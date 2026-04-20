GT vs MI Pitch Report: मुंबई ‘पलटण’चा हरवलेला सूर सापडणार की…? अहमदाबादच्या पीचचा रिपोर्ट काय?

मुंबई इंडियन्सच्या संघाने केकेआरविरुद्ध पहिला सामना जिंकून 12 वर्षांची परंपरा मोडली होती. मात्र त्यानंतर हार्दिक पंड्या आणि मुंबई पलटणला मिळालेला सूर हरवला असल्याचे दिसत आहे.

Updated On: Apr 20, 2026 | 03:29 PM
GT Vs MI Pitch Report (फोटो- सोशल मिडिया)

हार्दिक पंड्याचा संघ दुसऱ्या विजयाच्या शोधत 
मुंबई इंडियन्स विरुद्ध गुजरात टायटन्स आमनेसामने 
अहमदाबादमध्ये रंगणार महामुकाबला

Tata IPL 2026 MI vs GT Live Updates: आज आयपीएलच्या यंदाच्या हंगामातील सर्वात मोठा महामुकाबला होणार आहे. गुजरात टायटन्स विरुद्ध मुंबई इंडियन्स यांच्यात सामना होणार आहे. संध्याकाळी 7.30 वाजता हा सामना सुरू होईल. अहमदाबादच्या (IPL 2026) नरेंद्र मोदी स्टेडियमवर हा सामना खेळवला जाणार आहे. या सामन्याचा पीच रिपोर्ट जाणून घेऊयात.

मुंबई इंडियन्सचा संघ सध्या फॉर्ममध्ये नसल्याचे पाहायला मिळत आहे. मागील सामन्यात त्यांचा दारुण पराभव झाला आहे. दुखापतीमुळे रोहित शर्मा खेळू शकला नव्हता. मात्र त्यामुळे मुंबईला मोठा फटका बसल्याचे पाहायला मिळाले. मुंबई इंडियन्सने पहिला सामना केकेआर विरुद्ध जिंकला होता. मात्र त्यानंतर सलग 4 सामने मुंबईचा पराभव झाल्याचे पाहायला मिळाले.

सध्या मुंबई इंडियन्स पॉईंट्स टेबलमध्ये 10 व्या स्थानावर आहे. तर गुजरात टायटन्स 6 व्या स्थानावर आहे. गुजरात टायटन्सने आपले मागील तीनही सामने जिंकले आहेत. पहिले दोन सामने जिंकल्यावर गुजरातने विजयी घौडदौड सुरू केली आहे. मात्र मुंबई इंडियन्सला अजूनही सुर सापडलेला नाही. फलंदाज, गोलंदाज कोणीच साजेशी खेळी करताना दिसून येत नाहीये. त्यामुळे आज मुंबई इंडियन्स 5 सामना हरणार की दुसरा विजय मिळवणार हे पहावे लागणार आहे.

आजचा पीच रिपोर्ट काय?

अहमदाबाद येथील खेळपट्टी ही फलंदाजांसाठी नंदनवन समजले जाते. त्यामुळे आजच्या सामन्यात हाय स्कोअरिंग मुकाबला पाहायला मिळू शकतो. या पीचवर टॉस जिंकून प्रथम फलंदाजी करण्याचा निर्णय योग्य ठरू शकतो. आतापर्यंत अहमदाबाद स्टेडियमवर आयपीएलचे 46 सामने खेळवले गेले आहेत. त्यामध्ये प्रथम फलंदाजी करताना या ठिकाणी 23 सामने जिंकले गेले आहेत. तर दुसऱ्या डावात फलंदाजी करताना देखील 23 सामने जिंकले गेले आहेत.

मुंबई इंडियन्सच्या संघाने केकेआरविरुद्ध पहिला सामना जिंकून 12 वर्षांची परंपरा मोडली होती. मात्र त्यानंतर हार्दिक पंड्या आणि मुंबई पलटणला मिळालेला सूर हरवला असल्याचे दिसत आहे. बुमराह आणि हार्दिक पंड्यामध्ये मॅचदरम्यान बाचाबाची झाल्याचा एक व्हिडिओ समोर आला होता. मात्र त्यातली सत्यता नेमकी कळू शकलेली नाही. दुसरीकडे कर्णधार शुभमन गिल जबरदस्त फॉर्ममध्ये आहेत. मागील सामन्यात शतकाच्या जवळ जाऊन तो आउट झाला होता. मात्र त्या डावात त्याने चांगली खेळी करून गुजरात टायटन्सला विजय प्राप्त करून दिला होता.

SRH Vs CSK: यलो आर्मीचे प्लेऑफचे स्वप्न धुळीला; Ishan Kishan समोर चेन्नईचा 5 विकेट्सने पराभव
विषण्ण चेपॉक! MS Dhoni मैदानात येताच चाहत्यांच्या काळजाचा ठोका चुकला, पहा Viral Video
SRH Vs CSK Live: पॅट कमिन्ससमोर संजू, ऋतुराज फेल; क्वालिफाय होण्यासाठी 'एसआरएच'ला 181 रन्सची गरज
Tamilnadu मध्ये सरकार बदललं! आता CSK चा विजय नक्की? पहा 'ते' खास राजकीय कनेक्शन
"पुढील वर्षापासून 'पुणे कृषी नवसंकल्पना स्पर्धा…"; काय म्हणाले CM Devendra Fadnavis?

Pune Crime : कात्रज-नवले ब्रिजवर रिक्षाचालकावर धारदार शस्त्राने हल्ला; आरोपींच्या शोधासाठी पथके रवाना

"केवळ माझा बाप चोरला, माझा पक्ष चोरला असं म्हणून चालत नाही," सभागृहातील उपस्थितीवरून भाजप नेत्याचा उद्धव ठाकरेंवर निशाणा

Palghar Accident News: पालघर अपघातात १३ जणांचा मृत्यू; वारसांना ५ लाखांची शासकीय मदत घोषित

योग्य टायरच दाखवणार कारची खरी ताकद! ब्रिजस्टोन इंडियाने लाँच केली 'फील द ब्रिजस्टोन डिफरन्स' मोहीम

ठाकरे गटाचा खासदार एकनाथ शिंदेंच्या भेटीला, उद्धव ठाकरेंना मोठा धक्का?

Palghar Accident News: पालघरमध्ये भीषण अपघात! वराडाच्या टेम्पोवर कंटेनर पलटला, १२ जणांचा मृत्यू

रायगडचा तरुण घेणार ‌'गगनभरारी‌' एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी

Parbhani : परभणी हिंगोलीत महायुती विरुद्ध महाविकास आघाडी, कोण मारणार बाजी?

Sangli News : "मतदान करणाऱ्यांची तोंडं आता बंद का?" सांगलीतून काँग्रेसचा भाजपला थेट सवाल!

Bhusawal forced conversion case : पीडितेच्या तक्रारीनंतर पोलिसांची कारवाई ,मुख्य आरोपी गजाआड!

Vasai Virar News : महाराष्ट्र राज्य सफाई कर्मचारी आयोगाच्या उपाध्यक्षांची महानगरपालिकेला भेट

Nashik : भोंदू अशोक खरातविरुद्ध पहिले दोषारोपपत्र दाखल, १०५ साक्षीदारांची चौकशी

RAIGAD: तरुण घेणार ‌'गगनभरारी‌' एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी

