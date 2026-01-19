Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

India vs New Zealand : गौतम गंभीरची चाहत्यांनी घेतली शाळा! ODI मालिका गमावल्यानंतर हेड कोचवर फुटलं भांड…

आता घरच्या मैदानावर एकदिवसीय मालिकेतही भारताचा पराभव झाला. यामुळे भारतीय चाहत्यांचा मुख्य प्रशिक्षक गौतम गंभीरवर राग आला आहे, ज्यामुळे सोशल मीडियावर टीका होत आहे..

Updated On: Jan 19, 2026 | 01:56 PM
फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया

Criticism on Gautam Gambhir after IND vs NZ series : गौतम गंभीर मुख्य प्रशिक्षक झाल्यापासून, टीम इंडियाने केवळ परदेशातच नव्हे तर मायदेशातही मालिका गमावण्यास सुरुवात केली आहे. भारताचे कोच गौतम गंभीर यांच्यावर सातत्याने टीका केली जात आहे. गौतम गंभीरच्या जेव्हापासून सूत्र हाती घेतली आहेत, तेव्हापासून न्यूझीलंडविरुद्ध भारताच्या संघाने कसोटी मालिका देखील गमावली होती त्याचबरोबर एकदिवसीय मालिका देखील गमावली. 

२०२४ मध्ये न्यूझीलंडने घरच्या मैदानावर कसोटी मालिकेत भारताचा पराभव केला होता. त्यानंतर, त्यांनी आता घरच्या मैदानावर एकदिवसीय मालिकेतही भारताचा पराभव केला आहे. यामुळे भारतीय चाहत्यांचा मुख्य प्रशिक्षक गौतम गंभीरवर राग आला आहे. गौतम गंभीरच्या हर्षीत राणाच्या निर्णयावर देखील प्रश्न उपस्थित करण्यात आले होते. पण या मालिकेमध्ये हर्षित राणाने कमालीची कामगिरी केली. चाहते झालेल्या न्यूझीलंडविरुद्ध पराभवासाठी गंभीरला जबाबदार धरत आहेत, ज्यामुळे सोशल मीडियावर टीका होत आहे.

GG vs RCB : वडोदराच्या मैदानावर रंगणार WPL 2026 चा 12 वा सामना! आरसीबी विजयाची साखळी कायम ठेवेल का?

गौतम गंभीरवर कडक टीका 

टीम इंडियाचा मुख्य प्रशिक्षक झाल्यापासून गौतम गंभीरच्या अडचणी वाढत आहेत. गंभीरचे निर्णय फक्त टी-२० फॉरमॅटमध्ये टीम इंडियासाठी काम करत आहेत. एकदिवसीय आणि कसोटी सामन्यांमध्ये त्याचे निर्णय उलटे पडले आहेत, त्यामुळे चाहते पराभवासाठी त्याला जबाबदार धरत आहेत. संघात आणि फलंदाजीच्या क्रमात सतत बदल झाल्याने चाहत्यांना निराशा झाली आहे. न्यूझीलंडच्या बी टीमकडून घरच्या मैदानावर मालिका गमावणे भारतासाठी अत्यंत लाजिरवाणे आहे. 

हार्दिक पंड्या आणि जसप्रीत बुमराह वगळता भारताचा संपूर्ण एकदिवसीय संघ या मालिकेत खेळत होता. अक्षर पटेलला एकदिवसीय फॉरमॅटमधून वगळण्याचा निर्णय आता चाहत्यांच्या समजुतीबाहेर आहे. परिणामी, गंभीरला बरीच टीका सहन करावी लागली आहे.

Published On: Jan 19, 2026 | 01:56 PM

