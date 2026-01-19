Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:
  • Sports »
  • T20 World Cup 2026 According To American Bowler Saurabh Netravalkar Playing At Wankhede Stadium Is Emotional

T20 World Cup 2026 : ‘वानखेडे स्टेडियमवर खेळणे भावनिक….’, ‘या’ भारतीय वंशाच्या अमेरिकन गोलंदाजाचे विधान 

पुढील महिन्यात ७ फेब्रुवारीला भारत आणि अमेरिका यांच्यातील सलामी सामन्याने टी-२० विश्वचषक स्पर्धेला सुरुवात होणार आहे. या सामन्यात अमेरिकन वेगवान गोलंदाज सौरभ नेत्रावलकरच्यामते मुंबईमध्ये खेळणे भावनिक असणार आहे.

Updated On: Jan 19, 2026 | 03:11 PM
T20 World Cup 2026: 'Playing at Wankhede Stadium is emotional...', statement from this American bowler of Indian origin.

अमेरिकन वेगवान गोलंदाज सौरभ नेत्रावलकरला मुंबईमध्ये खेळणे भावनिक(फोटो-सोशल मीडिया)

Follow Us:
Follow Us:

T20 World Cup 2026 : पुढील महिन्यात आयसीसी टी-२० विश्वचषक स्पर्धेला सुरुवात होणार आहे. ७ फेब्रुवारीला भारत आणि अमेरिका यांच्यात सलामी सामना होणार आहे. श्रीलंका आणि भारत टी-२० विश्वचषक स्पर्धेचे आयोजन करत आहेत. दरम्यान, मुंबईत जन्मलेला अमेरिकन वेगवान गोलंदाज सौरभ नेत्रावलकर ७ फेब्रुवारी रोजी वानखेडे स्टेडियमवर भारताविरुद्ध होणाऱ्या त्याच्या संघाच्या पहिल्या टी-२० विश्वचषक सामन्यात मैदानात उतरण्याची आतुरतेने वाट पाहत आहे. हे तेच मैदान आहे जिथे त्याची क्रिकेट कारकीर्द सुरू झाली. त्यानंतर तो करिअर करण्यासाठी अमेरिकेत गेला आणि नागरिकत्व मिळवल्यानंतर तो राष्ट्रीय संघाचा सदस्य बनला.

हेही वाचा : स्मृती मानधनाकडून हरमनप्रीत कौरच्या विक्रमाला धोबी पछाड! WPL मध्ये ‘ही’ कामगिरी करणारी ठरली ती पहिलीच भारतीय खेळाडू

३४ वर्षीय खेळाडूने २०१३ मध्ये सूर्यकुमार यादव आणि शार्दुल ठाकूर सारख्या खेळाडूंसोबत मुंबईसाठी प्रथम श्रेणी क्रिकेट देखील खेळला, परंतु २०१० च्या १९ वर्षांखालील विश्वचषकात भारताचे प्रतिनिधित्व केल्यानंतर, तो वरिष्ठ संघात स्थान मिळवू शकला नाही. नेत्रावलकरने  अखेर २०१५ मध्ये अमेरिकेत उच्च शिक्षण घेण्याचा निर्णय घेतला आणि प्रतिष्ठित कॉर्नेल विद्यापीठातून संगणक शास्त्रात पदव्युत्तर पदवी मिळवली.

आयुष्यात त्याने निवडलेला मार्ग पाहता, नेत्रावलकर याने कधीच कल्पना केली नव्हती की तो पुन्हा क्रिकेट खेळेल, परंतु नशिबाच्या मनात वेगळेच होते. नेत्रावलकर अमेरिकन संघात सामील झाला आणि २०२४ च्या टी-२० विश्वचषकातही खेळला. वानखेडे स्टेडियमवर पुन्हा पाऊल ठेवल्यावर भावना त्यांच्यावर भारावून जाऊ शकतात असे त्याला वाटते. नेत्रावलकरने सांगितले की, वानखेडेवर खेळणे हा त्यांच्यासाठी भावनिक क्षण असणार आहे. मी तिथे पोहोचल्यावर कशी प्रतिक्रिया देईन हे मला माहित नाही, परंतु तो निश्चितच भावनिक क्षण असणार आहे.

