेट्रोलियम या सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपन्यांनाही रशियाकडून प्रस्ताव मिळाल्याचे सांगितले जात आहे. परंतु संबंधित कंपन्यांकडून यावर अधिकृत प्रतिक्रिया देण्यात आलेली नाही. यापूर्वी केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीपसिंह पुरी यांनी भारत रशियाला थेट इंधन पुरवत नसल्याचे स्पष्ट केले होते.
युद्धाचा परिणाम केवळ रशियाच्या तेल व्यापारापुरता, उत्पादनापुरता मर्यादित राहिलेला नाही. युक्रेनने रशियाच्या अझोव्ह समुद्रातील महत्त्वाच्या सागरी मार्गांवरही हल्ले केल्यामूळे जहाजवाहूतक थांबली आहे. याचा रशियाच्या व्यापारावरही मोठा परिणाम होत आहे. तेलासह गहू, पोलाद व सूर्यफूल तेल यांसारख्या वस्तूंची वाहतूक थांबली आहे. हल्ल्यामुळे दोन महत्त्वाचे सागरी मार्ग डॉन-अझोव्ह कालवा आणि केर्च सामुद्रधुनी बंद झीली आहे. अनेक जहाजे समुद्रात अडकून पडली आहेत.
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