दुर्दैवी ! महाराष्ट्राच्या दोन वकिलांचा लडाखमध्ये अपघाती मृत्यू; सैन्याच्या वाहनाला दुचाकीची धडक

रिसोड : लडाखच्या पर्यटन दौऱ्यावर असताना वाशिम जिल्ह्यातील दोन तरुण वकिलांचा एका भीषण रस्ते अपघातात मृत्यू झाला. हा अपघात इतका भीषण होता की यामध्ये दोघांचा मृत्यू झाला. रिसोड येथील रहिवासी वकील कुणाल चोपडे (वय २४, रा. रिसोड) आणि वकील राघव देशपांडे (वय २५, रा. कारंजा) यांचा जागीच मृत्यू झाला. या घटनेमुळे संपूर्ण वाशिम जिल्ह्यात शोककळा पसरली. त्यांच्या मूळ गावी शोकाकुल वातावरणात त्यांच्यावर अंत्यसंस्कार करण्यात आले.
वाशिम जिल्हा आणि आसपासच्या परिसरातील आठ तरुण ७ जुलै रोजी पर्यटनासाठी लेह-लडाखला गेले होते. रविवारी हे मित्र मोटरसायकलवरून प्रवास करत असताना त्यांच्यापैकी एकाची दुचाकी समोरून येणाऱ्या सैन्याच्या वाहनाला धडकली. ही धडक इतकी जोरदार होती की, कुणाल आणि राघव यांचा जागीच मृत्यू झाला. मृत कुणाल हे दिग्रस नगर परिषदेचे लेखा अधिकारी संतोष चोपडे यांचे पुत्र होते. कुणाल आणि राघव या दोघांनीही नुकतेच त्यांचे कायद्याचे शिक्षण पूर्ण केले होते आणि महाराष्ट्र व गोवा बार कौन्सिलकडून वकील म्हणून नोंदणी मिळवली होती. कायदेशीर कारकीर्द सुरू करण्यापूर्वीच झालेल्या त्यांच्या अकाली मृत्यूमुळे त्यांचे कुटुंबीय, मित्र आणि परिसरात शोककळा पसरली.
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मृतदेह विमानाने आणले महाराष्ट्रात
यवतमाळ-वाशिमचे खासदार संजय देशमुख यांचे वैयक्तिक सहाय्यक प्रतीक सोळंके यांच्या मदतीने हवाई प्रवासाची व्यवस्था करण्यात आली. सोमवारी लडाखमध्ये शवविच्छेदन आणि इतर औपचारिकता पूर्ण झाल्यानंतर, दोन्ही मृतदेह विमानाने लडाखहून दिल्ली आणि नंतर नागपूरला आणण्यात आले. राघव यांचा मृतदेह नागपूरहून रुग्णवाहिकेने करंजा येथे आणण्यात आला, तर कुणाल यांचा मृतदेह रिसोड येथे नेण्यात आला.
अंत्यसंस्काराला मोठी गर्दी
मंगळवारी, मोठ्या संख्येने नागरिक, वकील, लोकप्रतिनिधी आणि कुटुंबीयांच्या उपस्थितीत दोघांवरही त्यांच्या मूळ गावी अंत्यसंस्कार करण्यात आले. या दुःखद अपघाताने दोन आश्वासक तरुण वकिलांचे भविष्य हिरावून घेतले.
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