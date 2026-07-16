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Russia Fuel Crisis : युद्धाचा रशियालाच मोठा फटका! युक्रेनच्या हल्ल्यांनी पुतिन चिंतेत; पेट्रोलसाठी भारताकडे धाव?

Updated On: Jul 16, 2026 | 10:58 AM IST
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सारांश

Russia Fuel Crisis : रशिया युक्रेन युद्ध अधिक तीव्र झाले असून याचा फटका आता रशियालाही बसू लागला आहे. युक्रेन रशियाच्या हल्ल्यांना चोख प्रत्युत्तर देत आहे. हल्ल्यांमध्ये रशियाच्या तेल रिफायनरीजला लक्ष्य केले जात आहे. यामुळे रशियाच्या उर्जा पुरवठ्यावर संकट उभारले आहे.

Russia Fuel Crisis

Russia Fuel Crisis : युद्धाचा रशियालाच मोठा फटका! युक्रेनच्या हल्ल्यांनी पुतिन चिंतेत; पेट्रोलसाठी भारताकडे धाव?

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विस्तार
  • युद्धाचा रशियालाच फटका
  • युक्रेनच्या हल्ल्यांमुळे रशियात इंधन संकट
  • पुतिन यांची भारताकडे मदतीची मागणी?
Russia Fuel Crisis : मॉस्को : युक्रेन युद्धाचा रशियाला मोठा फटका बसत आहे. युक्रेनच्या रशियातील उर्जा क्षेत्रांवर हल्ल्यांमुळे इंधन संकट निर्माण झाले असल्याचे समोर आले आहे. युक्रेनने रशियाच्या तेल शुद्धीकरण प्रकल्पांना ड्रोन आणि क्षेपणास्त्रांना हल्ल्यांनी लक्ष्य केले आहे. यामुळेच रशियात पेट्रोलचा तुटवडा निर्माण झाला आहे. याच पार्श्वभूमीवर रशियाने भारतातील रिफायनरी कंपन्यांशी अतिरिक्त पॅट्रोल पुरवठ्याची मागणी केल्याचा दावा केला जात आहे.

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युक्रेन हल्ल्यांमुळे रशियाचे नुकसान

मीडिया रिपोर्टनुसार, युक्रेनच्या सततच्या हल्ल्यांमुळे अनेक तेलशुद्धीकरण प्रकल्पांचे मोठे नुकसान झाले आहे. याचा देशातील इंधन उत्पादनावर परिणाम होत असून रिफायनिंग क्षमतेत घटन झाली आहे. तज्ज्ञांच्या मते, परिस्थिती पूर्ववत होण्यासाठी काही आठवडे जाऊ शकतात.

रशियाची भारताकडे धाव

रशियातील प्रमुख उर्जा कंपन्या रोसनेफ्ट, गॅझप्रोम नेफ्ट आणि लुकोइलने भारतीय रिफायनरी कंपन्यांशी इंधन पुरवठा खेरदीबाबत चर्चा केल्याचे सांगितले जात आहे. सरकारी आणि खासगी क्षेत्रातील कंपन्याशी संपर्क साधला जात आहे. परंतु थेट इंधन खरेदी न करता आंतरराष्ट्रीय ट्रेडिंग कंपन्यांच्या माध्यनातून होण्याची शक्यता तज्ज्ञांनी व्यक्त केली आहे.

भारताकडून अधिकृत प्रतिक्रिया नाही

सध्या या दाव्याबाबत भारताकडून किंवा रशियाकडून कोणतीही अधिकृत घोषणा करण्यात आलेली नाही. इंडियन ऑइल कॉर्पोरेशन, भारत पेट्रोलियम आणि हिंदुस्तान पेट्रोलियम या सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपन्यांनाही रशियाकडून प्रस्ताव मिळाल्याचे सांगितले जात आहे. परंतु संबंधित कंपन्यांकडून यावर अधिकृत प्रतिक्रिया देण्यात आलेली नाही. यापूर्वी केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीपसिंह पुरी यांनी भारत रशियाला थेट इंधन पुरवत नसल्याचे स्पष्ट केले होते.

केवळ इंधन संकट नाही, तर…

युद्धाचा परिणाम केवळ रशियाच्या तेल व्यापारापुरता, उत्पादनापुरता मर्यादित राहिलेला नाही. युक्रेनने रशियाच्या अझोव्ह समुद्रातील महत्त्वाच्या सागरी मार्गांवरही हल्ले केल्यामूळे जहाजवाहूतक थांबली आहे. याचा रशियाच्या व्यापारावरही मोठा परिणाम होत आहे. तेलासह गहू, पोलाद व सूर्यफूल तेल यांसारख्या वस्तूंची वाहतूक थांबली आहे. हल्ल्यामुळे दोन महत्त्वाचे सागरी मार्ग डॉन-अझोव्ह कालवा आणि केर्च सामुद्रधुनी बंद झीली आहे. अनेक जहाजे समुद्रात अडकून पडली आहेत.

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Web Title: Russia fuel crisis ukraine attacks russian oil refineries putin seeks help form india

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Published On: Jul 16, 2026 | 10:55 AM

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