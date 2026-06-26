Fifa World Cup 2026: सर्वात मोठा उलटफेर, 4 वेळा चँपियन जर्मनीला इक्वाडोरने चिरडले, राष्ट्रपतीने जाहीर केला National Holiday

FIFA World Cup 2026: आंतरराष्ट्रीय स्तरावर नेपाळला मोठा धक्का, नेपाळच्या संघाला करण्यात आले निलंबित; काय आहे कारण
इक्वेडोरचे उल्लेखनीय पुनरागमन
Gracias a los jugadores y al técnico que, a pesar de las críticas, los insultos y los malos ratos que pasaron, lograron recuperarse y darle esta inmensa alegría al país entero. ¡Mañana, feriado! Viva el Ecuador. — Daniel Noboa Azin (@DanielNoboaOk) June 25, 2026
या सामन्यापूर्वी, आयव्हरी कोस्टकडून १-० ने पराभव आणि कुराकाओविरुद्ध गोलशून्य बरोबरी झाल्यामुळे इक्वेडोरचा मार्ग अत्यंत कठीण मानला जात होता. बलाढ्य जर्मनीविरुद्ध संघाला कमी लेखले जात होते, परंतु मुख्य प्रशिक्षक सेबॅस्टियन बेकासे यांच्या मार्गदर्शनाखाली, खेळाडूंनी टीका आणि खराब फॉर्मच्या दबावावर मात करून मैदानावर उत्कृष्ट कामगिरी केली.
अध्यक्ष नोबोआ यांनी ‘एक्स’ या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर संघाच्या झुंजार वृत्तीची प्रशंसा केली आणि लिहिले, “त्या खेळाडूंचे आणि प्रशिक्षकांचे आभार, ज्यांनी एवढी टीका, अपमान आणि कठीण परिस्थितीचा सामना करूनही, एक उल्लेखनीय पुनरागमन केले आणि संपूर्ण देशाला हा प्रचंड आनंद मिळवून दिला. उद्या राष्ट्रीय सुट्टी असेल! इक्वेडोर जिंदाबाद.”
जर्मनीने आघाडी घेतली
सामन्याची सुरुवात जर्मनीच्या बाजूने झाली, जेव्हा फ्लोरियन विर्ट्झच्या पासवर लेरॉय सानेने एका उत्कृष्ट फिनिशने चेंडू जाळ्यात टाकला आणि जर्मनीला सुरुवातीलाच १-० अशी आघाडी मिळवून दिली. या गोलमुळे काही वादही निर्माण झाला, कारण इक्वेडोरच्या खेळाडूंनी दावा केला की गोल करण्याच्या प्रक्रियेदरम्यान अलेक्झांडर पावलोविचचा पाय पेड्रो विटेवर खूप उंच पडला होता, जी एक फाऊल होती. मात्र, या सुरुवातीच्या धक्क्याने खचून जाण्याऐवजी, इक्वेडोरने अधिक आक्रमकता दाखवली आणि केवळ नवव्या मिनिटाला, नील्सन अँगुलोने मिडफिल्डमधून मिळालेल्या पासचा फायदा उचलत एक जोरदार लांब पल्ल्याचा शॉट मारला, ज्याने दिग्गज गोलकीपर मॅन्युएल न्युअरला चकवून गोल करत स्कोअर १-१ असा बरोबर केला.
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२-१ असा विजय
सामन्यातील निर्णायक क्षण ७७ व्या मिनिटाला आला, जेव्हा केविन रॉड्रिग्जने उजव्या बाजूने मिळालेल्या कॉर्नर किकवर चेंडू गोलपोस्टच्या दिशेने मारला. तयार असलेल्या गोंझालो प्लाटाने पटकन चेंडू जाळ्यात टाकून स्कोअर २-१ असा केला. त्यानंतर जर्मनीने शेवटच्या क्षणांमध्ये आणि अतिरिक्त वेळेच्या सात मिनिटांत बरोबरी साधण्याचा पुरेपूर प्रयत्न केला, परंतु इक्वेडोरच्या बचावाने खडकाप्रमाणे आपली पकड घट्ट ठेवली.
हा ऐतिहासिक विजय इक्वेडोरच्या फुटबॉल इतिहासात एक सुवर्ण अध्याय ठरला आहे. विश्वचषकाच्या गट फेरीतून पुढे जात बाद फेरी गाठण्याची इक्वेडोरची ही केवळ दुसरी वेळ आहे; यापूर्वी त्यांनी २००६ मध्ये ही कामगिरी केली होती.