हेही वाचा : बांगलादेशच्या नावाखाली पाकिस्तानने घातला गोंधळ, T20 World Cup 2026 मध्ये सहभागी न होण्याची दिली धमकी

भारताने मालिका गमावली

भारत आणि न्यूझीलंड यांच्यात तीन सामन्यांची एकदिवसीय मालिका खेळवण्यात आली.  काल या मालिकेतील तिसरा आणि शेवटचा एकदिवसीय सामना इंदूरमध्ये खेळला गेला. या सामन्यात न्यूझीलंडने भारताचा ४१ धावांनी दणदणीत  पराभव केला आहे. नाणेफेक गमावणाऱ्या न्यूझीलंड संघाने ​​डॅरिल मिचेल आणि ग्लेन फिलिप्स यांच्या शतकाच्या जोरावर ८ गडी गमावून ३३७ धावा केल्या आहेत. भारताला ४६ ओव्हरमध्ये सर्वबाद ३३८ धावाच करता आल्या. परिणामी भारताला ४१ धावांनी पराभव स्वीकारावा लागला. या विजयासह न्यूझीलंडने ही मालिका २-१ ने आपल्या नावे केली आहे.

Web Title: T20 world cup 2026 according to american bowler saurabh netravalkar playing at wankhede stadium is emotional

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jan 19, 2026 | 03:11 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

IND vs NZ 1st T20I : किवी संघ विजयी रथ कायम ठेवण्यास सज्ज! न्यूझीलंडचा TOSS जिंकून गोलंदाजीचा निर्णय; सूर्या आर्मी करणार फलंदाजी
1

IND vs NZ 1st T20I : किवी संघ विजयी रथ कायम ठेवण्यास सज्ज! न्यूझीलंडचा TOSS जिंकून गोलंदाजीचा निर्णय; सूर्या आर्मी करणार फलंदाजी

IND vs NZ 1st T20I : ‘मिस्टर 360’ नागपुरात मैदानावर पाय ठेवताच रचणार विक्रम! भारतासाठी ‘हा’ पराक्रम करणारा ठरेल पहिलाच खेळाडू 
2

IND vs NZ 1st T20I : ‘मिस्टर 360’ नागपुरात मैदानावर पाय ठेवताच रचणार विक्रम! भारतासाठी ‘हा’ पराक्रम करणारा ठरेल पहिलाच खेळाडू 

IND vs NZ 1st T20I : ‘वर्ल्डकपपूर्वी भारतामध्ये खेळणे….’ न्यूझीलंडचा कर्णधार सँटनरने व्यक्त केल्या भावना
3

IND vs NZ 1st T20I : ‘वर्ल्डकपपूर्वी भारतामध्ये खेळणे….’ न्यूझीलंडचा कर्णधार सँटनरने व्यक्त केल्या भावना

T20 World Cup Crisis: बांगलादेश-भारत वादात नवा ट्विस्ट, पाकिस्तानची उडी; ICC वर जगाची नजर, काय घेणार निर्णय?
4

T20 World Cup Crisis: बांगलादेश-भारत वादात नवा ट्विस्ट, पाकिस्तानची उडी; ICC वर जगाची नजर, काय घेणार निर्णय?

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Housing Schemes: ७२० लाभार्थ्यांना मिळणार हक्काचे घर; घरकुलासाठी ७.२० कोटींचा निधी मंजूर

Housing Schemes: ७२० लाभार्थ्यांना मिळणार हक्काचे घर; घरकुलासाठी ७.२० कोटींचा निधी मंजूर

Jan 21, 2026 | 07:02 PM
Republic Day 2026: उरात अभिमानाचं वादळ येईल भरून! Airtel IPTV वर पहा ‘हे’ देशप्रेमी OTT कार्यक्रम

Republic Day 2026: उरात अभिमानाचं वादळ येईल भरून! Airtel IPTV वर पहा ‘हे’ देशप्रेमी OTT कार्यक्रम

Jan 21, 2026 | 06:30 PM
डॉ. वा. ना. बेडेकर स्मृती व्याख्यानमालेचे ४८वे पुष्प! सामाजिक कार्यकर्ते अमृत बंग यांनी केले मार्गदर्शन

डॉ. वा. ना. बेडेकर स्मृती व्याख्यानमालेचे ४८वे पुष्प! सामाजिक कार्यकर्ते अमृत बंग यांनी केले मार्गदर्शन

Jan 21, 2026 | 06:28 PM
Maharashtra Politics: सत्तेसाठी काय पण? निवडणुकीत कट्टर विरोधक येणार एकत्र; इंदापूरचा विषय काय?

Maharashtra Politics: सत्तेसाठी काय पण? निवडणुकीत कट्टर विरोधक येणार एकत्र; इंदापूरचा विषय काय?

Jan 21, 2026 | 06:27 PM
Zomato च्या सीईओपदाचा दीपिंदर गोयल यांचा राजीनामा ; ही व्यक्ती १ फेब्रुवारीपासून स्वीकारणार कंपनीचा पदभार

Zomato च्या सीईओपदाचा दीपिंदर गोयल यांचा राजीनामा ; ही व्यक्ती १ फेब्रुवारीपासून स्वीकारणार कंपनीचा पदभार

Jan 21, 2026 | 06:24 PM
Thane News: ‘मराठी भाषेसाठी सर्वांनी सजगपणे योगदान द्यावे’ डॉ. प्रदीप कर्णिक यांचे आवाहन

Thane News: ‘मराठी भाषेसाठी सर्वांनी सजगपणे योगदान द्यावे’ डॉ. प्रदीप कर्णिक यांचे आवाहन

Jan 21, 2026 | 06:19 PM
WPL 2026 : दिल्लीच्या फलंदाजाला पंचांशी वाद भोवला! ‘या’ खेळाडूला ठोठावण्यात आली मोठ्या दंडासह शिक्षा

WPL 2026 : दिल्लीच्या फलंदाजाला पंचांशी वाद भोवला! ‘या’ खेळाडूला ठोठावण्यात आली मोठ्या दंडासह शिक्षा

Jan 21, 2026 | 06:09 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
RAIGAD : खालापुरात महायुतीचे शक्तिप्रदर्शन, आमदार महेंद्र थोरवे यांच्या उपस्थितीत उमेदवारी अर्ज दाखल

RAIGAD : खालापुरात महायुतीचे शक्तिप्रदर्शन, आमदार महेंद्र थोरवे यांच्या उपस्थितीत उमेदवारी अर्ज दाखल

Jan 21, 2026 | 02:13 PM
Ratnagiri : राजापूरमध्ये उद्योगाच्या नावाखाली मोठा घोटाळा; महिलांचा उपोषणाचा इशारा

Ratnagiri : राजापूरमध्ये उद्योगाच्या नावाखाली मोठा घोटाळा; महिलांचा उपोषणाचा इशारा

Jan 21, 2026 | 02:10 PM
Sindhudurg : संजय पडते यांनी महायुतीकडून दाखल केला उमेदवारी अर्ज

Sindhudurg : संजय पडते यांनी महायुतीकडून दाखल केला उमेदवारी अर्ज

Jan 21, 2026 | 02:08 PM
Mira Bhaindar : मराठी महापौर पदावरून मराठी एकीकरण समिती आक्रमक

Mira Bhaindar : मराठी महापौर पदावरून मराठी एकीकरण समिती आक्रमक

Jan 21, 2026 | 01:39 PM
Kalyan : माऊली आरंभ इमारतीसमोर जागा मालकाचा हट्ट, नागरिकांचे दैनंदिन जीवन ठप्प

Kalyan : माऊली आरंभ इमारतीसमोर जागा मालकाचा हट्ट, नागरिकांचे दैनंदिन जीवन ठप्प

Jan 21, 2026 | 12:17 PM
Kolhapur Election Results : कोल्हापूरात 23 वर्षीय ॲड. मानसी लोळगे बनली कमी वयाची नगरसेविका

Kolhapur Election Results : कोल्हापूरात 23 वर्षीय ॲड. मानसी लोळगे बनली कमी वयाची नगरसेविका

Jan 20, 2026 | 08:20 PM
Sunil Shelke Vs Bala Bhegade : ZP व पंचायत समिती निवडणुकीच्या युतीवरुन मामा भाच्यांत युद्ध

Sunil Shelke Vs Bala Bhegade : ZP व पंचायत समिती निवडणुकीच्या युतीवरुन मामा भाच्यांत युद्ध

Jan 20, 2026 | 08:10 PM